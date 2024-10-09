Промокоды Теле2 (Tele2) на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине Tele2 доступно 16 купонов.
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Плата за тариф не изменится до конца 2024 г. при подключении или переходе на тарифы линейки «Мой Tele2», а также Black и Premium.
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Часто задаваемые вопросы про Tele2
Как в Tele2 самостоятельно выбрать, какое количество минут и других услуг должно быть в пакете?
Можно ли в Теле2 применять промокод на покупку смартфонов?
Как применить код купона?
Есть ли в Tele2 программа лояльности?
На что можно потратить кэшбэк в Tele2?
Лучшие промокоды Tele2
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кешбэк до 7% от суммы покупок в интернет-магазине «Л'Этуаль»
|не требуется
|Скидка
|Кешбэк до 6% от суммы заказов в City.Travel
|не требуется
|Скидка
|Кешбэк 1.5% от суммы заказов в Kupibilet
|не требуется
|Скидка
|Кешбэк до 9% от суммы заказа в Foodband
|не требуется
|Скидка
|Кешбэк до 7,2% от суммы заказа в Foodband на мобильный телефон
|не требуется
|Скидка
|Кэшбэк до 60% от суммы заказов на Aliexpress на мобильный телефон
|не требуется
|Скидка
|Кешбэк до 8% от суммы заказа в интернет-магазине ZARINA
|не требуется
|Скидка
|Кешбэк до 5% от суммы первого заказа в интернет-магазине Petshop
|не требуется
|Скидка
|Кэшбэк до 5% от суммы заказов в интернет-магазине «Золотое яблоко»
|не требуется
|Скидка
|Фиксированная цена тарифа
|не требуется
Информация об интернет-магазине Теле2
Интернет-магазин Tele2 — это сайт отечественного оператора связи, который работает на территории всей страны. Он занимает одну из лидирующих строчек, регулярно конкурируя с Мегафоном, МТС и Билайном. Покрытие оператора по стране обеспечивает связью 67 субъектов, и на данный момент пользователями сети являются более 47 млн человек. Главный принцип, которого придерживается компания, — доступность связи для клиентов с любым достатком.
Коды и купоны Tele2 позволяют сэкономить на подключении к сети, а также при покупке смартфонов и аксессуаров на сайте оператора сотовой связи. Найти актуальный для сайта промокод Теле2 можно на этой странице.
Ассортимент интернет-магазина Tele2
Основной ассортимент интернет-магазина Tele2 — сим-карты, которые можно приобрести на 1–5 человек сразу. Например, для большой семьи. К ним нужно подключить один из тарифов. Для этого на странице «Тарифы» нужно выбрать один из доступных вариантов, всего их 6. Есть дополнительные возможности — самостоятельная настройка тарифа: выбрать количество гигабайтов, минут и подключить дополнительные сервисы.
Также есть тарифы для модемов, роутеров и умных вещей. Например, один из самых выгодных — «Интернет для устройств». Здесь предусмотрен доступ для модемов и роутеров, возможность раздачи интернета на другие устройства и подключение более 100 каналов. Это можно сделать через личный кабинет в интернет-магазине и при этом получить дополнительную выгоду, воспользовавшись промокодом.
У Tele2 есть подписка «Mix», куда входят дополнительные гигабайты и минуты для звонков. По усмотрению можно добавить разные сервисы. В зависимости от количества выбранных дополнительных услуг, стоимость тарифа может увеличиться. Также в подписку входит повышенный курс обмена минут, скидка до 15% на товары Xiaomi, на покупку в магазинах Лента, на Lamoda и увеличенный размер кэшбэка в программе «Больше».
В разделе «Смартфоны» можно приобрести устройство по доступной цене или получить скидку на покупку смартфонов Xiaomi, VK капсулы и приставки Wink+. Клиент может обменять здесь накопленные минуты или использовать промокод Теле2 с этой страницы сайта для получения дисконта на одно из устройств.
Как приобрести услуги оператора со скидкой
При покупке до 5 сим-карт действует скидка до 15%. Она активируется автоматически на странице оформления заказа при выполнении условий акции без промокода. Предложение действует неограниченное время, а использовать его можно сколько угодно. При этом на сайте Tele2 придется зарегистрироваться, так как за каждым клиентом закрепляется личный кабинет.
Бесплатная доставка сим-карты на дом действует для всех клиентов интернет-магазина Tele2. Активировать промокод Теле2 не потребуется, скидка применится автоматически сразу после того, как будет внесена плата в соответствии с выбранным тарифом.
Также на этой странице появляются промокоды на тарифы, но не так часто, как вышеперечисленные предложения. С ними можно сэкономить на отдельных услугах или не платить определенное время, например получить месяц бесплатного использования. Также в Теле2 на тарифы действует дополнительная выгода, если подключить один и тот же на купленные сим-карты.
Как активировать промокод Теле2
Перед тем как активировать промокод Теле2, следует авторизоваться в личном кабинете, если клиент ранее пользовался услугами компании. Если нет, потребуется пройти регистрацию на сайте.
Также нужно скопировать для Теле2 промокод. Его можно найти на этой странице, кликнув по любому из купонов. Для интернет-магазина Теле2 промокод скопируется автоматически в буфер обмена.
Затем, чтобы активировать один из промокодов, нужно выполнить следующие действия:
Перейти в интересующий раздел.
Кликнуть по кнопке «Купить» напротив товара или по изображению корзины.
Перейти к корзине на сайте Tele2.
Найти строку «Промокод».
Вставить в него скопированный промокод Tele2.
Нажать «Применить».
Страница сайта Tele2 обновится — и отобразится новая стоимость услуги или товара со скидкой. Дополнительную выгоду на смартфоны и аксессуары можно получить, авторизовавшись в личном кабинете.
Как оформить заказ в интернет-магазине
Рекомендуется предварительно авторизоваться в личном кабинете на сайте интернет-магазина и скопировать промокод Теле2. Далее нужно следовать небольшой инструкции:
Кликнуть по разделу, например с номерами.
Нажать по понравившемуся варианту.
Кликнуть на один из тарифов.
Нажать на кнопку «Оформить заказ».
Перейти к оформлению заказа, кликнув по изображению корзины.
Ввести промокод для Теле2.
Нажать «Перейти к оформлению».
Ввести контактные данные получателя.
Указать место проживания и способ получения.
Оплатить покупку.
После того как применен один из купонов Tele2 и оплата прошла, на электронную почту придет уведомление об оформленном заказе. Информация об этом сохранится в личном кабинете клиента.