Промокоды Hoff (Хофф) на Август-Сентябрь 2024
Актуальные скидки на мебель. Сегодня в магазине Hoff доступно 39 купонов.
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Не суммируется с другими сидками, купоном/промокодами и сертификатами по другим акциям и другими скидочными средствами. Скидка не действует на: - товары, приобретаемые в кредит; - товары, участвующие в акциях, по условиям которых, коды на скидку к оплате не принимаются; - товары по акции «Лучшая цена».
Купон не действует на товары, на которые уже установлена скидка, если суммарная скидка будет более 10%; не суммируется с купоном/промокодами и сертификатами по другим акциям и другими скидочными средствами. Купон на скидку не может быть применен на: - товары, приобретаемые в кредит; - товары, участвующие в акциях, по условиям которых, коды на скидку к оплате не принимаются; - товары по акции «Лучшая цена».
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Скидка по купону не действует на товары, на которые уже установлена скидка, если суммарная скидка будет более 10%; промокод не суммируется с купоном/промокодами и сертификатами по другим акциям Промокод на скидку не может быть применен на: товары, приобретаемые в кредит; товары по акции «Лучшая цена».
Не распространяется на товары, на которые уже установлена скидка, если суммарная скидка будет более 10%; промокод не суммируется с купоном/промокодами и сертификатами по другим акциям Промокод на скидку не может быть применен на: товары, приобретаемые в кредит; товары по акции «Лучшая цена».
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Подробнее о Hoff
Под популярной торговой маркой работает сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома, а также мини-маркеты разного формата и крупная онлайн-площадка. Ассортимент каждого магазина Hoff позволяет в одном месте найти все вещи, необходимые для обустройства жилья.
В приложении и на сайте компании Хофф, через которые ежегодно проходит 113 миллионов посетителей, можно по выгодным ценам купить продукцию множества популярных брендов, от Askona и Electrolux до Frosh и Luminarc, а также заказать услуги по проектированию интерьера. Помимо этого, клиенты гипермаркета мебели получают дополнительные скидки по промокодам.
Ассортимент товаров
Гипермаркет Hoff известен широким выбором мебели, декора и других товаров для интерьера. В каталоге представлено множество:
диванов и кресел, кроватей и матрасов;
шкафов и стеллажей, тумб и комодов;
кухонных гарнитуров, столов и стульев;
мебели для гостиной, коридора, детской и офиса;
всего для хранения и порядка, от коробок до гардеробов;
садовой мебели, декора и товаров для отдыха;
посуды, текстиля, освещения и украшений для дома;
бытовой техники, от посудомоек до комбайнов;
хозтоваров, включая экосредства для уборки;
товаров для животных, от лежаков до когтеточек.
Из услуг Хофф предлагает выезд замерщика, видеоконсультации по подбору обстановки, создание проекта кухни в удаленном режиме, доставку и сборку новой и вывоз старой мебели. Кроме этого, в гипермаркете шьют дизайнерские шторы, учитывая индивидуальные пожелания клиента, и выполняют химчистку диванов и ковров.
Скидки, промокоды и акции
Есть масса возможностей сэкономить в магазине Hoff.
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Сертификат новоселов. Приобретая жилье у компаний-партнеров гипермаркета, можно получить сертификаты со скидкой на покупки в Хофф общим номиналом 30 000 рублей. Чтобы воспользоваться дисконтом, номер сертификата нужно указать в комментарии к заказу в корзине. Предложение действует на покупку любых товаров, кроме некоторых акционных позиций.
Как активировать промокод Hoff
Для максимально выгодных покупок используйте купон гипермаркета Хофф. Он содержит промокод или открывает страницу акции, где определенная подборка товаров уже продается по хорошей цене.
Как воспользоваться скидкой по коду из купона Hoff:
Выбрать подходящее скидочное предложение на нашем сайте и сохранить номер промокода.
Открыть официальную страницу магазина Hoff, выбрать кровать, текстиль или другой товар для обустройства дома и перейти к заказу нужных позиций.
Ввести номер скидочного купона Хофф в специальном поле раздела «Бонусы».
Проверить действие купона: стоимость покупки должна уменьшиться.
Для получения скидки важно обратить внимание, распространяется ли промокод или акция на любую сумму и категорию товаров или есть особые условия действия дисконта.
Благодаря нашему сервису вы можете получать актуальную информацию о лучших предложениях на Август 2024 года и эксклюзивные скидки по промокодам.
Доставка и оплата
Гипермаркет Hoff предлагает покупателям выбрать курьерскую доставку или самовывоз из сети магазинов, пунктов выдачи или со склада. За самовывоз оплата не берется. Также в Хофф есть возможность получить бесплатную доставку при определенной сумме покупки — она отличается для разных территорий. Стоимость доставки в других случаях зависит от категории товаров и дополнительных сервисов и сразу же отображается в корзине вместе с суммой заказа.
Оплатить свою покупку можно наличными или картой при получении либо картами Visa, Мир и MasterCard онлайн. Также клиентам магазина Хофф доступна оплата частями от «Халвы» и оформление рассрочки, а юрлица могут выбрать безналичный расчет. Кроме того, поддерживается возможность использовать подарочные карты при выборе самовывоза и оплата бонусами.