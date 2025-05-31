Промокоды Reg.ru (Рег he) на Август
Сегодня в магазине Reg.ru доступно 12 купонов.
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Конструктор сайтов или 2 месяца хостинга в подарок. Промокод действует только для розничных клиентов.
Промокоды действуют только для новых розничных клиентов. Для срабатывания промокода при регистрации домена нужно отключить пакет допуслуг и тогда появится возможность ввода промокода на этапе заказа. В подарок по промокоду конструктор сайтов или 2 месяца хостинга.
Промокод активен новым клиентам и при отключении допуслуг, тогда появится возможность ввода промокода.
Промокод активен только для новых розничных клиентов. Для активации промокода при регистрации домена нужно отключить пакет допуслуг.
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Лучшие промокоды Reg.ru
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|SSL-сертификат и хостинг в подарок к домену
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|Скидка 5% при регистрации от трёх доменов
|не требуется
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|Скидки до 95% на тематические домены
|не требуется
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|Бесплатная регистрация домена .SITE при продлении .RU или .РФ
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|Домен .MONSTER со скидкой 91%
|не требуется
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|Домен .BLOG со скидкой 80%
|не требуется
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|Скидка 89% на домен .UNO
|не требуется
|Скидка
|Тематический домен .BABY со скидкой 87%
|не требуется
Подробная информация об интернет-магазине Reg.ru
Компания Reg.ru предлагает услуги по регистрации доменных имен с 2006 года. Количество обслуживаемых доменов перевалило за 3,3 млн, каждый второй из которых находится на территории Российской Федерации. На данный момент общее число оказанных услуг превышает 39 млн, а клиентов — свыше 2,2 млн.
Для клиентов на регулярной основе предоставляются скидки и проводятся акции, которые предлагают получить выгоду на разные услуги. Найти подробную информацию о них можно на данной странице. Здесь собраны только актуальные купоны и промокоды для Reg, а воспользоваться ими можно в любой удобный момент.
Ассортимент услуг портала
Один из наиболее популярных разделов на сайте Reg.ru — «Домен». Его можно зарегистрировать, продлить, подобрать и даже продать. На данный раздел часто действуют скидки, где можно приобрести услугу по стоимости от нескольких сотен рублей. На этом портале регулярно публикуются тематические промокоды для Reg, которые активируются на сайте компании.
Второй по популярности раздел — «Хостинг». Услуга предоставляется для приобретения в эконом-, вип- или отличающемся ускоренной производительностью тарифе, по промокодам Reg.ru или без них. Клиенты могут арендовать хостинг на 1, 6, 12 или 36 месяцев, и чем больше срок, тем выше размер скидки, максимальный — 45%.
Также посетители портала могут создать сайт, используя уже готовые шаблоны, заказать облачный сервер или арендовать выделенный, приобрести SSL-сертификат, установить защиту от спама, антивирус для сайта и десятки других. Для них тоже публикуются скидки, которые можно активировать при помощи промокода Reg.ru или нажав на один из купонов без кода.
Акции, скидки и бонусы на сайте компании Reg.ru
Зарегистрировав новый домен в определенных зонах, в подарок к покупке идет один или несколько подарков. Например, это может быть SSL-сертификат и/или хостинг бесплатно на n месяцев. Применять промокод Reg.ru не нужно, активация произойдет автоматически при выполнении условий акции. Она действует только при оформлении новой услуги и один раз.
При продлении хостинга на определенное количество месяцев предлагается получить бесплатное продление доменов .RU и .РФ. Чтобы получить бонус, можно скопировать уникальный промокод Reg.ru на этой странице. Принять участие могут все клиенты онлайн-портала.
При регистрации тематических названий сайтов, например для экспертных блогов или бизнес-сайтов любой тематики, можно купить домен по цене от n рублей. Скидка действует только на первый год регистрации, за второй и последующие оплата будет по стандартному тарифу. Для активации промокод Reg.ru не нужен, достаточно нажать на предложенный купон.
При заказе отдельных услуг сроком на 12 месяцев предоставляется скидка до 15%. Сразу после оплаты компания активирует услугу автоматически. Чтобы воспользоваться ею, достаточно кликнуть на купон с этой страницы и совершить покупку, предварительно авторизовавшись на сайте. Активировать промокод Рег не потребуется.
На сайте Reg.ru есть собственная бонусная программа, где пользователям предлагается разместить уникальную ссылку на своем сайте. Другой человек, который использует ее, оплачивая домены, хостинги и другие услуги, помогает заработать участнику программы до 45% с каждой покупки. Дополнительно на почту высылаются уникальные промокоды Reg, которые можно использовать на сайте.
Специальные цены действуют для IT-проектов. В акции участвует больше 10 доменов, которые можно приобрести по цене от n рублей. Поучаствовать в ней могут все клиенты. Но нужно учитывать: по истечении 12 месяцев придется платить по стандартному тарифу.
Как активировать промокод Reg.ru
Для активации промокода Reg.ru рекомендуется сначала скопировать уникальный код. Это можно сделать на данной странице, нажав на активное предложение. Уникальный набор символов скопируется в буфер обмена, и клиент будет перенаправлен на главную либо на страницу с акцией.
Для активации промокода на Reg, например, если клиент захочет купить хостинг, нужно следовать инструкции:
Выбрать раздел «Хостинг», кликнув на него.
Кликнуть на одну из услуг.
Выбрать срок заказа.
Нажать на кнопку «Заказать».
Нажать на изображение купона напротив стоимости хостинга.
Вставить промокод Рег в отведенную строку.
Кликнуть на кнопку «Добавить».
Далее произойдет автоматический перерасчет стоимости аренды хостинга с учетом примененного промокода Reg.ru. После можно переходить к оплате заказа, выбрав из списка один из удобных способов.
Как заказать услугу у регистратора доменных имен Рег ру
Перед заказом услуги на Reg.ru рекомендуется авторизоваться или зарегистрироваться в системе. После можно переходить к основной части, следуя инструкции:
Открыть один из разделов на сайте.
Выбрать подходящую услугу, кликнув на нее.
Подобрать тариф.
В отведенную строку вставить один из скопированных ранее промокодов Reg.ru.
Кликнуть на «Применить».
Нажать на кнопку «Перейти к заказу».
Добавить в корзину дополнительные услуги по усмотрению.
Нажать на кнопку «Оплатить».
Ввести контактную информацию, ФИО и адрес регистрации на Рег ру.
Нажать на кнопку «Продолжить».
Выбрать один из способов оплаты и завершить оформление покупки.
После успешной оплаты с промокодом Reg.ru или без него на указанную электронную почту придет письмо с подробной информацией о заказе.