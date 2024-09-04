Самая простая возможность сэкономить на покупке цифровой техники и услуг связи у популярного оператора — участие в его акциях. Все выгодные предложения компании собраны в специальном разделе ее сайта. Размер скидки при таком варианте экономии может достигать 10–15%. Иногда вместо нее оператор предоставляет возможность бесплатного использования своих услуг в течение некоторого времени.

Другой способ получения скидок — участие в программе лояльности. Предложение предусматривает начисление кэшбэка до 25% от суммы покупки (или затрат на связь). В дальнейшем полученные баллы позволяют уменьшить цену заказа в интернет-магазине оператора. Также ими можно расплатиться за телефонию.

Отличную возможность получить скидку дает использование промокодов МТС –— интернет-магазин разрешает применять их к любой покупке, приобретая товары и услуги по специальным ценам. Активация кодов имеет ряд преимуществ перед другими возможностями сэкономить. Во-первых, промокод можно применить к любым тарифам и товарам. Во-вторых, скидка по нему может достигать 20–30%. В-третьих, бонусные коды не требуют выполнения каких-то дополнительных условий — достаточно просто активировать их при оформлении покупки.