Промокоды Авито Доставка на Август 2024
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|Первые 3 доставки за 49 рублей при заказе в пункты выдачи
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Подробная информация о сервисе Авито
Сайт Авито — это сервис для размещения объявлений, от поиска работы до продажи товаров. Его ежемесячная аудитория превышает 50 млн человек, а общее количество актуальных объявлений перешагнуло отметку 60 млн. Для удобства использования портала создано мобильное приложение, которым пользуется больше половины клиентов — 54%.
Для новых и постоянных покупателей здесь регулярно публикуются купоны и промокоды, чтобы получить дополнительную выгоду. Например, на продвижение объявления в топ или бесплатную доставку.
Ассортимент товаров сайта Авито
Спросом пользуются объявления по продаже новой или б/у одежды, обуви и аксессуаров. Публикация разрешена не только физическим лицам, но и магазинам, которые активно регистрируются на сайте и занимаются продажей своей продукции. Удобно, что при переходе на страницу продавца доступны отзывы клиентов. Все комментарии настоящие, и оставить их можно только после совершения покупки.
Вторая по популярности категория — техника. Напротив наиболее выгодных предложений ставится пометка «Цена ниже рыночной» или «Рыночная цена» — такие устройства проходят независимую оценку Авито. Их стоимость рассчитывается автоматически по объявлениям, опубликованным за последние 12 месяцев.
Скидки и акции на сайте Авито
Промокоды на бесплатную доставку действуют для всех пользователей — новых или постоянных. Предложение распространяется на оформление услуги через «Авито доставка» на этапе оформления заказа.
Скидка до 70% также предоставляется на услугу продвижения объявления в поисковой выдаче. Действует при размещении новых карточек товаров на Авито или тех, что давно смещены вниз более новыми объявлениями. Активируется при выборе услуги на сайте или в мобильном приложении.
Дисконт на товары из разных категорий достигает 65%. Активировать коды купонов при покупке товара не нужно. При нажатии на одно из понравившихся предложений с этой страницы клиент будет перенаправлен в тематический раздел с продукцией по скидке.
Как применить промокод на сайте Авито
Чтобы получить возможность активации промокода, нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сайте или в приложении. Для создания аккаунта потребуется ввести номер телефона и придумать пароль. При входе можно воспользоваться вводом номера телефона, электронной почты, войти в аккаунт Apple ID, Google, Одноклассников или ВКонтакте.
Далее нужно скопировать код. Достаточно кликнуть по купону — и набор символов окажется в буфере обмена, а затем произойдет мгновенное перенаправление на Авито.
Для использования кода нужно выполнить следующие действия:
Найти нужный товар и нажать на его изображение.
Кликнуть по кнопке «Купить» или «Купить с доставкой».
При использовании услуги «Авито доставка» выбрать пункт выдачи или воспользоваться услугами курьера.
Указать контактные данные получателя.
Найти пункт «Скидка» и кликнуть «Промокод».
Вставить уникальный код купона в поле и нажать «Применить».
Оплатить заказ.
Информация о покупке будет отправлена на электронную почту и сохранится в личном кабинете Avito. Отслеживать статус доставки можно через сайт или мобильное приложение.