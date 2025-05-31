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При продлении хостинга на определенное количество месяцев предлагается получить бесплатное продление доменов .RU и .РФ. Чтобы получить бонус, можно скопировать уникальный промокод Reg.ru на этой странице. Принять участие могут все клиенты онлайн-портала.

При регистрации тематических названий сайтов, например для экспертных блогов или бизнес-сайтов любой тематики, можно купить домен по цене от n рублей. Скидка действует только на первый год регистрации, за второй и последующие оплата будет по стандартному тарифу. Для активации промокод Reg.ru не нужен, достаточно нажать на предложенный купон.

При заказе отдельных услуг сроком на 12 месяцев предоставляется скидка до 15%. Сразу после оплаты компания активирует услугу автоматически. Чтобы воспользоваться ею, достаточно кликнуть на купон с этой страницы и совершить покупку, предварительно авторизовавшись на сайте. Активировать промокод Рег не потребуется.

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Специальные цены действуют для IT-проектов. В акции участвует больше 10 доменов, которые можно приобрести по цене от n рублей. Поучаствовать в ней могут все клиенты. Но нужно учитывать: по истечении 12 месяцев придется платить по стандартному тарифу.