Промокоды МТС на Август-Сентябрь 2024
На 8 августа 2024 в магазине МТС доступно 38 купонов.
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На каких условиях в магазине можно оформить рассрочку на технику?
Лучшие промокоды МТС
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|MTS***
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|Скидка 2000 рублей при покупке наушников Anker Soundcore Q45
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|-1000 рублей на наушники Fiio FH3 Черные
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|Беспроводные наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM4 со скидкой 1000 рублей
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Информация о компании МТС
МТС — российский мобильный оператор, который начал работу в 1993 году. Сегодня это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги сотовой связи. Также фирма продает цифровую технику и аксессуары для нее в своем интернет-магазине.
Сэкономить на услугах сотовой связи и электронике и получить выгодную скидку можно, активировав действующий промокод или бесплатный купон оператора. Информация обо всех акционных предложениях компании собрана тут. Данные постоянно обновляются, поэтому здесь исключительно актуальные сведения.
Какие товары предлагает магазин МТС
Магазин МТС предлагает приобрести услуги связи. Среди них телефония, мобильный и домашний интернет, телевидение. Почти все тарифы гибко настраиваются. Абонент может сам выбрать размер пакетов в месячном лимите. Также у МТС фирменный интернет-магазин и офлайновые торговые площадки предлагают купить цифровую технику: смартфоны, планшеты, умные часы и многое другое. На все товары из каталога сайта сотового оператора (в том числе SIM-карты) можно получить выгодную скидку по промокоду.
Как приобрести услуги и товары МТС с выгодной скидкой
Самая простая возможность сэкономить на покупке цифровой техники и услуг связи у популярного оператора — участие в его акциях. Все выгодные предложения компании собраны в специальном разделе ее сайта. Размер скидки при таком варианте экономии может достигать 10–15%. Иногда вместо нее оператор предоставляет возможность бесплатного использования своих услуг в течение некоторого времени.
Другой способ получения скидок — участие в программе лояльности. Предложение предусматривает начисление кэшбэка до 25% от суммы покупки (или затрат на связь). В дальнейшем полученные баллы позволяют уменьшить цену заказа в интернет-магазине оператора. Также ими можно расплатиться за телефонию.
Отличную возможность получить скидку дает использование промокодов МТС –— интернет-магазин разрешает применять их к любой покупке, приобретая товары и услуги по специальным ценам. Активация кодов имеет ряд преимуществ перед другими возможностями сэкономить. Во-первых, промокод можно применить к любым тарифам и товарам. Во-вторых, скидка по нему может достигать 20–30%. В-третьих, бонусные коды не требуют выполнения каких-то дополнительных условий — достаточно просто активировать их при оформлении покупки.
Как активировать промокод МТС
Чтобы использовать промокод МТС для уменьшения суммы покупки, необходимо:
Изучить выгодные акционные предложения сотового оператора отсюда.
Найти подходящий промокод на скидку и скопировать его.
Перейти в интернет-магазин компании МТС.
Выбрать товар, нажать на него и кликнуть «Купить».
Щелкнуть по значку тележки.
Ввести код МТС на скидку в специальное поле и нажать на символ стрелки.
Закончить оформление покупки.
После выполнения этих действий при переходе к оплате заказа уменьшится цена. Размер ее снижения зависит от того, какой промокод компании МТС был активирован и может различаться. Средняя величина скидки по коду составляет от 10 до 20%.
Поскольку покупка SIM-карты в режиме online ничем не отличается от приобретения цифровой техники, то и активация кода МТС на скидку будет точно такой же и потребует от клиента выполнения тех же действий.
В отдельных случаях купоны МТС активируются по-другому. Чтобы использовать их, необходимо выбрать подходящее выгодное акционное предложение оператора отсюда и нажать на него. После этого произойдет переход в интернет-магазин компании. На сайте необходимо совершить покупку. К цене автоматически применится скидка — ввод промокодов не требуется.
Как оформить заказ на сайте магазина МТС
Для оформления заказа на ресурсе магазина МТС понадобится:
Открыть сайт интернет-магазина оператора.
Выбрать товар.
Кликнуть по нему.
Указать цвет и дополнительные параметры (для смартфонов — объем памяти).
Нажать «Купить».
Перейти в корзину (значок с тележкой вверху экрана).
Выбрать способ оплаты и доставки заказа.
Указать получателя.
Подтвердить совершение покупки.
Оплатить заказ можно картой в онлайн-магазине или непосредственно при получении товара. Доставка осуществляется курьерской службой. По умолчанию она платная, но, если товар есть на складе города проживания покупателя, его привезут бесплатно. Также есть возможность воспользоваться самовывозом. Он доступен в офлайн-магазинах сотового оператора, за него плата не взимается.