Основной ассортимент интернет-магазина Tele2 — сим-карты, которые можно приобрести на 1–5 человек сразу. Например, для большой семьи. К ним нужно подключить один из тарифов. Для этого на странице «Тарифы» нужно выбрать один из доступных вариантов, всего их 6. Есть дополнительные возможности — самостоятельная настройка тарифа: выбрать количество гигабайтов, минут и подключить дополнительные сервисы.

Также есть тарифы для модемов, роутеров и умных вещей. Например, один из самых выгодных — «Интернет для устройств». Здесь предусмотрен доступ для модемов и роутеров, возможность раздачи интернета на другие устройства и подключение более 100 каналов. Это можно сделать через личный кабинет в интернет-магазине и при этом получить дополнительную выгоду, воспользовавшись промокодом.

У Tele2 есть подписка «Mix», куда входят дополнительные гигабайты и минуты для звонков. По усмотрению можно добавить разные сервисы. В зависимости от количества выбранных дополнительных услуг, стоимость тарифа может увеличиться. Также в подписку входит повышенный курс обмена минут, скидка до 15% на товары Xiaomi, на покупку в магазинах Лента, на Lamoda и увеличенный размер кэшбэка в программе «Больше».

В разделе «Смартфоны» можно приобрести устройство по доступной цене или получить скидку на покупку смартфонов Xiaomi, VK капсулы и приставки Wink+. Клиент может обменять здесь накопленные минуты или использовать промокод Теле2 с этой страницы сайта для получения дисконта на одно из устройств.