Сервис запущен в 2018 году как платформа, где каждый пользователь может быстро найти необходимого специалиста, ознакомиться с ценами и воспользоваться услугой. Через сервис можно заказать химчистку, воспользоваться услугами парикмахера, строителя, юриста и специалистов в других сферах. Отзывы клиентов и система рейтинга позволят быстро определиться с выбором.

Платформа не устанавливает цены и дает возможность договориться с исполнителем самостоятельно, а промокод Яндекс Услуги позволит дополнительно сэкономить. Здесь систематически проводятся акции, действует программа Яндекс плюс и предлагаются другие бонусы.