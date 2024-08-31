Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Lazurit

Промокоды Lazurit (Лазурит) на Август 2024

Сегодня в магазине Lazurit доступно 16 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
3%
Промокод
Скидка 3% на весь ассортимент

Товары попадающие в списки Ликвидация и Кухни в акции не участвуют.

Действует до До 31.8.2024
Применили 5 раз
Показать код
3%
Акция
Mебель в рассрочку без переплат
Действует до До 5.10.2024
Применили 34 раза
Использовать скидку
Lazurit
Акция
До 5.1% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 1.3.2025
Применили 50 раз
Использовать скидку
5,1%
50%
Акция
Шкафы со скидкой до 50%
Действует до До 12.8.2024
Применили 44 раза
Использовать скидку
50%
70%
Акция
Шкафы-витрины со скидкой до 70%
Действует до До 12.8.2024
Применили 13 раз
Использовать скидку
70%
80%
Акция
Скидка до 80% на навесные шкафы
Действует до До 12.8.2024
Применили 5 раз
Использовать скидку
80%
45%
Акция
Скидка до 45% на письменные столы для офиса
Действует до До 12.8.2024
Применили 23 раза
Использовать скидку
45%
45%
Акция
Компьютерные столы с купоном на скидку до 45%
Действует до До 12.8.2024
Применили 13 раз
Использовать скидку
45%
Акция
Электронный подарочный сертификат до 500,000 рублей
Действует до До 31.1.2025
Применили 15 раз
Использовать скидку
70%
Акция
Кухонные столы со скидкой до 70%
Действует до До 26.8.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
70%
70%
Акция
Скидки до 70% на современные гостиные
Действует до До 26.8.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
70%
90%
Акция
Большая летняя распродажа со скидками до 90%
Действует до До 2.9.2024
Применили 24 раза
Использовать скидку
90%
82%
Акция
Мягкая мебель со скидками от 50% + доп. скидка 32%
Действует до До 8.8.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
82%
80%
Акция
Распродажа детских одеял и подушек со скидкой до 80%
Действует до До 15.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
80%
60%
Акция
Скидка до 60% на кухни «Гавия», «Фебо», «Джоконда»
Действует до До 15.8.2024
Использовать скидку
60%
Акция
Купите новый матрас в Lazurit - старый вывезем бесплатно
Действует до До 22.1.2025
Применили 1 раз
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

3%
Промокод
Скидка 3% на заказ
Действует до До 30.6.2024
Применили 130 раз
Показать код
3%
3%
Промокод
Купон на скидку 3% на все
Действует до До 30.6.2024
Применили 60 раз
Показать код
3%
3%
Промокод
Заказ с купоном на скидку 3%
Действует до До 31.5.2024
Применили 33 раза
Показать код
3%
3%
Промокод
Скидка 3% на весь ассортимент
Действует до До 31.5.2024
Применили 70 раз
Показать код
3%
3%
Промокод
Купон на скидку 3% на заказ
Действует до До 30.4.2024
Применили 69 раз
Показать код
3%

Похожие магазины

Евродом
Mebel-Top
МаксидоМ
Cook House
Диван Босс
ВамСвет
Вольт Маркет
Gipfel
Петрович
Мебель 169
Svetodom
Улыбка радуги
Твой Дом
Много мебели
Lustron
Домовенок
Стройландия
Бигам
Первый Гипермаркет Мебели
Ormatek
Все Инструменты
Грузовичкоф
Hoff
Сантехмолл
АКСОН
Цвет Диванов
Мебелидоманет
Grohe
Столплит
Yourroom
Волли Толли
Дивайн Лайт
Cozy home

Часто задаваемые вопросы про Lazurit

Есть ли в магазине Lazurit программа лояльности?

Где найти действующие купоны магазина Лазурит?

Сколько стоит доставка мебели в Lazurit?

Можно ли купить мебель Лазурит в кредит?

Какая гарантия действует на мебель Lazurit?

Лучшие промокоды Lazurit

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 3% на весь ассортимент ADM***
Скидка Mебель в рассрочку без переплат не требуется
Скидка До 5.1% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Шкафы со скидкой до 50% не требуется
Скидка Шкафы-витрины со скидкой до 70% не требуется
Скидка Скидка до 80% на навесные шкафы не требуется
Скидка Скидка до 45% на письменные столы для офиса не требуется
Скидка Компьютерные столы с купоном на скидку до 45% не требуется
Скидка Электронный подарочный сертификат до 500,000 рублей не требуется
Скидка Кухонные столы со скидкой до 70% не требуется

Подробнее об интернет-магазине мебели Lazurit

Компания Lazurit – это крупнейшая сеть по продаже мягкой и корпусной мебели в России. Ее центральный офис и производственные мощности расположены в Калининграде, а розничные магазины работают на всей территории страны. Компания имеет более 500 салонов, расположенных в 170 городах России. В ее штате – более 6 тысяч сотрудников, ежемесячно выполняющих от 50 тысяч заказов.

