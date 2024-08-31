Промокоды МегаФон на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине МегаФон доступно 37 купонов.
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История интернет-магазина Мегафон
Первые торговые точки популярного сотового оператора начали появляться еще в 1998 году. В них можно было приобрести мобильные телефоны и SIM-карты. Вскоре стартовал интернет-магазин компании, где стали доступны покупки онлайн с доставкой по России. Сегодня он продолжает работать.
Магазин Мегафон 2024 года — это удобная площадка, где пользователь может купить электронику, а также подключиться к тарифам сотового оператора. Он предлагает удобную оплату наличными или банковской картой при оформлении заказа либо непосредственно при получении товара. На всю технику действует гарантия.
Снизить цену любых товаров с сайта оператора можно, использовав бонусный купон или скидочный промокод Мегафон. Все действующие коды и другие акционные предложения магазина компании собраны тут.
Ассортимент официального магазина Megafon
На сайте Мегафон представлены товары и услуги для связи и общения: смартфоны, тарифные планы, планшеты, мобильные номера. По интернет-магазину очень удобно перемещаться, так как все распределено по категориям. Есть поиск по названию товара, тарифа или производителя гаджета и функция сравнения цены, которая позволяет подобрать наиболее выгодное предложение.
Тарифные планы и номера
Тарифные планы — одно из главных предложений официального магазина Мегафон, ведь компания специализируется на услугах связи. Посетитель сайта найдет тарифы для любых целей: общение, интернет, использование совместно с модемом. Также он может перейти на Megafon от другого оператора. Кроме традиционных физических SIM-карт, доступны eSIM.
В официальном магазине компании можно приобрести красивые номера. Есть два варианта их покупки: получение при подключении тарифного плана или переход на новый номер со старого. Стоимость номера зависит от их уникальности. Простые обойдутся от 0 до 800 ₽ — в них будет всего 2 одинаковых цифры (или вообще ни одной). Варианты с более интересными комбинациями могут стоить до 25 000 ₽.
При приобретении тарифов или красивых номеров можно использовать промокоды сотового оператора для получения скидок. Также возможна экономия по бесплатному купону компании. Оба варианта позволяют снизить цену покупки до 50–60% от первоначальной.
Смартфоны и кнопочные телефоны
Официальный магазин Мегафон предлагает огромный выбор смартфонов. На сайте компании есть как флагманские модели, так и бюджетные девайсы. Также покупателю доступны простые и недорогие кнопочные телефоны. На всем этом можно неплохо сэкономить, активировав скидочный промокод.
Планшетные компьютеры
Мобильный оператор предлагает большой выбор планшетов. Единственный нюанс — в каталоге нет техники от Apple. В остальном выбор хороший: представлены модели корейских и китайских производителей, есть и флагманы, и бюджетный сегмент. На все планшеты доступны скидки, которые можно получить путем активации актуального промокода официального магазина компании.
Модемы, роутеры и антенны
На сайте Megafon представлен большой выбор техники для интернет-подключения USB-модемов для совместной работы с SIM-картой, роутеров для проводного и беспроводного интернета, внешних антенн для Bluetooth и Wi-Fi. Некоторые девайсы можно приобрести прямо с SIM-картой с выгодным тарифным планом для серфинга по сети. На все товары этой категории возможно получение скидок по действующему промокоду.
Другие товары
В официальном магазине оператора доступны и другие категории товаров:
аксессуары для смартфонов и планшетов;
аудиотехника;
смартчасы;
телевизоры и видеотехника;
автотовары;
гаджеты для умного дома.
Получить скидку к заказу товара одной из перечисленных категорий поможет действующий промокод официального магазина мобильного оператора.
Скидки и акции магазина Мегафон
Магазин Мегафон регулярно проводит различные акции, в рамках которых его посетители могут приобрести электронику, номера и тарифные планы с хорошими скидками. Как правило, акционное предложение действует только для отдельных товаров. Их изначальная стоимость может быть уменьшена на 40–70%. Иногда для снижения суммы покупки требуется соблюдение дополнительных условий (например, одновременное приобретение техники и SIM-карты).
Почти все акции действуют в течение ограниченного времени. Но если срок одной заканчивается, почти сразу же запускается одна или несколько других, так что сделать выгодную покупку в рамках специального предложения можно практически всегда.
Другой способ экономии — получение статуса VIP-клиента сотового оператора. Для этого необходимо потратить на услуги связи за месяц 6000 ₽ или более. После этого компания начнет делать абоненту специальные предложения, часть из которых — покупки в официальном магазине по сниженным ценам.
Но выгоднее всего экономить с промокодами. Они уменьшают цену вдвое или даже больше, распространяются на все без исключения категории товаров, не требуют соблюдения дополнительных условий и почти всегда доступны
Как активировать на сайте Мегафон промокод
Чтобы применить промокод Megafon, понадобится:
Изучить специальные предложения оператора здесь.
Выбрать подходящий по условиям скидочный код, а затем скопировать его.
Открыть официальный магазин компании.
Найти нужный товар, открыть его, нажать «Купить».
На странице подтверждения заказа ввести промокод в расположенное внизу экрана поле.
Оплатить покупку.
После выполнения данных действий общая сумма заказа будет уменьшена. Размер примененной скидки зависит от номинала активированного покупателем промокода (она может различаться).
Некоторые купоны в официальном магазине оператора используются иначе. Чтобы активировать их, надо выбрать нужный и кликнуть по нему. Далее произойдет переход на ресурс компании - там необходимо просто оформить заказ. Сумма на стадии оплаты уменьшится автоматически. При использовании этого типа купонов Мегафона ввод промокода не требуется.