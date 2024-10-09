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Промокоды Теле2 (Tele2) на Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине Tele2 доступно 16 купонов.

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7%
Акция
Кешбэк до 7% от суммы покупок в интернет-магазине «Л'Этуаль»
Действует до До 9.10.2024
Применили 81 раз
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7%
6%
Акция
Кешбэк до 6% от суммы заказов в City.Travel
Действует до До 29.5.2025
Применили 53 раза
Использовать скидку
6%
1.5%
Акция
Кешбэк 1.5% от суммы заказов в Kupibilet
Действует до До 22.12.2025
Применили 45 раз
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1.5%
9%
Акция
Кешбэк до 9% от суммы заказа в Foodband
Действует до До 9.10.2026
Применили 43 раза
Использовать скидку
9%
7.2%
Акция
Кешбэк до 7,2% от суммы заказа в Foodband на мобильный телефон
Действует до До 9.10.2025
Применили 47 раз
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7.2%
60%
Акция
Кэшбэк до 60% от суммы заказов на Aliexpress на мобильный телефон
Действует до До 9.10.2026
Применили 117 раз
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60%
8%
Акция
Кешбэк до 8% от суммы заказа в интернет-магазине ZARINA
Действует до До 9.10.2026
Применили 46 раз
Использовать скидку
8%
5%
Акция
Кешбэк до 5% от суммы первого заказа в интернет-магазине Petshop
Действует до До 9.10.2026
Применили 48 раз
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5%
5%
Акция
Кэшбэк до 5% от суммы заказов в интернет-магазине «Золотое яблоко»
Действует до До 9.10.2026
Применили 62 раза
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5%
Акция
Фиксированная цена тарифа

Плата за тариф не изменится до конца 2024 г. при подключении или переходе на тарифы линейки «Мой Tele2», а также Black и Premium.

Действует до До 1.1.2025
Применили 137 раз
Использовать скидку
Акция
Перенос остатков минут и трафика
Действует до До 31.8.2024
Применили 81 раз
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30%
Акция
Скидки до 30% на интернет-тарифы
Действует до До 31.10.2024
Применили 446 раз
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30%
Акция
Бесплатный перенос номера
Действует до До 30.6.2025
Применили 153 раза
Использовать скидку
Акция
Скидка 25% при заказе от 1000 рублей на сайте «Улыбка радуги»
Действует до До 31.12.2024
Применили 20 раз
Использовать скидку
Акция
Скидка 25% при покупке стандартных билетов и КАРО.АРТ
Действует до До 31.12.2024
Применили 14 раз
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16%
Акция
Кэшбэк до 16% от Литрес
Действует до До 31.12.2024
Применили 12 раз
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16%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

16%
Акция
Кешбэк до 16% от суммы заказов в Яндекс Еде на мобильный телефон
Действует до До 9.8.2024
Применили 141 раз
Использовать скидку
16%
Акция
Безлимитные соцсети и мессенджеры
Действует до До 20.5.2024
Применили 342 раза
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Акция
Подписка MiXX бесплатно на пробный период для новых пользователей
Действует до До 18.5.2024
Применили 174 раза
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Акция
Возможность делиться трафиком
Действует до До 30.4.2024
Применили 69 раз
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Акция
Чек-лист «Финансовая грамотность» могут получить в подарок все абоненты
Действует до До 25.3.2024
Применили 36 раз
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Часто задаваемые вопросы про Tele2

Как в Tele2 самостоятельно выбрать, какое количество минут и других услуг должно быть в пакете?

Можно ли в Теле2 применять промокод на покупку смартфонов?

Как применить код купона?

Есть ли в Tele2 программа лояльности?

На что можно потратить кэшбэк в Tele2?

Лучшие промокоды Tele2

Тип купона Описание Код
Скидка Кешбэк до 7% от суммы покупок в интернет-магазине «Л'Этуаль» не требуется
Скидка Кешбэк до 6% от суммы заказов в City.Travel не требуется
Скидка Кешбэк 1.5% от суммы заказов в Kupibilet не требуется
Скидка Кешбэк до 9% от суммы заказа в Foodband не требуется
Скидка Кешбэк до 7,2% от суммы заказа в Foodband на мобильный телефон не требуется
Скидка Кэшбэк до 60% от суммы заказов на Aliexpress на мобильный телефон не требуется
Скидка Кешбэк до 8% от суммы заказа в интернет-магазине ZARINA не требуется
Скидка Кешбэк до 5% от суммы первого заказа в интернет-магазине Petshop не требуется
Скидка Кэшбэк до 5% от суммы заказов в интернет-магазине «Золотое яблоко» не требуется
Скидка Фиксированная цена тарифа не требуется

Информация об интернет-магазине Теле2

Интернет-магазин Tele2 — это сайт отечественного оператора связи, который работает на территории всей страны. Он занимает одну из лидирующих строчек, регулярно конкурируя с Мегафоном, МТС и Билайном. Покрытие оператора по стране обеспечивает связью 67 субъектов, и на данный момент пользователями сети являются более 47 млн человек. Главный принцип, которого придерживается компания, — доступность связи для клиентов с любым достатком. 

