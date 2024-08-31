Компания Lazurit – это крупнейшая сеть по продаже мягкой и корпусной мебели в России. Ее центральный офис и производственные мощности расположены в Калининграде, а розничные магазины работают на всей территории страны. Компания имеет более 500 салонов, расположенных в 170 городах России. В ее штате – более 6 тысяч сотрудников, ежемесячно выполняющих от 50 тысяч заказов.

Миссия компании Лазурит – создавать интерьеры и делать жизнь комфортной. Она постоянно расширяет ассортимент, сотрудничая с ведущими российскими и зарубежными поставщиками. Компания разрабатывает новые коллекции мебели, оптимизирует производственные процессы и повышает уровень сервиса. За счет этого продукция сочетает высокое качество и доступность. Тратить на ее заказ еще меньше позволяют акции и промокоды, которые публикуются на этой странице.

Выбор мягкой и корпусной мебели с дисконтом

В каталоге Lazurit доступны тысячи моделей мягкой и корпусной мебели. Большинство из них периодически доступно с дисконтом в рамках акций. Участвуя в них, можно купить со скидкой:

диваны, кровати, кресла и другую мягкую мебель;

шкафы, комоды, тумбы, столы, полки, стеллажи;

комплекты и гарнитуры для гостиной, спальни, кухни и прихожей;

текстиль, фурнитуру, элементы декора и аксессуары.

Следить за скидками и действующими распродажами компании можно на этой странице. Также не пропустить интересное предложение или получить персональный промокод поможет подписка на новостную рассылку.

Готовая мебель и дизайнерские решения на заказ

Помимо готовой мебели, компания Lazurit предлагает услуги по индивидуальной разработке и формированию интерьеров, изготовлению продукции под заказ. На сайте можно вызвать дизайнера на дом, чтобы разработать проект и привлечь специалистов для разработки интерьера квартиры, дома или коттеджа. Здесь всегда можно проконсультироваться по поводу оформления помещений.

Онлайн-конструктор позволяет заняться самостоятельным планированием кухонь на сайте, подбирая оптимальные компоненты. С ним заказ мебели, которая позволит использовать пространство максимально эффективно, при этом сохраняя заданный стиль, не составит труда. Конструктор имеет понятный интерфейс, поэтому разобраться в его функциональности смогут и люди, никогда не занимавшиеся ранее 3D-проектированием.

Компания предлагает бесплатную доставку образцов обивочных тканей всем, кто не может определиться с окончательным вариантом. Курьер приедет в назначенное время и продемонстрирует пробники, чтобы выбрать наиболее удачный вариант было проще.

Способы оплаты заказов

Оплатить заказ в магазине Лазурит можно онлайн и при получении. Предоплата осуществляется с помощью банковской карты, через онлайн-форму, посредством мобильного банкинга или переводом на реквизиты компании. Расчет наличными возможен при самовывозе заказа из ближайшего салона и после подтверждения покупки. Среди прочих способов внесения оплаты поддерживается электронный кошелек ЮMoney (Яндекс.Деньги).

Для держателей банковских карт «Халва», «Совесть», «Свобода» доступна беспроцентная рассрочка. Ознакомиться с ее условиями можно на сайте банка-эмитента. В магазине также доступна рассрочка, предоставляемая другими финансовыми партнерами и оформляемая на сайте. Ее можно заказать на срок от 6 до 36 месяцев.

Условия доставки и сборки мебели

Компания располагает складами по всей территории России, их общая площадь составляет более 110 тысяч квадратных метров. Это позволяет поддерживать в наличии выбор мебели в каждом городе присутствия. Доставка заказов осуществляется собственной транспортной службой с ближайшего склада. После оформления покупки менеджер свяжется с заказчиком, чтобы уточнить время и условия перевозки.

Специалисты компании, помимо доставки, занимаются сборкой мебели. При выборе соответствующей опции, они доставят товар в указанное помещение, проконтролируют целостность и комплектность и соберут его. По завершении работ мастера уберут упаковку, оставшийся мусор и вынесут его бесплатно.

Возврат и обмен товара

При получении товара покупатель должен осмотреть его, чтобы удостовериться в отсутствии видимых дефектов и полной комплектности. После того как продукция принята, претензии по поводу внешних недостатков не принимаются. Отказаться от выкупа товара можно в момент получения, в таком случае затраты на доставку оплачивает покупатель. Так как мебель входит в перечень продукции, который по закону не подлежит возврату, он возможен только в порядке индивидуального соглашения, после обсуждения с менеджером. Транспортные расходы несет покупатель.

При выявлении скрытых дефектов и брака, возникших по вине производителя или продавца, покупатель может вернуть товар ненадлежащего качества в течение гарантийного срока. Для этого необходимо связаться с менеджером и обсудить проблему. В таком случае продавец возмещает стоимость заказа, а также затраты на его доставку.