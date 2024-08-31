Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Amediateka

Промокоды Amediateka (Амедиатека) на Август

Сегодня в магазине Amediateka доступно 16 купонов.

  • Все
  • Скидка
50%
Акция
Подписка на год со скидкой 50%
Действует до До 31.8.2024
Применили 104 раза
Использовать скидку
50%
Акция
Криминальные сериалы по купону
Действует до До 20.8.2024
Применили 22 раза
Использовать скидку
50%
Акция
Подписка на месяц со скидкой 50% + 7 дней бесплатно
Действует до До 20.8.2024
Применили 112 раз
Использовать скидку
50%
Акция
Фильмы из подборки "Легкие комедии"
Действует до До 15.8.2024
Использовать скидку
Акция
Сериалы в жанре вестерн онлайн
Действует до До 15.8.2024
Использовать скидку
Акция
Лучшие сериалы месяца
Действует до До 31.7.2025
Применили 11 раз
Использовать скидку
Акция
Сериалы и фильмы про спорт в подписке
Действует до До 20.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
Акция
Лучшие сериалы по версии The Hollywood Reporter
Действует до До 15.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
ТВ-каналы онлайн в прямом эфире
Действует до До 15.8.2024
Использовать скидку
Акция
Исторические фильмы в HD качестве
Действует до До 20.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
Акция
Сериалы про друзей смотреть онлайн
Действует до До 20.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
Коллекция фильмов "Ночные кошмары и фантастические видения"
Действует до До 19.8.2024
Использовать скидку
Акция
Сериалы в жанре фэнтези
Действует до До 20.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
Коллекция "Космические путешествия" онлайн
Действует до До 20.8.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
Акция
Дорамы смотреть онлайн
Действует до До 20.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
Лучшие европейские сериалы
Действует до До 19.8.2024
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

50%
Промокод
Подписка на 30 дней со скидкой 50%
Действует до До 31.7.2024
Применили 234 раза
Показать код
50%
50%
Промокод
Скидка 50% за подписку 90 дней
Действует до До 31.7.2024
Применили 46 раз
Показать код
50%
50%
Промокод
Подписка на 180 дней со скидкой 50%
Действует до До 31.7.2024
Применили 36 раз
Показать код
50%
17%
Промокод
Скидка 17% за подписку 365 дней
Действует до До 18.7.2024
Применили 4 раза
Показать код
17%
50%
Промокод
Скидка 50% за подписку 90 дней
Действует до До 30.6.2024
Применили 17 раз
Показать код
50%

Часто задаваемые вопросы про Amediateka

Как получить промокод Амедиатека?

На какие услуги есть скидки в Амедиатеке?

Как получить скидку на подписку в Амедиатеке?

Все промокоды Амедиатека актуальны?

Сколько действуют промокоды?

Лучшие промокоды Amediateka

Тип купона Описание Код
Скидка Подписка на год со скидкой 50% не требуется
Скидка Криминальные сериалы по купону не требуется
Скидка Подписка на месяц со скидкой 50% + 7 дней бесплатно не требуется
Скидка Фильмы из подборки "Легкие комедии" не требуется
Скидка Сериалы в жанре вестерн онлайн не требуется
Скидка Лучшие сериалы месяца не требуется
Скидка Сериалы и фильмы про спорт в подписке не требуется
Скидка Лучшие сериалы по версии The Hollywood Reporter не требуется
Скидка ТВ-каналы онлайн в прямом эфире не требуется
Скидка Исторические фильмы в HD качестве не требуется

Информация о сервисе Amediateka

Сайт Amediateka — отечественный сервис с более чем 10 000 единиц видеоматериала. Среди них фильмы, сериалы, мультфильмы и передачи. На сайте компании проходят премьеры новых проектов от HBO, Fox, BBC, Sony Pictures одновременно со всем остальным миром. 

Для новых и постоянных клиентов платформы ежемесячно проводятся акции, в рамках которых желающие могут получить подписку бесплатно, со скидкой или сэкономить на покупке контента и других услуг. Все актуальные купоны и промокоды для получения выгоды собраны на этой странице сайта.

Ассортимент фильмов и сериалов

Просмотр видеоконтента доступен на Smart TV, Apple TV, Android TV, на ПК и в мобильном приложении для устройств на iOS и Android. При подключении подписки на месяц или более продолжительный срок клиенты могут смотреть:

  • российские фильмы и сериалы;

  • сериалы с разных телеканалов; 

  • комедии, боевики, триллеры и картины других жанров; 

  • трансляции отечественных эфирных каналов, Amedia, HIT, A2. 

Поиск контента доступен по категориям. Если клиент ищет конкретную картину, доступен поиск по названию — достаточно ввести ее название в поисковую строку. Смотреть контент можно в оригинальной озвучке, профессиональной, с субтитрами, с цензурой или без нее.

Акции и промокоды Amediateka

Чем дольше срок оформления подписки, тем больше скидка. Например, при покупке годовой подписки экономия составит 30%. Для использования предложения нужно активировать промокод для сервиса Амедиатека на специальной странице. 

Пробный период подписки для просмотра фильмов и сериалов доступен бесплатно, если использовать специальный код купона. Он поможет тестировать сайт в течение 30 дней с момента ввода промокода. При подключении портал сообщит, до какого числа действует предложение. По его истечении с привязанной карты спишется полная сумма подписки.

Как активировать на сайте Амедиатека промокод

Для активации промокода нужно войти в личный кабинет. После для использования кода нужно следовать инструкции:

  1. Выбрать на этой странице купон и нажать на него.

  2. Код скопируется, произойдет перенаправление на сайт сервиса.

  3. Найти на странице официального сайта надпись «Ввести промокод» и нажать на нее.

где вводить купон amediateka

  1. Вставить код купона в отведенную строку. 

  2. Нажать на кнопку «Активировать промокод». 

промокод амедиатека


Страница обновится — и появится уведомление об успешном применении кода. После этого можно переходить к просмотру фильмов и сериалов и/или оплатить оставшуюся сумму подписки.