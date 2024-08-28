В 2000 году в компанию Яндекс пришли новые сотрудники: Дмитрий Завалишин, Евгения Завалишина и Илья Положинцев. Они предложили сделать сервис, который поможет покупателю выбрать товар: сравнит его с аналогами, сопоставит цены. Руководству Yandex идея понравилась, и ей дали зеленый свет — так появился прототип Яндекс Маркета. Сначала он назывался «Гуру», потом был переименован в «Товары». Тогда на нем нельзя было покупать, он не задумывался как торговая площадка.

Изменения в работе платформы произошли в 2012-м — там появился блок с доверенными онлайн-магазинами (по сути, партнерскими). А спустя 3 года запустили сервис собственной доставки. Еще через некоторое время пользователям дали возможность покупать прямо на Яндекс Маркете. Одновременно с этим сервис выделили в отдельную компанию — дочернее предприятие Yandex. Так появился маркетплейс, который знают сегодня.

Сейчас на торговой площадке доступно свыше 200 000 предложений от 25 000 российских и зарубежных продавцов. Ассортимент впечатляет — здесь есть все: от бытовой техники и электроники до продуктов питания и косметических средств. Для всех товаров из каталога действует доставка. Сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды Yandex Market.

Самые популярные товары маркетплейса

По данным, которые огласил сам Яндекс Маркет, самая популярная категория товаров — смартфоны. Наиболее востребованные бренды — Xiaomi, Samsung и Apple iPhone. Часто покупают умные гаджеты и мелкие аксессуары для телефонов: фирменные наушники, смарт-часы. Также высоким спросом пользуется косметика, парфюмерия, трикотажные изделия, комплектующие для компьютера.

Программа лояльности Яндекс Маркет

На маркетплейсе действует программа лояльности, доступная только подписчикам сервиса Яндекс Плюс. Сама подписка стоит 199 рублей в месяц и дает большой набор возможностей. В первую очередь — неограниченный бесплатный доступ к музыке и фильмам. А еще право на получение кэшбэка до 5% при покупках на Яндекс Маркет. Он может покрыть цену товара почти полностью. Покупателю понадобится заплатить только 1 рубль, остальное будет оплачено накопленными баллами. За установку приложений сервиса тоже предусмотрены щедрые бонусы — 1000 баллов программы лояльности для заказов от 5000 рублей.

Как оплатить товар

Оплатить покупку можно двумя способами: банковской картой или наличными. Поддерживаются карточки платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Оплата возможна при оформлении заказа или непосредственно при получении товара. Наличными можно рассчитываться только в последнем случае.

Как получить товар

Есть несколько способов получить товар, приобретенный на популярной торговой площадке:

Самовывоз из пунктов выдачи Яндекс Маркет . Услуга абсолютно бесплатная, нет лимитов по цене заказа. Покупку доставляют очень быстро: если рядом склад маркетплейса, ее привезут в день оплаты.

Самовывоз из офисов партнеров компании . Услуга платная: для малогабаритных вещей — 49 ₽, для крупногабаритных — 549 ₽. Продолжительность доставки составляет до 7 суток.

Почта России . Покупку высылают почтовым отправлением. Стоимость пересылки составляет 49 ₽, длительность доставки — от 3 до 26 дней.

Служба Яндекс Курьер . Для товаров стоимостью до 699 ₽ цена услуги составляет 99 ₽, для более дорогих покупок — 49 ₽, для крупногабаритных предметов — 549 ₽. Товар привозят в срок от 1 до 26 дней.

Экспресс-доставка. Тоже осуществляется службой Яндекс Курьер, но по другой цене: 199 ₽ за покупки до 699 ₽ и 149 ₽ за более дорогие заказы. Занимает всего 1 календарный день.

Для подписчиков сервиса Яндекс Плюс действует бесплатная доставка любого товара, купленного на торговой площадке. Единственное условие — сумма заказа должна начинаться от 699 рублей.

Как вернуть товар

Вещь ненадлежащего качества можно вернуть в течение 7 дней с момента получения или в любое время до принятия. Для этого нужно заполнить специальное заявление и направить его в службу поддержки (бланк документа есть на сайте). После этого надо передать товар продавцу любым удобным способом (почта, курьер, пункт выдачи Yandex Market). Если магазин согласен на возврат, покупателю перечисляют деньги. Если нет, назначается экспертиза некачественной вещи. В случае если она покажет, что недостатки возникли не по вине клиента, произойдет возврат средств. Если окажется, что проблема — результат действий покупателя, ничего не вернут, а с пользователя потребуют возместить расходы на транспортировку товара.