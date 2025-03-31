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Промокоды Allsoft (Оллсофт) на Август

Сегодня в магазине Allsoft доступно 38 купонов.

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Allsoft
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Часто задаваемые вопросы про Allsoft

Как применить промокод в Allsoft?

Как часто обновляется список промокодов?

Какой максимальный размер экономии можно получить, участвуя в дисконтных предложениях Оллсофт?

Как участвовать в программе лояльности Allsoft?

Как получить скидку на первый заказ в Allsoft?

Лучшие промокоды Allsoft

Тип купона Описание Код
Скидка До 1.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
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Скидка Скидка 50% на DrWeb Katana Business Edition не требуется
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Скидка Скидки до 10% за подписку не требуется
Скидка Скидка 30% на ContentReader PDF не требуется
Скидка Скидка 50% на Dr.Web Enterprise Security Suite не требуется

Подробнее о магазине софта Allsoft

Магазин Оллсофт появился в 2004 году. Он стал одной из первых площадок по продаже лицензионного программного обеспечения в России и странах СНГ. Уже в 2009 году на сайте было доступно 9 тыс. различных программ и игр от 1,5 тыс. разработчиков. Магазин принадлежит международной ИТ-компании Softline, основанной в Москве в 1993 году. В то время как Софтлайн специализируется на работе с крупными компаниями и корпоративными лицами, магазин Allsoft был открыт для частных лиц и представителей малого бизнеса.

Сегодня магазин сотрудничает как с крупными поставщиками программных решений, такими как Microsoft, Adobe, Corel, Лаборатория Касперского, Доктор Веб и другие, так и с небольшими организациями. Даже частный разработчик может добавить свою программу в каталог, заключив соответствующий договор.

Сейчас покупатели могут выбирать из более чем 15 тыс. программных продуктов от 3 тыс. разработчиков. Благодаря прямому сотрудничеству с правообладателями магазин предлагает конкурентную цену товаров. Чтобы дополнительно сэкономить на покупке лицензионного софта, можно следить за множественными акциями магазина, применять промокоды и участвовать в программе лояльности.

Самые популярные программные продукты в Allsoft

Благодаря удобной навигации на сайте можно быстро найти подходящий софт. Все товары разделены на категории по назначению:

  • Антивирусы, безопасность — все для защиты, шифрования, контроля доступа, архивирования и восстановления данных.

  • ОС, офисное ПО, работа с текстом софт для обработки текстовой информации, распознавания речи и решения других задач. В этой же категории представлены операционные системы.

  • Графика, дизайн, мультимедиа — обширная категория программ, предназначенных для работы с графическим контентом, видео и мультимедиа. В нее входят всевозможные редакторы, утилиты и плееры.

  • САПР — программы для инженеров, архитекторов, создания геоинформационных систем, производства, машиностроения и других отраслей.

  • Разработка, системное ПО, интернет — программное обеспечение для работы с сайтами, почтой, серверами, базами данных и системами.

  • Управление бизнесом, финансы — ПО для документооборота, бухгалтерии, учета, планирования и автоматизации.

  • Образование, развлечения, навигация — электронные книги, самоучители, программы для вузов, видеокурсы, игры, путеводители и карты.

  • Другое ПО и оборудование — облачные решения, программы для смартфонов и устройств с операционной системой macOS.

В каждой категории программного обеспечения есть свои лидеры продаж. Например, самая популярная операционная система — Windows. Среди офисных программ пользователи чаще предпочитают Microsoft Office, а среди антивирусного ПО — продукты компаний Лаборатория Касперского и Доктор Веб. В зависимости от типа промокода и условий акции покупатель может получить скидку на товары отдельных категорий, весь выбор софта или отдельные варианты ПО.

Программа лояльности для постоянных клиентов Allsoft

Сразу после регистрации на сайте и оформления первого заказа покупатель становится участником дисконтной системы магазина. В ней накопительная система скидок. В зависимости от суммы первой покупки клиент оказывается на одном из уровней бонусной системы и может экономить на софте.

С каждым последующим заказом размер экономии увеличивается. Как только суммы накоплений на счете становится достаточно, покупатель переходит на новый уровень и процент экономии при этом растет. Чтобы сумма заказа учитывалась в программе лояльности, перед оформлением покупок нужно авторизоваться в личном кабинете. Логин и пароль для входа клиент получает после регистрации. Если оформить заказ без авторизации, то сумма покупки не учтется в программе лояльности и размер скидки останется прежним.

Скидки по дисконтной системе не суммируются с другими акциями и промокодами, если иное не описано в условиях предложения. Участники программы лояльности могут дешевле покупать любой софт, не считая товаров из списка исключений.

Способы оплаты покупок

Оплатить заказ можно одним из 20 способов. Принимаются карты Visa, MasterCard, Мир и JCB, платежные системы ЮMoney, WebMoney, QIWI, PayPal. Оплатить можно через сервисы Сбербанк Онлайн, ЮKassa, Альфа-Клик и ВТБ Онлайн. Перевести деньги с телефона можно, воспользовавшись услугой оплаты по СМС для абонентов МТС, Мегафона, Билайна, Tele2, Yota и Тинькофф. Оплатить заказ можно и наличными — в кассе любого банка, банкомате или терминале ВТБ.

Как обеспечивается доступ к ПО

В зависимости от типа продукта в магазине есть электронная и физическая доставка. В первом случае после оплаты генерируется ключ доступа к продукту, после чего он отправляется на указанный при регистрации адрес электронной почты. Физическая доставка доступна для коробочных версий программ. Посылка отправляется по указанному адресу одной из транспортных компаний.

Как в Allsoft применить скидочный код

Все скидочные купоны магазина перечислены на этой странице. Среди них попадаются акции, в рамках которых для получения скидки нужно применить промокод. Сделать это можно, пройдя несколько этапов действий:

  1. Копирование кода. На этой странице сайта нужно кликнуть по выбранному предложению. Цифро-буквенный код копируется в буфер обмена, после чего пользователя переадресует в магазин, на страницу товаров, участвующих в акции.

  2. Перемещение товаров в список покупок. На этом этапе нужно переместить интересующее программное обеспечение в список покупок. Сделать это можно, сначала нажав на кнопку «Выбрать лицензию». Откроется карта товара. Здесь находится список вариантов покупки лицензии, включая электронные и коробочные версии. Возле подходящей позиции нужно нажать кнопку «Купить».

  3. Авторизация или регистрация. Для входа в личный кабинет и создания профиля нового покупателя нужно кликнуть на значок входа в верхней части экрана и ввести персональные данные.

  4. Переход в корзину. Чтобы открыть список покупок, нужно нажать на значок корзины в верхней части сайта.

  5. Ввод кода и оформление заказа. В корзине находится список покупок и цена ПО. Под перечнем товаров есть пункт «Активация промокода». Пользователю нужно вставить в это поле скопированный ранее код и применить его.

После того как код купона активируется, сумма заказа пересчитается с учетом скидки, в пункте «Итого» отобразится конечная цена. Покупателю останется только завершить оформление, указав удобный способ доставки и оплаты.