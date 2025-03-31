Магазин Оллсофт появился в 2004 году. Он стал одной из первых площадок по продаже лицензионного программного обеспечения в России и странах СНГ. Уже в 2009 году на сайте было доступно 9 тыс. различных программ и игр от 1,5 тыс. разработчиков. Магазин принадлежит международной ИТ-компании Softline, основанной в Москве в 1993 году. В то время как Софтлайн специализируется на работе с крупными компаниями и корпоративными лицами, магазин Allsoft был открыт для частных лиц и представителей малого бизнеса.

Сегодня магазин сотрудничает как с крупными поставщиками программных решений, такими как Microsoft, Adobe, Corel, Лаборатория Касперского, Доктор Веб и другие, так и с небольшими организациями. Даже частный разработчик может добавить свою программу в каталог, заключив соответствующий договор.

Сейчас покупатели могут выбирать из более чем 15 тыс. программных продуктов от 3 тыс. разработчиков. Благодаря прямому сотрудничеству с правообладателями магазин предлагает конкурентную цену товаров. Чтобы дополнительно сэкономить на покупке лицензионного софта, можно следить за множественными акциями магазина, применять промокоды и участвовать в программе лояльности.

Самые популярные программные продукты в Allsoft

Благодаря удобной навигации на сайте можно быстро найти подходящий софт. Все товары разделены на категории по назначению:

Антивирусы, безопасность — все для защиты, шифрования, контроля доступа, архивирования и восстановления данных.

ОС, офисное ПО, работа с текстом — софт для обработки текстовой информации, распознавания речи и решения других задач. В этой же категории представлены операционные системы.

Графика, дизайн, мультимедиа — обширная категория программ, предназначенных для работы с графическим контентом, видео и мультимедиа. В нее входят всевозможные редакторы, утилиты и плееры.

САПР — программы для инженеров, архитекторов, создания геоинформационных систем, производства, машиностроения и других отраслей.

Разработка, системное ПО, интернет — программное обеспечение для работы с сайтами, почтой, серверами, базами данных и системами.

Управление бизнесом, финансы — ПО для документооборота, бухгалтерии, учета, планирования и автоматизации.

Образование, развлечения, навигация — электронные книги, самоучители, программы для вузов, видеокурсы, игры, путеводители и карты.

Другое ПО и оборудование — облачные решения, программы для смартфонов и устройств с операционной системой macOS.

В каждой категории программного обеспечения есть свои лидеры продаж. Например, самая популярная операционная система — Windows. Среди офисных программ пользователи чаще предпочитают Microsoft Office, а среди антивирусного ПО — продукты компаний Лаборатория Касперского и Доктор Веб. В зависимости от типа промокода и условий акции покупатель может получить скидку на товары отдельных категорий, весь выбор софта или отдельные варианты ПО.

Программа лояльности для постоянных клиентов Allsoft

Сразу после регистрации на сайте и оформления первого заказа покупатель становится участником дисконтной системы магазина. В ней накопительная система скидок. В зависимости от суммы первой покупки клиент оказывается на одном из уровней бонусной системы и может экономить на софте.

С каждым последующим заказом размер экономии увеличивается. Как только суммы накоплений на счете становится достаточно, покупатель переходит на новый уровень и процент экономии при этом растет. Чтобы сумма заказа учитывалась в программе лояльности, перед оформлением покупок нужно авторизоваться в личном кабинете. Логин и пароль для входа клиент получает после регистрации. Если оформить заказ без авторизации, то сумма покупки не учтется в программе лояльности и размер скидки останется прежним.

Скидки по дисконтной системе не суммируются с другими акциями и промокодами, если иное не описано в условиях предложения. Участники программы лояльности могут дешевле покупать любой софт, не считая товаров из списка исключений.

Способы оплаты покупок

Оплатить заказ можно одним из 20 способов. Принимаются карты Visa, MasterCard, Мир и JCB, платежные системы ЮMoney, WebMoney, QIWI, PayPal. Оплатить можно через сервисы Сбербанк Онлайн, ЮKassa, Альфа-Клик и ВТБ Онлайн. Перевести деньги с телефона можно, воспользовавшись услугой оплаты по СМС для абонентов МТС, Мегафона, Билайна, Tele2, Yota и Тинькофф. Оплатить заказ можно и наличными — в кассе любого банка, банкомате или терминале ВТБ.

Как обеспечивается доступ к ПО

В зависимости от типа продукта в магазине есть электронная и физическая доставка. В первом случае после оплаты генерируется ключ доступа к продукту, после чего он отправляется на указанный при регистрации адрес электронной почты. Физическая доставка доступна для коробочных версий программ. Посылка отправляется по указанному адресу одной из транспортных компаний.