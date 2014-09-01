Как использовать промокод

Промокод — маркетинговый инструмент, используемый для привлечения новых покупателей и стимулирования общего роста продаж. Он выпускается либо в форме бумажного купона, который нужно предъявить при оплате на кассе магазина, либо в электронном виде. В последнем случае следует сообщить код на стадии оформления онлайн-заказа.

Что такое промокод Промокодом называется секретное слово или комбинация символов. Предъявителю такого пароля полагается скидка или подарок от заведения в соответствии с условиями акции. Дисконт предоставляется в виде фиксированной суммы или процента от суммы чека. Отдельные промокоды позволяют полностью погасить стоимость покупки (с уплатой символической минимальной суммы) или получить бесплатную услугу (например доставку за счет продавца).

В чем разница между промокодом и купоном Промокоды содержатся в купонах, выпущенных и распространяемых магазином. В связи с этим понятия часто отождествляют. Однако не в каждом электронном купоне есть кодовая комбинация. Некоторые из них представляют собой ссылки на страницы специальных предложений. Чтобы активировать бонус, достаточно перейти по приглашению и оформить покупку. Подарок уже включен в цену или автоматически добавится в корзину.

Как активировать промокод при онлайн-заказе В большинстве случаев промокод нужно сообщить на стадии подачи заявки. Стандартный порядок действий: Выбрать акцию на этой странице и кликнуть по кнопке напротив. Система перенаправит на сайт продавца (код сохраняется в буфере автоматически). Определиться с товарами или услугами и перейти к оформлению покупки в корзине. Вставить скопированную комбинацию в поле, содержащее слово «промокод» или «купон». Нажать кнопку для активации кода, убедиться в получении бонуса и завершить заполнение заявки. При заказе по телефону нужно сообщить комбинацию менеджеру. Иногда поле для промокода размещается на главной или отдельной странице интернет-магазина. В этом случае после активации бонус будет учтен при следующей покупке. У каждой акции ограниченный срок действия. Время от времени срабатывают и просроченные купоны, но вероятность такого события не слишком высока. Отдельные промокоды можно использовать много раз — главное, чтобы были выполнены условия предложения.