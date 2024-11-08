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Купоны и промокоды Hidemy.name Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине Hidemy.name доступно 7 купонов.

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Скидка 83% при покупке подписки на HideMy.name на пять лет
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Скидка VPN за 390 руб. в месяц от HideMy.name не требуется
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Скидка Бесплатный тестовый доступ к HideMy.name не требуется
Скидка Скидка −60% на VPN за длительную подписку в HideMy.name не требуется
Скидка Актуальные скидки в HideMy.name на Сентябрь! не требуется

Hidemy name — надежный сервис VPN

Сервис Hidemy name был запущен в январе 2007 года. Изначально это была бесплатная платформа-анонимайзер, специализирующаяся на прокси. Вскоре компания серьезно занялась технологией Virtual Private Network, популярность которой росла по мере усиления контроля над интернет-площадками со стороны государства. Сегодня ВПН является приоритетным направлением в работе сервиса.

VPN — технология, позволяющая посещать сайты и страницы в соцсетях с IP-адресов разных стран. Это дает возможность сохранять анонимность, получать доступ к заблокированным площадкам, безопасно общаться и обмениваться информацией. Иногда ВПН даже помогает сэкономить на покупках в интернете. Чтобы пользоваться услугами Hidemy name, нужно скачать приложение и купить подписку. Доступны бесплатные программы для Windows, Android, iOS, Linux и macOS, также можно сделать настройки для роутера.

Предложения сервиса ВПН Hidemy name

Сеть включает 124 сервера, расположенных в 45 странах, что обеспечивает максимально стабильное и быстрое соединение. Компания Name предлагает VPN в 6 тарифных планах: на 1, 6, 12, 24, 36 и 60 месяцев. Пятилетняя подписка на VPN является самой выгодной. Экономия в этом случае достигает 83% по сравнению с покупкой месячного абонемента. 

Услугой можно пользоваться одновременно на 5 устройствах. Независимо от тарифного пакета, клиенту Hidemy name открывается полный доступ ко всем возможностям платформы. Компания возвращает средства в течение 30 дней, если получит обоснованную жалобу на качество продукта.

Выгодные акции сервиса VPN Hidemy name: скидки новым и постоянным клиентам

Компания Hidemy name предоставляет клиентам возможность бесплатно тестировать сервис на протяжении 24 часов. Для этого нужно скачать приложение, указать электронную почту и активировать присланный код. Цену платной подписки помогает снизить промокод Hidemy. Компания распространяет такие бесплатные купоны через свои страницы в соцсетях и партнерские сайты. Здесь собраны все выгодные специальные предложения этого сервиса ВПН. Для активации актуального промокода не нужно регистрироваться.

Компания Hidemy name предоставляет VPN по максимально выгодной цене. В связи с этим сервис не так часто предлагает бонусы своим пользователям. Но постоянные клиенты могут рассчитывать на дополнительные льготы. Например, человеку, пользующемуся услугой на протяжении долгого времени, готовы пересчитать тариф при общем повышении цены. Нужно только написать в службу поддержки сайта.

Как воспользоваться актуальным промокодом на сайте Hidemy name

На сайте Hidemy name не требуется регистрация. Чтобы пользоваться сервисом, нужно только при покупке активировать код. При оформлении заказа можно применить промокод Hidemy, дающий право на скидку. Порядок активации:

  1. Ознакомиться с условиями бесплатных купонов на этой странице.

  2. Скопировать код купона и перейти на сайт Hidemy name.

  3. Нажать кнопку «Оплатить доступ» в верхней части главной страницы сайта. 

  4. Выбрать тарифный пакет и нажать «Оплатить».

  5. Ввести код купона в поле, открывшееся после нажатия на надпись «Есть промокод?».

  6. Убедиться в предоставлении скидки, выбрать способ расчета, сообщить email для получения кода и оплатить покупку. 

На сайте Name купить VPN можно буквально за минуту. Код придет на почту в течение нескольких секунд после поступления денег на финансовые реквизиты компании. У каждого промокода ограниченный срок действия, поэтому не стоит затягивать с его активацией.