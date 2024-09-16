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Промокоды Huawei (Хуавей) на Август

Сегодня в магазине Huawei доступно 40 купонов.

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HUAWEI Matebook X Pro со скидкой 10000 рублей
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10000Р
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Скидка 10000 рублей на HUAWEI MateBook X Pro U7/16/1T/2024
Действует до До 16.9.2024
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Huawei
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Скидка 10000 рублей на HUAWEI Mate X3
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HUAWEI Matebook 16S 2023 со скидкой 8000 рублей
Действует до До 16.9.2024
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Скидка 8000 рублей на MateBook 14s 2023
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HUAWEI Pura 70 Ultra со скидкой 8000 рублей
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HUAWEI MateBook 14 2024 со скидкой 6000 рублей
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Скидка 6000 рублей на HUAWEI MatePad Pro 13.2
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HUAWEI Matebook 14 со скидкой 6000 рублей
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5000Р
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Скидка 5000 рублей на HUAWEI Pura 70
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5000Р
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HUAWEI Matebook D16 со скидкой 5000 рублей
Действует до До 16.9.2024
Применили 11 раз
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Скидка 5000 рублей на HUAWEI Pura 70 Pro
Действует до До 16.9.2024
Применили 7 раз
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5000Р
5000Р
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Эксклюзив
HUAWEI P60/P60 Pro со скидкой 5000 рублей
Действует до До 16.9.2024
Применили 12 раз
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5000Р
4000Р
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Скидка 4000 рублей на HUAWEI MateBook D14
Действует до До 16.9.2024
Применили 2 раза
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4000Р
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Эксклюзив
HUAWEI WATCH 4 со скидкой 4000 рублей
Действует до До 16.9.2024
Применили 4 раза
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4000Р
4000Р
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Эксклюзив
Скидка 4000 рублей на HUAWEI WATCH 4 Pro
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Применили 3 раза
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HUAWEI MateBook E i7/E Go со скидкой 4000 рублей
Действует до До 16.9.2024
Применили 1 раз
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4000Р
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Скидка 4000 рублей на HUAWEI MatePad Air/MatePad Air PaperMatte Edition
Действует до До 16.9.2024
Применили 10 раз
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4000Р
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HUAWEI WATCH Ultimate Silver со скидкой 4000 рублей
Действует до До 16.9.2024
Применили 1 раз
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4000р
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Скидка 4000 рублей HUAWEI MatePad 11.5"S papermatte
Действует до До 16.9.2024
Применили 5 раз
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HUAWEI Matepad 11.5 papermatte со скидкой 2000 рублей
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HUAWEI MatePad Pro 11 со скидкой 2000 рублей
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Скидка 2000 рублей на HUAWEI Matepad 11 2023 papermatte
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HUAWEI MatePad SE со скидкой 2000 рублей
Действует до До 16.9.2024
Применили 1 раз
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Скидка 2000 рублей на Matepad 11.5
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Планшет MatePad 11 со скидкой 2000 рублей
Действует до До 16.9.2024
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1500Р
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Действует до До 16.9.2024
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HUAWEI Watch FIT 3 со скидкой 1500 рублей
Действует до До 16.9.2024
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4000р
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Скидка 4000 рублей на HUAWEI MatePad 11.5"S
Действует до До 5.8.2024
Применили 18 раз
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4000р
4000Р
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Скидка 4000 рублей на HUAWEI MatePad 11.5"S
Действует до До 5.8.2024
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4000Р
2000р
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Скидка 2000 рублей на HUAWEI MatePad 11 6+128G wifi
Действует до До 31.7.2024
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3000р
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HUAWEI WATCH 4 Pro со скидкой 3000 рублей
Действует до До 31.7.2024
Применили 11 раз
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3000р
10000р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 10000 рублей на HUAWEI WATCH Ultimate design
Действует до До 31.7.2024
Применили 18 раз
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10000р

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Часто задаваемые вопросы про Huawei

Зачем создавать учетную запись на сайте магазина?

Обязательно ли регистрироваться в интернет-магазине, чтобы сделать заказ?

Можно ли расплатиться за товар, заказанный в онлайн-магазине Хуавей, наличными при получении?

Когда магазин присылает номер заказа для отслеживания?

Как найти ближайшие сервисные центры онлайн-магазина Хуавей?