Коды и купоны Tele2 позволяют сэкономить на подключении к сети, а также при покупке смартфонов и аксессуаров на сайте оператора сотовой связи. Найти актуальный для сайта промокод Теле2 можно на этой странице.

Ассортимент интернет-магазина Tele2

Основной ассортимент интернет-магазина Tele2 — сим-карты, которые можно приобрести на 1–5 человек сразу. Например, для большой семьи. К ним нужно подключить один из тарифов. Для этого на странице «Тарифы» нужно выбрать один из доступных вариантов, всего их 6. Есть дополнительные возможности — самостоятельная настройка тарифа: выбрать количество гигабайтов, минут и подключить дополнительные сервисы. 

Также есть тарифы для модемов, роутеров и умных вещей. Например, один из самых выгодных — «Интернет для устройств». Здесь предусмотрен доступ для модемов и роутеров, возможность раздачи интернета на другие устройства и подключение более 100 каналов. Это можно сделать через личный кабинет в интернет-магазине и при этом получить дополнительную выгоду, воспользовавшись промокодом. 

У Tele2 есть подписка «Mix», куда входят дополнительные гигабайты и минуты для звонков. По усмотрению можно добавить разные сервисы. В зависимости от количества выбранных дополнительных услуг, стоимость тарифа может увеличиться. Также в подписку входит повышенный курс обмена минут, скидка до 15% на товары Xiaomi, на покупку в магазинах Лента, на Lamoda и увеличенный размер кэшбэка в программе «Больше». 

В разделе «Смартфоны» можно приобрести устройство по доступной цене или получить скидку на покупку смартфонов Xiaomi, VK капсулы и приставки Wink+. Клиент может обменять здесь накопленные минуты или использовать промокод Теле2 с этой страницы сайта для получения дисконта на одно из устройств.

Как приобрести услуги оператора со скидкой

При покупке до 5 сим-карт действует скидка до 15%. Она активируется автоматически на странице оформления заказа при выполнении условий акции без промокода. Предложение действует неограниченное время, а использовать его можно сколько угодно. При этом на сайте Tele2 придется зарегистрироваться, так как за каждым клиентом закрепляется личный кабинет.

Бесплатная доставка сим-карты на дом действует для всех клиентов интернет-магазина Tele2. Активировать промокод Теле2 не потребуется, скидка применится автоматически сразу после того, как будет внесена плата в соответствии с выбранным тарифом.

Также на этой странице появляются промокоды на тарифы, но не так часто, как вышеперечисленные предложения. С ними можно сэкономить на отдельных услугах или не платить определенное время, например получить месяц бесплатного использования. Также в Теле2 на тарифы действует дополнительная выгода, если подключить один и тот же на купленные сим-карты.

Как активировать промокод Теле2

Перед тем как активировать промокод Теле2, следует авторизоваться в личном кабинете, если клиент ранее пользовался услугами компании. Если нет, потребуется пройти регистрацию на сайте. 


Также нужно скопировать для Теле2 промокод. Его можно найти на этой странице, кликнув по любому из купонов. Для интернет-магазина Теле2 промокод скопируется автоматически в буфер обмена. 


Затем, чтобы активировать один из промокодов, нужно выполнить следующие действия: 

  1. Перейти в интересующий раздел. 

  2. Кликнуть по кнопке «Купить» напротив товара или по изображению корзины.

  1. Перейти к корзине на сайте Tele2. 

  2. Найти строку «Промокод».

  3. Вставить в него скопированный промокод Tele2.

  4. Нажать «Применить».


Страница сайта Tele2 обновится — и отобразится новая стоимость услуги или товара со скидкой. Дополнительную выгоду на смартфоны и аксессуары можно получить, авторизовавшись в личном кабинете.

Как оформить заказ в интернет-магазине

Рекомендуется предварительно авторизоваться в личном кабинете на сайте интернет-магазина и скопировать промокод Теле2. Далее нужно следовать небольшой инструкции:

  1. Кликнуть по разделу, например с номерами.

  2. Нажать по понравившемуся варианту.

  1. Кликнуть на один из тарифов. 

  2. Нажать на кнопку «Оформить заказ». 

  3. Перейти к оформлению заказа, кликнув по изображению корзины. 

  4. Ввести промокод для Теле2.

  1. Нажать «Перейти к оформлению».

  2. Ввести контактные данные получателя. 

  3. Указать место проживания и способ получения. 

  4. Оплатить покупку. 

После того как применен один из купонов Tele2 и оплата прошла, на электронную почту придет уведомление об оформленном заказе. Информация об этом сохранится в личном кабинете клиента.