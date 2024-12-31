Сайт Авито — это сервис для размещения объявлений, от поиска работы до продажи товаров. Его ежемесячная аудитория превышает 50 млн человек, а общее количество актуальных объявлений перешагнуло отметку 60 млн. Для удобства использования портала создано мобильное приложение, которым пользуется больше половины клиентов — 54%.

Для новых и постоянных покупателей здесь регулярно публикуются купоны и промокоды, чтобы получить дополнительную выгоду. Например, на продвижение объявления в топ или бесплатную доставку.