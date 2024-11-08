Промокоды Harman.club (Harman) на Август
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Об интернет-маркете Harman.club (JBL & Harman Kardon)
Американское предприятие Harman разрабатывает и производит электронику марок JBL, AKG, AMX, Harman/Kardon. Компания создана в 1946 году в США. В конце 20-го века у бренда состоялась коллаборации с Apple, результатом которой стал выпуск инновационной акустики SoundSticks с сабвуфером iSub. Эта система завоевала несколько наград за дизайн и выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке. С марта 2017 года стала частью корейского концерна Samsung Electronics.
Сегодня в линейке производителя присутствует акустика для персональных компьютеров, док-станции, миниатюрные аудиосистемы, наушники и другие современные аудиоустройства. Все изделия, представленные на онлайн-витрине, отличается чистым глубоким звуком и качественной сборкой.
Аудиобренды Harman.club (JBL & Harman Kardon) занимают лидирующие позиции благодаря инновациям, производительности и впечатляющему дизайну. Они позиционируются как премиальный класс и имеют соответствующую цену. Для желающих сэкономить предусмотрены промокоды, дающие право на персональную скидку.
Популярные товары
Большой популярностью пользуются портативные колонки JBL, внешний вид и объемный звук которых соединяются с практичностью. Например, прорезиненные участки корпуса JBL Charge предохраняют колонку от механических воздействий, а емкая батарея обеспечивает продолжительную бесперебойную работу и источник питания для смартфона.
Среди хитов продаж интернет-магазина также умные колонки JBL Link Music с Алисой, беспроводные аудиосистемы с технологией Bluetooth, яркой подсветкой и фирменным звучанием JBL. Также часто покупают детские беспроводные наушники, сабвуферы, саундбары и прочие товары из категории «Домашние аудиосистемы». Еще популярностью пользуются музыкальное оборудование для авто, катеров: сабвуферы, усилители и т. д.
Условия гаранти
Ритейлер Harman.club (JBL & Harman Kardon) поддерживает гарантию производителя и имеет сеть сервисных центров по всей территории России. При возникновении дефекта или некорректной работы изделие можно отдать в сервисный центр на гарантийный ремонт, который будет осуществлен в период до 45 суток со дня доставки товара.
Способы оплаты
Оплатить технику, заказанную в онлайн-маркете, можно наличными при получении у курьера или при самовывозе из пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Также можно оплатить заказ онлайн в момент оформления. Интернет-магазин принимает к оплате карты Visa и MasterCard. Все платежные данные поступают напрямую на сервер банка в зашифрованном виде. Интернет-магазин не имеет доступа к реквизитам карты клиента.
Если оплата производится онлайн, необходимо сохранить письмо с деталями заказа, которое интернет-магазин пришлет после оформления покупки. Это письмо будет служить документом, подтверждающим оплату.
Варианты доставки
Онлайн-магазин Harman.club (JBL & Harman Kardon) предлагает клиентам курьерскую доставку с оплатой товара при получении для жителей столицы и Московской области. В другие населенные пункты России заказы курьером доставляются только после 100% предоплаты онлайн. Также доступен самовывоз из ПВЗ транспортных компаний, расположенных по всей территории РФ.
По Москве заказ может быть доставлен в течение суток, а в регионы РФ посылки прибывают в срок от 1 до 7 дней. Стоимость доставки отображаются в карточке заказа в момент оформления.
Условия возврата
Заказчик вправе отказаться от товара в любую секунду до момента его доставки. После подписания товарной накладной возврат допустим в течение 7 дней при условии, что товарный вид, свойства и отгрузочные документы сохранены. Технически сложные изделия персонального пользования, например наушники, возврату не подлежат.
Отсутствие отгрузочных документов у клиента не лишает возможности вернуть товар, если есть другие доказательства покупки изделия. Например, электронное письмо, подтверждающее оплату товара.
Если купленный товар оказался дефектным, клиенту нужно обратиться в один из авторизованных сервисных центров, контактные адреса которых есть на сайте магазина. При невозможности устранения неисправностей специалистами сервисного центра онлайн-магазин предложит обмен или вернет деньги в течение 10 дней с момента возврата товара и согласования заявки на обратное перечисление денег. Интернет-магазин перечислит деньги на карту или указанные в заявлении на возврат реквизиты в зависимости от способа, которым производилась оплата товара.
Как применить промокод на сайте интернет-магазина Harman.club (JBL & Harman Kardon)
Скидочные купоны онлайн-магазина Harman, опубликованные на этом сервисе, содержат условия действующих акций и промокоды.
Чтобы воспользоваться промокодом, нужно сделать следующее:
Выбрать купон и кликнуть на него. Если для получения скидки предусмотрен промокод, он автоматически скопируется в буфер обмена.
Перейти в интернет-магазин и добавить товары в корзину.
Приступить к оформлению покупки и вставить промокод в обозначенное поле.
Промокод может быть использован только 1 раз, а скидка по нему не суммируется с другими акциями.