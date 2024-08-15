Промокоды Weissgauff на Август-Сентябрь 2024
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Скидка действует на: Встраиваемая посудомоечная машина с лучом на полу Weissgauff BDW 6138 D (модификация 2024 года) и Встраиваемая посудомоечная машина с лучом на полу Weissgauff BDW 4140 D (модификация 2024 года).
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Больше информации о магазине бренда Weissgauff
Интернет-магазин Weissgauff — это немецкий бренд бытовой техники и аксессуаров для дома. Главный принцип компании — строгий контроль за производством и тщательная проработка деталей. Каждая модель разрабатывается в конструкторском бюро в Германии, а производится в Китае. Из всей производимой продукции 99% не имеет ни единого заводского дефекта.
Применив промокод Weissgauff, клиенты магазина часто покупают стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели, микроволновые печи.
Как воспользоваться скидочным купоном в Weissgauff (Вейсгауф)
Чтобы оформить заказ на сайте с использованием промокода, необязательно регистрироваться на сайте. Достаточно скопировать эксклюзивный купон Weissgauff с этого сайта и вставить в соответствующую строку у ритейлера.
Инструкция для применения эксклюзивного купона на Weissgauff:
Перейти на сайт и добавить в корзину продукцию немецкого бренда.
Кликнуть на изображение корзины на сайте компании.
Под товарами немецкого качества найти поле «Введите промокод».
Вставить скопированный актуальный купон Weissgauff.
Нажать на кнопку «Применить промокод Weissgauff».
Страница обновится, и отобразится актуальная стоимость покупки с учетом выгодной скидки. Останется указать способ оплаты, доставки и контактные данные на сайте немецкого производителя. В качестве подтверждения придет письмо с деталями заказа для новых клиентов и постоянных.
Программы лояльности
Программы лояльности помогают сэкономить до 40% на новые модели и остальную продукцию немецкого производителя. Чтобы производителю бытовой техники охватить большую аудиторию, создано несколько предложений.
Стимулирующее мероприятие «Счастливый чек в Северной столице»
Акция на сайте магазина от немецкого производителя действует только для жителей Санкт-Петербурга. Нужно совершить выгодную покупку в магазине компании, написать отзыв о новой модели и разместить фото или сториз в Instagram, отметив официальный магазин с выгодными предложениями.
После публикации товара от немецкого бренда скриншот требуется отправить на официальную электронную почту rozigrish@weissgauff.ru, указав ФИО, телефон и номер заказа. Разыгрываются робот-пылесос и 2 вертикальных пылесоса.
Стимулирующее мероприятие «Будь в +»
Компания предлагает купить бытовую технику от немецкого производителя в шоу-руме или онлайн. Нужно написать положительный отзыв о выгодной покупке на сайте Яндекс.Маркет в карточке товара с указанием номера заказа и фото варочной панели, микроволновой печи и др.
Условия те же, что и в «Счастливом чеке в Северной столице». Разыгрываются робот-пылесос, вертикальные пылесосы, микроволновые печи, электрические штопоры от немецкого производителя.
Сервисы и услуги Weissgauff
В сервисы и услуги Weissgauff входит гарантия, обслуживание и установка техники. Некоторые услуги оплачиваются отдельно представителям компании.
Сервис и гарантия
Гарантия на бытовую технику Weissgauff действует 12 месяцев. Распространяется на любые недостатки, вызванные дефектами производства и материалов. Компания предлагает ремонт неисправностей производственного характера бесплатно для новых клиентов и постоянных. Купоны для Weissgauff при этом не действуют.
Установка техники
Стоимость услуг на установку техники от немецкого производителя варьируется в пределах 600–2200 рублей. Выезд представителя компании и дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Точная цена указывается при выборе одного из пунктов «Добавить услугу».
Доставка и оплата в магазине
Компания предлагает доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ее стоимость оплачивается отдельно, акции на первый заказ не действуют. При доставке немецкой техники за пределы города — 30 руб/км. Есть и самовывоз из трех точек по городу.
Оплатить покупку можно наличными представителю компании или на сайте компании с дополнительной выгодой. Дополнительный способ — в рассрочку на сумму до 300 000 рублей.