Сайт Amediateka — отечественный сервис с более чем 10 000 единиц видеоматериала. Среди них фильмы, сериалы, мультфильмы и передачи. На сайте компании проходят премьеры новых проектов от HBO, Fox, BBC, Sony Pictures одновременно со всем остальным миром.

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