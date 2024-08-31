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Промокоды Okko (Окко) на Август

Сегодня в магазине Okko доступно 12 купонов.

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Лучшие промокоды Okko

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Скидка -100% на доступ к сериалу "Миля" не требуется

Подробнее о сервисе OKKO

Онлайн-кинотеатр OKKO открылся в 2011 году. Начавшись как сервис по просмотру ограниченного количества контента, платформа росла и развивалась. Сегодня ее можно установить на Smart TV, использовать подписку на любых устройствах с операционными системами Android или iOS.

Ассортимент фильмов онлайн-кинотеатра OKKO

Коллекция сервиса включает в себя более 100 тыс. единиц контента. В основном это фильмы и сериалы американских, европейских и российских студий. Клиентам доступны 3 типа подписки:

  • Лайт. Самый бюджетный вариант. С помощью этой подписки пользователь сможет смотреть 85 тыс. единиц контента.

  • Оптимум. Популярная подписка, открывающая доступ к 90 тыс. фильмов, сериалов и передач. На этот пакет сервисов чаще всего распространяются промокоды и действуют акции.

  • Премиум. Подписка, в рамках которой на устройствах доступны все 100 тыс. единиц контента.

Кроме основных пакетов услуг, на платформе можно оформить со скидкой одну из их комбинаций. В таком случае в подписку, кроме указанного количества развлекательного контента, будут входить дополнения. Пакеты услуг включают в себя увеличенное количество детского контента, развлекательных, образовательных передач или других видеоматериалов.

Акции и промокоды сайта OKKO

Онлайн кинотеатр постоянно проводит акции, помогая новым и постоянным клиентам смотреть контент со скидкой. Благодаря сотрудничеству с другими сервисами и платформами клиенты OKKO могут экономить на услугах или даже получать доступ к онлайн-кинотеатру бесплатно. Основные акционные предложения платформы:

  • Кэшбэк. Клиенты могут получать возврат части средств за подписки в онлайн-кинотеатре при оплате картой банка-партнера. В таком случае средства возвращаются непосредственно на карту или специальный бонусный счет, а использовать их можно на следующие покупки.

  • Скидка при использовании промокодов. Время от времени онлайн-кинотеатр раздает скидочные купоны зрителям. Используя их, можно получить видеоконтент из определенной рубрики или типа услуг по сниженной цене.

  • Скидка на первую подписку. Новым клиентам сервис предлагает особенно выгодные условия — дополнительные пакеты, фильмы или подборки видеоконтента в подарок, а также получение услуг по сниженной цене.

Платформа предлагает множество способов экономить на просмотре любимых фильмов, сериалов и шоу. Список акций постоянно обновляется. Все доступные акционные предложения всегда можно найти на этой странице или в личном кабинете клиента.

Как активировать промокод на сайте okko.tv

Скидочные купоны — это один из самых простых способов снижения цены услуг онлайн-кинотеатра. Промокод ОККО представляет собой цифро-буквенную комбинацию. Для получения скидки в таком случае понадобится дополнительно применить ее. Сделать это можно по инструкции:

  1. Скопировать номер скидочного купона.

  2. Перейти на сайт онлайн-кинотеатра.

  3. В верхней части экрана выбрать пункт «Ввести промокод».

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  1. Ввести номер купона в соответствующее поле открывшегося окна и активировать его.

После этого скидка применяется к стоимости услуг и можно будет завершить покупку.

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