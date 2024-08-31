Промокоды Amediateka (Амедиатека) на Август
Сегодня в магазине Amediateka доступно 16 купонов.
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Лучшие промокоды Amediateka
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Информация о сервисе Amediateka
Сайт Amediateka — отечественный сервис с более чем 10 000 единиц видеоматериала. Среди них фильмы, сериалы, мультфильмы и передачи. На сайте компании проходят премьеры новых проектов от HBO, Fox, BBC, Sony Pictures одновременно со всем остальным миром.
Для новых и постоянных клиентов платформы ежемесячно проводятся акции, в рамках которых желающие могут получить подписку бесплатно, со скидкой или сэкономить на покупке контента и других услуг. Все актуальные купоны и промокоды для получения выгоды собраны на этой странице сайта.
Ассортимент фильмов и сериалов
Просмотр видеоконтента доступен на Smart TV, Apple TV, Android TV, на ПК и в мобильном приложении для устройств на iOS и Android. При подключении подписки на месяц или более продолжительный срок клиенты могут смотреть:
российские фильмы и сериалы;
сериалы с разных телеканалов;
комедии, боевики, триллеры и картины других жанров;
трансляции отечественных эфирных каналов, Amedia, HIT, A2.
Поиск контента доступен по категориям. Если клиент ищет конкретную картину, доступен поиск по названию — достаточно ввести ее название в поисковую строку. Смотреть контент можно в оригинальной озвучке, профессиональной, с субтитрами, с цензурой или без нее.
Акции и промокоды Amediateka
Чем дольше срок оформления подписки, тем больше скидка. Например, при покупке годовой подписки экономия составит 30%. Для использования предложения нужно активировать промокод для сервиса Амедиатека на специальной странице.
Пробный период подписки для просмотра фильмов и сериалов доступен бесплатно, если использовать специальный код купона. Он поможет тестировать сайт в течение 30 дней с момента ввода промокода. При подключении портал сообщит, до какого числа действует предложение. По его истечении с привязанной карты спишется полная сумма подписки.
Как активировать на сайте Амедиатека промокод
Для активации промокода нужно войти в личный кабинет. После для использования кода нужно следовать инструкции:
Выбрать на этой странице купон и нажать на него.
Код скопируется, произойдет перенаправление на сайт сервиса.
Найти на странице официального сайта надпись «Ввести промокод» и нажать на нее.
Вставить код купона в отведенную строку.
Нажать на кнопку «Активировать промокод».
Страница обновится — и появится уведомление об успешном применении кода. После этого можно переходить к просмотру фильмов и сериалов и/или оплатить оставшуюся сумму подписки.