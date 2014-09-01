Промокод — маркетинговый инструмент в виде буквенно-цифровой строки, которую покупатель вводит при оформлении заказа для получения бонуса. За простым интерфейсом «скопировал — вставил» стоит конкретная логика: магазин верифицирует код, проверяет условия и пересчитывает стоимость корзины в режиме реального времени. Разберём, как это работает и на что обращать внимание.

Какие бонусы даёт промокод

Не все промокоды устроены одинаково. По типу бонуса они делятся на несколько категорий:

Процентная скидка — снижает итоговую сумму на указанный процент

Абсолютная скидка — уменьшает сумму на фиксированное значение в рублях

Бесплатная доставка — обнуляет стоимость логистики при выполнении условий

Бесплатный товар — добавляет позицию в корзину автоматически после применения кода

Расширенная подписка — активирует пробный или льготный период на цифровые сервисы

По охвату промокод может действовать на всю корзину, отдельную категорию, конкретный бренд или единственный артикул. Это важно проверять до оформления.