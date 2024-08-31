Сервис Кинопоиск — популярный информационный сайт, начавший работу в 2003 году. Сегодня площадка принадлежит компании Яндекс. С 2018 года здесь работает онлайн-кинотеатр. Смотреть фильмы, сериалы, передачи и мультфильмы можно на сайте и в приложении.

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