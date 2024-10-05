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Промокоды Яндекс Услуги (Yandex uslugi) на Август

Сегодня в магазине Яндекс Услуги доступно 14 купонов.

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Промокод Комиссия 0% на услуги сервиса не требуется
Промокод Скидки до 25% на предложения услуг не требуется
Промокод Услуги со скидками до 15% не требуется
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Промокод Ремонт квартир и домов выгодно не требуется
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О сервисе Яндекс Услуги

Сервис запущен в 2018 году как платформа, где каждый пользователь может быстро найти необходимого специалиста, ознакомиться с ценами и воспользоваться услугой. Через сервис можно заказать химчистку, воспользоваться услугами парикмахера, строителя, юриста и специалистов в других сферах. Отзывы клиентов и система рейтинга позволят быстро определиться с выбором. 

Платформа не устанавливает цены и дает возможность договориться с исполнителем самостоятельно, а промокод Яндекс Услуги позволит дополнительно сэкономить. Здесь систематически проводятся акции, действует программа Яндекс плюс и предлагаются другие бонусы.

Ассортимент предлагаемых услуг

На платформе можно найти специалистов из следующих сфер:

  • ремонт и строительство;

  • юриспруденция;

  • перевозки и курьеры; 

  • компьютеры и IT; 

  • красота;

  • аренда;

  • ремонт авто. 

Кроме вышеперечисленных, на платформе Яндекс Услуги можно найти дизайнера, спортивного тренера, охранника, швею и др. Получить персональную скидку на услуги партнеров платформы просто — достаточно применить актуальный промокод Яндекс Услуги.

Как сэкономить на сайте

Исполнители, являющиеся официальными партнерами сервиса, регулярно проводят акции, в рамках которых можно получить скидку от 20% и более. Кроме того, услугу можно оплатить баллами Яндекс Плюс, а сама платформа периодически генерирует уникальные промокоды, дающие право на персональную скидку. Также следует помнить, что пользователь договаривается о стоимости услуги напрямую с исполнителем. Это дает возможность торговаться и получить лучшую цену на рынке.

Как активировать промокод

Чтобы сделать заказ и воспользоваться промокодом, необходимо иметь электронную почту на Яндекс. Ее можно создать в несколько кликов или войти в имеющийся аккаунт. Далее алгоритм действий выглядит так:

  1. Выбрать подходящее специальное предложение на этой странице и кликнуть по купону.

  2. Перейти на сайт uslugi.yandex.ru.

  3. Опубликовать запрос или найти имеющиеся предложение, а после продолжить оформление заказа, подробно описав в открывшемся окне, что требуется сделать.

  1. Нажать «Опубликовать».

  2. Дождаться отклика исполнителя и договориться о цене.

  3. После выполнения заказа получить ссылку от сервиса и произвести оплату, предварительно активировав код. 

    Воспользоваться услугой и активировать код купона можно через официальный сайт и мобильное приложение сервиса. Скидка будет предоставлена независимо от варианта использования платформы.