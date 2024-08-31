Онлайн-кинотеатр OKKO предлагает зрителям доступ к базе из 100 тыс. фильмов, сериалов, телевизионных передач и развлекательного контента. Смотреть новинки по подписке теперь можно как на большом экране телевизора, так и на мобильных устройствах. Ассортимент сервиса включает в себя разделы с видео на любой вкус — от премьер до классических мюзиклов, мультфильмов, ТВ-каналов, онлайн-трансляций и записей спортивных событий.

Пользователи платформы могут сэкономить на услугах ОККО, участвуя в акциях и применяя промокоды. Новых подписчиков ждут особенно выгодные условия подключения, а текущих клиентов — скидки на очередные пакеты услуг.