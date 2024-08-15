Промокоды Твой Дом (Tvoy Dom) на Август
Сегодня в магазине Твой Дом доступно 26 купонов.
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В акции не участвуют категории: Подарочные карты, Продукты, Цифровая техника, Бытовая техника, Теле-аудио-видео, Бытовая химия, Садовая техника, а также бренды: BORK, Xiaomi, Citilux, Gipfel, Fissman, Caiman.
Спецпредложение действует при заказе товаров для дома на сумму от 7000 рублей. Акция может завершиться досрочно.
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|Скидки до 65% на краски и малярные инструменты
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Товары для дома в интернет-магазине Твой Дом
Онлайн-магазин Твой Дом — это больше 300 000 товаров для обустройства квартиры или дачного дома. В каталоге представлены товары от российских и зарубежных производителей со всего мира. Клиентам предлагают посетить один из 6 физических магазинов в России или заказать доставку в любой из ее уголков.
Для большего удобства предлагается выбрать один из нескольких способов оплаты, а также поучаствовать в бонусной программе для получения большей выгоды. Также регулярно проводятся акции и крупные распродажи, где требуется применение купонов или промокодов.
Ассортимент товара
Самый популярный и многочисленный раздел на сайте для дома — «Мебель». В нем клиенты найдут всевозможные товары: от диванов и кресел до зонтов и зеркал. Отдельно можно выбрать подразделы с продукцией, предназначенной для размещения в доме или саду. На них действуют скидки от 20% до 50% с применением промокодов.
Второй раздел по количеству товаров и популярности в Твоем Доме — «Товары для сада». Здесь клиенты найдут технику, например снегоуборочную или газонокосилки. Есть и средства для ручной работы: мотыги, лопаты, совки, топоры и даже высоторезы. Есть и готовые наборы для той же подрезки кустов или по уходу за цветами, на них Твой Дом предлагает купон выгодой до 30%.
Нельзя не отметить страницы магазина с посудой. На них есть разные коллекции посуды, аксессуаров для выпечки, пароварки, кастрюли, гусятницы. В отдельную подкатегорию вынесены товары для чая и кофе: термосы, кружки, чайные пары, сервизы, заварочные чайники, сахарницы и молочники. Дополнительно магазин Твой Дом в интернет-каталоге предлагает купить аксессуары для кухни: контейнеры, разделочные доски, таймеры, хлебницы, подносы. Для них регулярно предлагается использовать купон с выгодным предложением.
Как приобрести товары с выгодой
В разделе «Скидки» размещено больше 9000 товаров из всех категорий на сайте. Очень много товаров участвуют из раздела «Посуда», «Косметика и гигиена», «Продукты», «Мебель» и «Текстиль». На них действует выгода 5–50%, где применять промокод на скидку для активации предложения не требуется.
На товары от отдельных производителей Твой Дом интернет-магазин предлагает акции с дисконтом до 50%. Чтобы воспользоваться выгодными предложениями, нужно использовать код купона при оформлении покупки.
2 товара по цене 1 или другие вариации скидок в Твоем Доме. Распространяются на отдельные категории товара или продукты. Для использования предложения нужно активировать промокод Твой Дом в корзине при оформлении заказа. С другими акциями не суммируется.
Программа лояльности действует для зарегистрированных клиентов магазина. В ней могут участвовать клиенты, которые заполнили заявку в физическом магазине, через сайт или мобильное приложение. За каждую покупку начисляется до 6% кэшбэком. Накопленными баллами можно оплатить до 50% от суммы заказа.
Предусмотрено 4 уровня аккаунта по программе: «Малахитовый» — покупка от 2000 рублей в одном чеке, «Сапфир» — от 10 000 рублей, «Рубин» — от 500 000 рублей за год и «Бриллиант» — от 1 000 000 рублей. Главное — после регистрации в программе активировать карту через мобильное приложение или на сайте. После этого вышлет интернет-магазин Твой Дом купон с дисконтом.
Как активировать промокод для Твой Дом
Чтобы активировать на Твой Дом промокод на скидку, сначала его нужно скопировать на этом сайте. Для этого достаточно нажать на одно из действующих предложений на этой странице сайта, уникальный код скопируется в буфер обмена, и произойдет перенаправление на главную интернет-магазина.
Далее рекомендуется придерживаться инструкции, чтобы использовать от сайта Твой Дом купон с кодом:
Добавить в корзину понравившийся товар.
Нажать на изображение корзины в правом верхнем углу сайта.
Найти поле «Введите промокод».
Вставить скопированный ранее для Твой Дом промокод и нажать на кнопку «Применить».
Нажать на кнопку «Перейти к оформлению».
Заполнить поля с личной информацией и выбрать способ оплаты.
После этого при переходе на следующую страницу останется завершить оформление покупки, оплатив ее и/или нажав на «Завершить», и письмо со сведениями о заказе будет отправлено на электронную почту. В нем будет указана информация том, какую скидку получил клиент по промокоду, его контактные данные и приобретенные продукты.
Если есть только купон, где не нужен для Твой Дом промокод, клиенту следует кликнуть на него для перехода в раздел со скидочными товарами. Нужно положить товар в корзину и перейти к оформлению. Стоимость покупки со скидкой отобразится сразу.