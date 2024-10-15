Портал Грузовичкоф — это компания, которая специализируется на хранении и доставке товаров. Она работает в России больше 15 лет, имеет по РФ и странам СНГ сеть филиалов. Работает с юрлицами и физлицами. Главное преимущество сервиса — это автопарк из 5000 машин, благодаря чему перевозки занимают меньше времени.

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