Промокоды Okko (Окко) на Август
Сегодня в магазине Okko доступно 12 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Часто задаваемые вопросы про Okko
Как получить промокод ОККО?
На какие услуги есть скидки в ОККО?
Как часто обновляются купоны?
Все промокоды ОККО актуальны?
Сколько действуют промокоды ОККО?
Лучшие промокоды Okko
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|60 дней подписки «Прайм» за 1 рубль+ скидка на первое продление
|281***
|Промокод
|Доступ к подписке Okko+СТАРТ на 14 дней за 1₽, далее 599 ₽ в месяц
|372***
|Скидка
|Популярные новинки кино в подарок
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный пробный период
|не требуется
|Скидка
|Бесплатные популярные сериалы
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 15% на подписки
|не требуется
|Скидка
|-100% на доступ к комедии "Гусар"
|не требуется
|Скидка
|До -10% в мобильном приложении
|не требуется
|Скидка
|Любимые кинофильмы бесплатно
|не требуется
|Скидка
|-100% на доступ к сериалу "Миля"
|не требуется
Подробнее о сервисе OKKO
Онлайн-кинотеатр OKKO открылся в 2011 году. Начавшись как сервис по просмотру ограниченного количества контента, платформа росла и развивалась. Сегодня ее можно установить на Smart TV, использовать подписку на любых устройствах с операционными системами Android или iOS.
Ассортимент фильмов онлайн-кинотеатра OKKO
Коллекция сервиса включает в себя более 100 тыс. единиц контента. В основном это фильмы и сериалы американских, европейских и российских студий. Клиентам доступны 3 типа подписки:
Лайт. Самый бюджетный вариант. С помощью этой подписки пользователь сможет смотреть 85 тыс. единиц контента.
Оптимум. Популярная подписка, открывающая доступ к 90 тыс. фильмов, сериалов и передач. На этот пакет сервисов чаще всего распространяются промокоды и действуют акции.
Премиум. Подписка, в рамках которой на устройствах доступны все 100 тыс. единиц контента.
Кроме основных пакетов услуг, на платформе можно оформить со скидкой одну из их комбинаций. В таком случае в подписку, кроме указанного количества развлекательного контента, будут входить дополнения. Пакеты услуг включают в себя увеличенное количество детского контента, развлекательных, образовательных передач или других видеоматериалов.
Акции и промокоды сайта OKKO
Онлайн кинотеатр постоянно проводит акции, помогая новым и постоянным клиентам смотреть контент со скидкой. Благодаря сотрудничеству с другими сервисами и платформами клиенты OKKO могут экономить на услугах или даже получать доступ к онлайн-кинотеатру бесплатно. Основные акционные предложения платформы:
Кэшбэк. Клиенты могут получать возврат части средств за подписки в онлайн-кинотеатре при оплате картой банка-партнера. В таком случае средства возвращаются непосредственно на карту или специальный бонусный счет, а использовать их можно на следующие покупки.
Скидка при использовании промокодов. Время от времени онлайн-кинотеатр раздает скидочные купоны зрителям. Используя их, можно получить видеоконтент из определенной рубрики или типа услуг по сниженной цене.
Скидка на первую подписку. Новым клиентам сервис предлагает особенно выгодные условия — дополнительные пакеты, фильмы или подборки видеоконтента в подарок, а также получение услуг по сниженной цене.
Платформа предлагает множество способов экономить на просмотре любимых фильмов, сериалов и шоу. Список акций постоянно обновляется. Все доступные акционные предложения всегда можно найти на этой странице или в личном кабинете клиента.
Как активировать промокод на сайте okko.tv
Скидочные купоны — это один из самых простых способов снижения цены услуг онлайн-кинотеатра. Промокод ОККО представляет собой цифро-буквенную комбинацию. Для получения скидки в таком случае понадобится дополнительно применить ее. Сделать это можно по инструкции:
Скопировать номер скидочного купона.
Перейти на сайт онлайн-кинотеатра.
В верхней части экрана выбрать пункт «Ввести промокод».
Ввести номер купона в соответствующее поле открывшегося окна и активировать его.
После этого скидка применяется к стоимости услуг и можно будет завершить покупку.