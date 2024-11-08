Сервис Hidemy name был запущен в январе 2007 года. Изначально это была бесплатная платформа-анонимайзер, специализирующаяся на прокси. Вскоре компания серьезно занялась технологией Virtual Private Network, популярность которой росла по мере усиления контроля над интернет-площадками со стороны государства. Сегодня ВПН является приоритетным направлением в работе сервиса.

VPN — технология, позволяющая посещать сайты и страницы в соцсетях с IP-адресов разных стран. Это дает возможность сохранять анонимность, получать доступ к заблокированным площадкам, безопасно общаться и обмениваться информацией. Иногда ВПН даже помогает сэкономить на покупках в интернете. Чтобы пользоваться услугами Hidemy name, нужно скачать приложение и купить подписку. Доступны бесплатные программы для Windows, Android, iOS, Linux и macOS, также можно сделать настройки для роутера.