Лучшие промокоды Huawei

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Huawei СКИ***
Промокод HUAWEI Matebook X Pro со скидкой 10000 рублей AAD***
Промокод Скидка 10000 рублей на HUAWEI MateBook X Pro U7/16/1T/2024 AAD***
Скидка До 1.4% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Скидка 10000 рублей на HUAWEI Mate X3 AAD***
Промокод HUAWEI Matebook 16S 2023 со скидкой 8000 рублей ABT***
Промокод Скидка 8000 рублей на MateBook 14s 2023 ABT***
Промокод HUAWEI Pura 70 Ultra со скидкой 8000 рублей ABT***
Промокод HUAWEI MateBook 14 2024 со скидкой 6000 рублей AAD***
Промокод Скидка 6000 рублей на HUAWEI MatePad Pro 13.2 AAD***

О компании Huawei

Huawei является одним из мировых лидеров среди производителей в области информационно-телекоммуникационной и вычислительной техники. Несмотря на высокую конкуренцию и все преграды, сегодня Хуавей торгует своим оборудованием практически по всему миру. 

Смартфоны Honor, Huawei, ноутбуки MateBook и многое другое присутствует на витринах большинства магазинов электроники, а во многих странах открыты официальные магазины. Кроме того, продажа товаров осуществляется в официальном интернет-магазине. 

Huawei была основана 1987 году в Китае. С каждым годом выручка от продаж увеличивается и в последние годы находится в пределах сотен миллиардов долларов. Продукция компании Хуавей теперь являются эталоном качества.

Ассортимент магазина Huawei

Смартфоны Huawei — это надежность и качество. В официальном интернет-магазине продаются модели в разном ценовом диапазоне, от флагманов до бюджетных вариантов. Такую же аналогию можно провести и со смартфонами Honor.

Здесь продаются и MateBook для любых задач. Покупка ноутбука в интернет-магазине Huawei порадует выгодными ценами. Он отличается качеством сборки и продолжительной гарантией. 

Наушники Freebuds, как и любая продукция этого бренда, показывает высокую надёжность. Они продаются в нескольких моделях по выгодным ценам.

Также в официальном интернет-магазине можно приобрести и другую электронику: 

  • Планшеты — для тех, кому удобно пользоваться функциями смартфона на большом экране.

  • Фитнес-браслеты, которые помогают следить за своим здоровьем.

  • Смарт-часы, в том числе и детские для отслеживания локации ребёнка.

  • Смарт-очки — электроника, которую можно было раньше увидеть только в фантастических фильмах. 

  • Современные смарт-телевизоры.

  • Мониторы в ассортименте размеров. 

Вся электроника, выпускаемая этим брендом, изготавливается из высококачественных материалов и показывает долговечность и надежность.

Как покупать со скидкой и выгодно

В официальном магазине Huawei проходят акции, раздаются купоны на скидки и другие приятные для покупателей мероприятия, которые позволяют делать покупки выгодно.

Почти каждый сможет купить MateBook или флагманский смартфон в официальном магазине Huawei в любое время. А также можно покупать в рассрочку на срок до двух лет.

Компания иногда проводит акции. Для того чтобы всегда получать информацию об актуальных акциях и успевать покупать со скидками, следует подписаться на новости компании. Кроме информации об акциях, вы будете получать новости о выходе новинок и о конкурсах, участвуя в которых, можно выиграть полезные призы. А в некоторых рассылках могут быть купоны Huawei на скидку.

Кроме этого, при покупке в интернет магазине Huawei на сумму от 10 000 рублей доставку заказа можно получить бесплатно. Надо заметить, что большинство товаров из ассортимента в магазине стоит больше этой суммы, поэтому доставка почти каждого заказа будет бесплатной.

Как активировать промокод в интернет-магазине Huawei

Те, кто владеют купоном Huawei на скидку, могут использовать еще один способ покупать в официальном интернет-магазине выгодно. Для того чтобы активировать промокод, вам нужно сделать несколько простых шагов.

Рассмотрим активацию купона с промокодом на примере покупки MateBook в официальном интернет-магазине Huawei. Откройте страницу товара, который хотите приобрести, и нажмите на кнопку «В корзину».

Сразу после этого откроется корзина со списком товаров, которые вы собираетесь купить. Справа кликните по кнопке «Применить купон».

Откроется окно. Здесь в специальное поле введите промокод Huawei, а затем нажмите «Применить».

Цена в корзине после этого уменьшится, согласно размеру скидки, которую предоставляет промокод. И потом вы сможете продолжить оформление заказа.