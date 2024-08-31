Промокоды Кинопоиск на Август 2024
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Сайт Кинопоиск — сервис для киноманов
Сервис Кинопоиск — популярный информационный сайт, начавший работу в 2003 году. Сегодня площадка принадлежит компании Яндекс. С 2018 года здесь работает онлайн-кинотеатр. Смотреть фильмы, сериалы, передачи и мультфильмы можно на сайте и в приложении.
Подписка Кинопоиск открывает доступ к разнообразным опциям: от просмотра видео в кинотеатре до возможности купить билеты в кино. При заказе месячного пакета (30 дней) можно сэкономить, воспользовавшись промокодом. Активировать бесплатный купон на Кинопоиске можно и при заказе отдельных фильмов.
Ассортимент фильмов и сериалов на сайте Кинопоиск
Онлайн-кинотеатр предоставляет тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов. Если есть подписка Кинопоиск, можно присоединиться к команде авторов, пишущих описания к контенту. На отдельной странице есть сервис заказа билетов в кинотеатры. Сайт Kinopoisk предлагает несколько подписок:
Яндекс Плюс (стандартная);
Яндекс Плюс Мульти (можно подключить до 3 пользователей);
Яндекс Плюс Мульти и more.tv (часть контента с кинотеатра more.tv);
Яндекс Плюс Мульти и Амедиатека (часть контента с кинотеатра Амедиатека).
Еще можно оформить пакет с дополнительным доступом к ряду игровых сервисов компании Яндекс и ее партнеров. Отдельные фильмы и сериалы можно купить или арендовать за дополнительную плату.
Скидки по акциям и промокодам в кинотеатре Kinopoisk
Подписчики Яндекс Плюс могут присоединиться к местной программе кэшбэка. Каждый раз при оплате услуг кинотеатра и партнерских площадок клиенту начисляют бонусные баллы. Их можно обменивать на скидки при последующих заказах. Еще подписка Кинопоиск открывает полный доступ к сервису Яндекс Музыка. Также есть возможность получать до 5% кэшбэка баллами при покупках отдельных товаров в Яндекс.Маркете.
Время от времени подписчикам дарят промокоды на скидку в кинотеатре. Такие специальные предложения присылают в аккаунт Яндекс или на электронную почту. Приглашения на актуальные акции сервиса доступны и на этой страницы. Чтобы активировать купон на сайте Kinopoisk, не нужно регистрироваться. Взять промокод Кинопоиск можно бесплатно.
Как активировать промокод на сайте Кинопоиск
С помощью промокода можно получить скидку на подписку или фильм Kinopoisk. В первом случае порядок активации купона будет следующим:
Скопировать или записать промокод Кинопоиск.
Перейти на сайт Кинопоиск или в приложение сервиса.
Авторизоваться или зарегистрироваться.
Выбрать в аккаунте страницу «Активация промокода» и ввести/вписать код.
Кликнуть по кнопке «Получить подписку» и оформить доступ к сервисам Яндекс на выгодных условиях.
Если фильм или сериал на сервисе предлагают за отдельную плату, тоже можно получить скидку по купону на Кинопоиск. Достаточно кликнуть по кнопке «У меня есть промокод» перед оформлением покупки или аренды и ввести комбинацию в появившейся строке. Активация кода купона принесет скидку или сделает просмотр в кинотеатре Кинопоиск бесплатным. Специальные предложения без промокомбинации становятся доступными сразу после перехода на сайт Kinopoisk по ссылке.