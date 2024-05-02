Промокоды Четыре глаза (4 Glaza) на Август
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Подробнее про магазин Четыре Глаза
В интернет-магазине качественных оптических приборов Четыре Глаза можно по доступным ценам купить все для хобби, учебы и работы, включая бинокли, микроскопы и телескопы. В каталоге компании представлены товары марок Levenhuk, Bresser, Konus, Sky Watcher и других известных производителей. Все изделия лицензионные, на технику бренда Levenhuk предоставляется пожизненная гарантия.
На официальном сайте можно заказать курьерскую доставку продукции или самовывоз из сети магазинов. Бесплатная доставка не предусмотрена, но действует множество скидок, выгодных акций и есть возможность оформить рассрочку. Для оплаты заказа также принимаются наличные, банковские карты и банковские переводы.
Ассортимент товаров сайта 4glaza
Магазин предлагает огромный ассортимент:
телескопов, рефлекторов, рефракторов и зеркально-линзовых моделей;
микроскопов разных типов;
биноклей — от охотничьих и туристических до морских и театральных;
зрительных труб для охоты, стационарных наблюдений и туризма;
луп для чтения, ювелирного и текстильного дела;
аксессуаров для оптики — от окуляров и фильтров до микропрепаратов;
измерительных инструментов, фонарей и приборов ночного видения;
экшен-камер и фотооборудования;
метеостанций, наборов для опытов, планетариев и глобусов.
Также в каталоге Четыре Глаза есть большой выбор оптической техники для детей, приборов, выпущенных Levenhuk вместе с Discovery, и устройств из совместной серии Bresser и National Geographic.
Виды выгодных предложений в магазине Четыре Глаза
На сайте интернет-магазина легко получить скидку при покупке любых телескопов, микроскопов, биноклей, зрительных труб и других качественных оптических приборов.
Акции. В специальном разделе каталога вы узнаете, на какую оптику действуют акции. Например, компания Четыре Глаза часто дарит набор микропрепаратов при заказе микроскопа или адаптер для смартфона за покупку телескопа. Если в акции участвуют бинокли, подарком может быть фирменный плавающий ремень.
Кроме того, здесь же вы найдете программу трейд-ин: возможность сдать старые оптические приборы и получить скидку на покупку новых товаров.
Распродажа оптики. В этой вкладке собрана новая оптика по специальным ценам, а также проводится распродажа выставочных образцов оптической техники с крупными скидками.
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Бесплатные купоны. На нашем сайте публикуются все действующие в 4glaza промокоды и акции, включая эксклюзивные предложения.
Как активировать на сайте 4glaza промокоды
Начиная с первого заказа используйте купоны для покупки зрительной трубы, телескопа или другой оптической техники по выгодным ценам.
Как активировать код, содержащийся в купоне Четыре Глаза:
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