Миссия компании Лазурит – создавать интерьеры и делать жизнь комфортной. Она постоянно расширяет ассортимент, сотрудничая с ведущими российскими и зарубежными поставщиками. Компания разрабатывает новые коллекции мебели, оптимизирует производственные процессы и повышает уровень сервиса. За счет этого продукция сочетает высокое качество и доступность. Тратить на ее заказ еще меньше позволяют акции и промокоды, которые публикуются на этой странице.

Выбор мягкой и корпусной мебели с дисконтом

В каталоге Lazurit доступны тысячи моделей мягкой и корпусной мебели. Большинство из них периодически доступно с дисконтом в рамках акций. Участвуя в них, можно купить со скидкой:

  • диваны, кровати, кресла и другую мягкую мебель;

  • шкафы, комоды, тумбы, столы, полки, стеллажи;

  • комплекты и гарнитуры для гостиной, спальни, кухни и прихожей;

  • текстиль, фурнитуру, элементы декора и аксессуары.

Следить за скидками и действующими распродажами компании можно на этой странице. Также не пропустить интересное предложение или получить персональный промокод поможет подписка на новостную рассылку.

Готовая мебель и дизайнерские решения на заказ

Помимо готовой мебели, компания Lazurit предлагает услуги по индивидуальной разработке и формированию интерьеров, изготовлению продукции под заказ. На сайте можно вызвать дизайнера на дом, чтобы разработать проект и привлечь специалистов для разработки интерьера квартиры, дома или коттеджа. Здесь всегда можно проконсультироваться по поводу оформления помещений.

Онлайн-конструктор позволяет заняться самостоятельным планированием кухонь на сайте, подбирая оптимальные компоненты. С ним заказ мебели, которая позволит использовать пространство максимально эффективно, при этом сохраняя заданный стиль, не составит труда. Конструктор имеет понятный интерфейс, поэтому разобраться в его функциональности смогут и люди, никогда не занимавшиеся ранее 3D-проектированием.

Компания предлагает бесплатную доставку образцов обивочных тканей всем, кто не может определиться с окончательным вариантом. Курьер приедет в назначенное время и продемонстрирует пробники, чтобы выбрать наиболее удачный вариант было проще.

Способы оплаты заказов

Оплатить заказ в магазине Лазурит можно онлайн и при получении. Предоплата осуществляется с помощью банковской карты, через онлайн-форму, посредством мобильного банкинга или переводом на реквизиты компании. Расчет наличными возможен при самовывозе заказа из ближайшего салона и после подтверждения покупки. Среди прочих способов внесения оплаты поддерживается электронный кошелек ЮMoney (Яндекс.Деньги).

Для держателей банковских карт «Халва», «Совесть», «Свобода» доступна беспроцентная рассрочка. Ознакомиться с ее условиями можно на сайте банка-эмитента. В магазине также доступна рассрочка, предоставляемая другими финансовыми партнерами и оформляемая на сайте. Ее можно заказать на срок от 6 до 36 месяцев.

Условия доставки и сборки мебели

Компания располагает складами по всей территории России, их общая площадь составляет более 110 тысяч квадратных метров. Это позволяет поддерживать в наличии выбор мебели в каждом городе присутствия. Доставка заказов осуществляется собственной транспортной службой с ближайшего склада. После оформления покупки менеджер свяжется с заказчиком, чтобы уточнить время и условия перевозки.

Специалисты компании, помимо доставки, занимаются сборкой мебели. При выборе соответствующей опции, они доставят товар в указанное помещение, проконтролируют целостность и комплектность и соберут его. По завершении работ мастера уберут упаковку, оставшийся мусор и вынесут его бесплатно.

Возврат и обмен товара

При получении товара покупатель должен осмотреть его, чтобы удостовериться в отсутствии видимых дефектов и полной комплектности. После того как продукция принята, претензии по поводу внешних недостатков не принимаются. Отказаться от выкупа товара можно в момент получения, в таком случае затраты на доставку оплачивает покупатель. Так как мебель входит в перечень продукции, который по закону не подлежит возврату, он возможен только в порядке индивидуального соглашения, после обсуждения с менеджером. Транспортные расходы несет покупатель.

При выявлении скрытых дефектов и брака, возникших по вине производителя или продавца, покупатель может вернуть товар ненадлежащего качества в течение гарантийного срока. Для этого необходимо связаться с менеджером и обсудить проблему. В таком случае продавец возмещает стоимость заказа, а также затраты на его доставку.

Как использовать промокоды для получения дисконта на мебель в Lazurit

В рамках акций Lazurit некоторые товары доступны с дисконтом только по промокоду. Он представляет собой комбинацию символов, ввод которой активирует скидку. Чтобы воспользоваться кодом, необходимо:

  1. Найти в списке акцию с промокодом и скопировать его из описания.

  2. Перейти на сайт магазина и найти там товары, участвующие в промопредложении.

  3. Добавить интересующие позиции в корзину, чтобы заказать их.

  4. Перейти в меню корзины и раскрыть там поле «Использовать промокод/купон».

  5. Вставить код купона в отведенное поле и применить его.

  6. Завершить оформление покупки, выбрав удобный способ оплаты.


Второе поле для ввода промокода находится на странице для внесения пользовательских данных и выбора способа оплаты. Там присутствует аналогичное поле, в которое тоже можно вставить действующий код, чтобы не возвращаться.