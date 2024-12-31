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Промокоды Авито Доставка на Август 2024

Сегодня в магазине Avito доступно 35 купонов.

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Avito
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До 27.2 рублей кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
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Часто задаваемые вопросы про Avito

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Может ли обмануть Авито Доставка?

Лучшие промокоды Avito

Тип купона Описание Код
Скидка Первые 3 доставки за 49 рублей при заказе в пункты выдачи не требуется
Скидка До 27.2 рублей кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Оплата товаров в кредит на 4 месяца не требуется
Скидка По купону бонус до 2000 рублей к финальной цене при продаже смартфона не требуется
Скидка Оценка квартир посуточно и составление рейтинга на основе отзывов не требуется
Скидка Удобный фильтр для поиска квартиры посуточно не требуется
Скидка Распродажа со скидками до 60% не требуется
Скидка Электротехническое оборудование со скидками до 60% не требуется
Скидка Купон на скидку до 60% в подборке "Двери и ворота" не требуется
Скидка Строительные инструменты со скидками до 60% не требуется

Подробная информация о сервисе Авито

Сайт Авито — это сервис для размещения объявлений, от поиска работы до продажи товаров. Его ежемесячная аудитория превышает 50 млн человек, а общее количество актуальных объявлений перешагнуло отметку 60 млн. Для удобства использования портала создано мобильное приложение, которым пользуется больше половины клиентов — 54%. 

Для новых и постоянных покупателей здесь регулярно публикуются купоны и промокоды, чтобы получить дополнительную выгоду. Например, на продвижение объявления в топ или бесплатную доставку.

Ассортимент товаров сайта Авито

Спросом пользуются объявления по продаже новой или б/у одежды, обуви и аксессуаров. Публикация разрешена не только физическим лицам, но и магазинам, которые активно регистрируются на сайте и занимаются продажей своей продукции. Удобно, что при переходе на страницу продавца доступны отзывы клиентов. Все комментарии настоящие, и оставить их можно только после совершения покупки. 

Вторая по популярности категория — техника. Напротив наиболее выгодных предложений ставится пометка «Цена ниже рыночной» или «Рыночная цена» — такие устройства проходят независимую оценку Авито. Их стоимость рассчитывается автоматически по объявлениям, опубликованным за последние 12 месяцев.

Скидки и акции на сайте Авито

Промокоды на бесплатную доставку действуют для всех пользователей — новых или постоянных. Предложение распространяется на оформление услуги через «Авито доставка» на этапе оформления заказа. 

Скидка до 70% также предоставляется на услугу продвижения объявления в поисковой выдаче. Действует при размещении новых карточек товаров на Авито или тех, что давно смещены вниз более новыми объявлениями. Активируется при выборе услуги на сайте или в мобильном приложении. 

Дисконт на товары из разных категорий достигает 65%. Активировать коды купонов при покупке товара не нужно. При нажатии на одно из понравившихся предложений с этой страницы клиент будет перенаправлен в тематический раздел с продукцией по скидке.

Как применить промокод на сайте Авито

Чтобы получить возможность активации промокода, нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сайте или в приложении. Для создания аккаунта потребуется ввести номер телефона и придумать пароль. При входе можно воспользоваться вводом номера телефона, электронной почты, войти в аккаунт Apple ID, Google, Одноклассников или ВКонтакте. 

Далее нужно скопировать код. Достаточно кликнуть по купону — и набор символов окажется в буфере обмена, а затем произойдет мгновенное перенаправление на Авито. 

Для использования кода нужно выполнить следующие действия:

  1. Найти нужный товар и нажать на его изображение. 

  1. Кликнуть по кнопке «Купить» или «Купить с доставкой». 

  1. При использовании услуги «Авито доставка» выбрать пункт выдачи или воспользоваться услугами курьера. 

  1. Указать контактные данные получателя. 

  1. Найти пункт «Скидка» и кликнуть «Промокод».

  2. Вставить уникальный код купона в поле и нажать «Применить». 

  1. Оплатить заказ. 

Информация о покупке будет отправлена на электронную почту и сохранится в личном кабинете Avito. Отслеживать статус доставки можно через сайт или мобильное приложение. 