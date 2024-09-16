Huawei является одним из мировых лидеров среди производителей в области информационно-телекоммуникационной и вычислительной техники. Несмотря на высокую конкуренцию и все преграды, сегодня Хуавей торгует своим оборудованием практически по всему миру.

Смартфоны Honor, Huawei, ноутбуки MateBook и многое другое присутствует на витринах большинства магазинов электроники, а во многих странах открыты официальные магазины. Кроме того, продажа товаров осуществляется в официальном интернет-магазине.

Huawei была основана 1987 году в Китае. С каждым годом выручка от продаж увеличивается и в последние годы находится в пределах сотен миллиардов долларов. Продукция компании Хуавей теперь являются эталоном качества.