Промокоды Грузовичкоф на Август
Сегодня в магазине Грузовичкоф доступно 3 купонов.
- Все
- Промокод
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Грузовичкоф
Как получить промокод Грузовичкоф?
На какие услуги есть скидки в Грузовичкоф?
Как получить выгоду на заказ?
Все промокоды Грузовичкоф актуальны?
Какой срок действия промокодов, размещенных на этой странице?
Лучшие промокоды Грузовичкоф
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 500 рублей на заказ
|CYB***
|Промокод
|Promoland Грузовичкоф
|СКИ***
|Промокод
|Скидка 350 рублей на перевозку
|BAC***
Информация о сервисе Грузовичкоф
Портал Грузовичкоф — это компания, которая специализируется на хранении и доставке товаров. Она работает в России больше 15 лет, имеет по РФ и странам СНГ сеть филиалов. Работает с юрлицами и физлицами. Главное преимущество сервиса — это автопарк из 5000 машин, благодаря чему перевозки занимают меньше времени.
На этой странице находятся промокоды и купоны, которые помогут сэкономить на услугах транспортной компании от 10%.
Услуги компании Грузовичкоф
Грузовичкоф работает в нескольких направлениях, среди которых:
перевозки вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов и др.;
переезды — от квартирного до офисного;
сборка и разборка мебели;
услуги грузчиков;
упаковка вещей;
грузовое такси;
аренда авто, газели или грузовика.
Заказ услуг компании грузовых перевозок доступен в любой день, так как она работает без выходных. В случае порчи вещей выплатит компенсацию. Сумма страховки автоматически добавляется к рассчитанному тарифу.
Заказ от частных лиц можно оформить, позвонив по контактному номеру телефона.
Оплата услуг действительна онлайн, при получении или по расчетному счету. Корпоративным клиентам нужно создать аккаунт, куда компанией направляются необходимые документы.
Скидки и акции от компании
Новые клиенты получат скидку до 15%, оформив первый заказ через онлайн-портал или приложение компании грузовых перевозок. Обязательно ввести код при оформлении услуг. Действует для жителей отдельных областей, например для Москвы и МО. Размер выгоды зависит от дополнительных факторов (спроса, количества свободных машин в компании грузовых перевозок).
При оформлении услуг на сумму больше 2500 рублей скидка составит 500 рублей. Предложение сработает у новых пользователей платформы. Обязательное условие — регистрация аккаунта на портале и ввод промокода Грузовичкоф. Доступно для активации 1 раз.
Для отдельных групп граждан — молодоженов, юридических лиц — действует дисконт до 20%. Чтобы использовать услуги грузоперевозок с дисконтом, потребуется подтвердить свой статус, предоставив документы и активировать купон на скидку.
Как применить промокод Грузовичкоф на скидку
Перед тем, как создать заявку на сайте грузовых перевозок рекомендуется авторизоваться. Для применения промокода следует выполнить следующие действия:
Выбрать на портале интересующую транспортную услугу.
Указать точки, откуда нужно забрать груз и куда привезти.
Выбрать количество грузчиков и пассажиров.
Найти и нажать на желтую кнопку «Ввести промокод».
Вставить окно код скидки.
Нажать на зеленую кнопку «Применить».
На сайте грузовых перевозок останется указать контактный номер телефона и оплатить заказ, если выбран способ онлайн-расчета.