Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Категории Блог
Распродажи

Промокоды в категории "Техника и электроника"

М.ВидеоHuaweiСвязнойЭльдорадоKotofotoXiaomi Mi-ShopTefalOldiСитилинкХолодильникТехпортBigGeekHonorCandyТехнопаркPolarisSamsungREDMONDНотикWeissgauffHarman.clubОгоASUSVideo-shoperWishmasterПозитроникаDelonghiЧетыре глазаKrupsIportShopotamNeolineJettopMoulinexRowentaGorenjeMaunfeldЯркий ФотомаркетHansaStereozonaNavigator ShopAkbMagSomeboxCaviarWhirlpoolQuke.ruSber Devices
%
Расширенная гарантия 2 года к любому смартфону в подарок
Скидка
Расширенная гарантия 2 года к любому смартфону в подарок
Действует доДо 30.06.2025
Применили 28 раз
Все предложения магазина
25000Р
До -25 000 рублей на всё - лучшие акции магазина
Скидка
До -25 000 рублей на всё - лучшие акции магазина
Действует доДо 30.06.2025
Применили 35 раз
Все предложения магазина
32Р
USB флешки с бонусом до 32 рублей
Скидка
USB флешки с бонусом до 32 рублей
Действует доДо 31.07.2025
Все предложения магазина
5000Р
Компьютеры со скидками до 5000 рублей
Скидка
Компьютеры со скидками до 5000 рублей
Действует доДо 30.06.2025
Применили 1 раз
Все предложения магазина
%
Dyson и аксессуары по доступным ценам
Скидка
Dyson и аксессуары по доступным ценам
Действует доДо 31.12.2025
Применили 3 раза
Все предложения магазина
%
Распродажа электроники с выгодой до 30%
Скидка
Распродажа электроники с выгодой до 30%
Действует доДо 31.12.2025
Применили 13 раз
Все предложения магазина
%
Уценённые товары в Asus
Скидка
Уценённые товары в Asus
Действует доДо 05.09.2025
Применили 30 раз
Все предложения магазина
%
Премиум-сервис в подарок + скидка 20% на негаран­тийный ремонт Asus
Скидка
Премиум-сервис в подарок + скидка 20% на негаран­тийный ремонт Asus
Действует доДо 05.09.2025
Применили 11 раз
Все предложения магазина
%
Скидки до 30% на распродаже Harman в США
Скидка
Скидки до 30% на распродаже Harman в США
Действует доДо 05.09.2025
Применили 21 раз
Все предложения магазина
Бесплатная доставка по США в Harman
Скидка
Бесплатная доставка по США в Harman
Действует доДо 05.09.2025
Применили 4 раза
Все предложения магазина
30%
Скидки до 30% на детские товары
Скидка
Скидки до 30% на детские товары
Действует доДо 30.06.2025
Применили 1 раз
Все предложения магазина
35%
Скидки до 35% на технику и всё для дома
Скидка
Скидки до 35% на технику и всё для дома
Действует доДо 30.06.2025
Применили 5 раз
Все предложения магазина
Бесплатно
Все промокоды и акции - в одном месте!
Скидка
Все промокоды и акции - в одном месте!
Действует доДо 31.12.2025
Все предложения магазина
%
Товары со скидкой до 50%
Промокод
Товары со скидкой до 50%
Действует доДо 10.08.2025
Все предложения магазина
30%
Летние цены на технику: скидки до 30%
Промокод
Летние цены на технику: скидки до 30%
Действует доДо 30.06.2025
Все предложения магазина
10%
Скидка 10% на покупку за подписку на новости
Скидка
Скидка 10% на покупку за подписку на новости
Действует доДо 26.06.2025
Применили 2 раза
Все предложения магазина

В этой категории собраны акции и актуальные промокоды на бытовую технику и электронику. Спецпредложения действуют на огромный перечень товаров, среди которых смартфоны, ноутбуки, гаджеты для красоты, крупная и мелкая бытовая техника, электроскутеры, умная электроника, технические устройства для офиса и другие товарные группы. Применив код в корзине, можно сэкономить тысячи рублей с заказа. Кроме того, при покупке товаров на определенную сумму магазины часто предлагают бесплатную доставку до двери, в том числе в регионы России. 

Портал сотрудничает с гигантами российской электронной коммерции, регулярно публикуя актуальные промокоды от AliExpress, Мегафон, М.Видео и других крупных ритейлеров. Чтобы не пропустить горячие предложения месяца, следует добавить сайт в закладки и систематически просматривать данный раздел, где ежемесячно обновляется перечень спецпредложений от популярных и надежных интернет-магазинов страны.