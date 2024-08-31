На сайте Мегафон представлены товары и услуги для связи и общения: смартфоны, тарифные планы, планшеты, мобильные номера. По интернет-магазину очень удобно перемещаться, так как все распределено по категориям. Есть поиск по названию товара, тарифа или производителя гаджета и функция сравнения цены, которая позволяет подобрать наиболее выгодное предложение.

Тарифные планы и номера

Тарифные планы — одно из главных предложений официального магазина Мегафон, ведь компания специализируется на услугах связи. Посетитель сайта найдет тарифы для любых целей: общение, интернет, использование совместно с модемом. Также он может перейти на Megafon от другого оператора. Кроме традиционных физических SIM-карт, доступны eSIM.

В официальном магазине компании можно приобрести красивые номера. Есть два варианта их покупки: получение при подключении тарифного плана или переход на новый номер со старого. Стоимость номера зависит от их уникальности. Простые обойдутся от 0 до 800 ₽ — в них будет всего 2 одинаковых цифры (или вообще ни одной). Варианты с более интересными комбинациями могут стоить до 25 000 ₽.

При приобретении тарифов или красивых номеров можно использовать промокоды сотового оператора для получения скидок. Также возможна экономия по бесплатному купону компании. Оба варианта позволяют снизить цену покупки до 50–60% от первоначальной.

Смартфоны и кнопочные телефоны

Официальный магазин Мегафон предлагает огромный выбор смартфонов. На сайте компании есть как флагманские модели, так и бюджетные девайсы. Также покупателю доступны простые и недорогие кнопочные телефоны. На всем этом можно неплохо сэкономить, активировав скидочный промокод.

Планшетные компьютеры

Мобильный оператор предлагает большой выбор планшетов. Единственный нюанс — в каталоге нет техники от Apple. В остальном выбор хороший: представлены модели корейских и китайских производителей, есть и флагманы, и бюджетный сегмент. На все планшеты доступны скидки, которые можно получить путем активации актуального промокода официального магазина компании.

Модемы, роутеры и антенны

На сайте Megafon представлен большой выбор техники для интернет-подключения USB-модемов для совместной работы с SIM-картой, роутеров для проводного и беспроводного интернета, внешних антенн для Bluetooth и Wi-Fi. Некоторые девайсы можно приобрести прямо с SIM-картой с выгодным тарифным планом для серфинга по сети. На все товары этой категории возможно получение скидок по действующему промокоду.

Другие товары

В официальном магазине оператора доступны и другие категории товаров:

аксессуары для смартфонов и планшетов;

аудиотехника;

смартчасы;

телевизоры и видеотехника;

автотовары;

гаджеты для умного дома.

Получить скидку к заказу товара одной из перечисленных категорий поможет действующий промокод официального магазина мобильного оператора.