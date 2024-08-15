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Промокоды Weissgauff на Август-Сентябрь 2024

Техника по выгодным ценам. Сегодня в магазине Weissgauff доступно 15 купонов.

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30%
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Cкидки до 30% на витринные образцы техники
Действует до До 15.8.2024
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30%
20%
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Весь ассортимент сантехники со скидками 20%
Действует до До 20.8.2024
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20%
Weissgauff
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До 2.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
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Духовые шкафы со скидкой до 20%
Действует до До 13.8.2024
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20%
250р
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Аксессуары для бытовой техники от 250 рублей
Действует до До 13.8.2024
Применили 12 раз
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250р
24990р
Акция
Встраиваемые посудомоечные машины по цене от 24990 рублей
Действует до До 20.8.2024
Применили 83 раза
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24990р
7590р
Акция
Варочные панели электрические в ассортименте по цене от 7590 рублей
Действует до До 20.8.2024
Применили 36 раз
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7590р
5290р
Акция
Кухонные мойки из подборки от 5290 рублей
Действует до До 19.8.2024
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5290р
7490р
Акция
Варочные газовые панели из подборки от 7490 рублей
Действует до До 20.8.2024
Применили 12 раз
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7490р
37990р
Акция
Сушильные машины из подборки от 37990 рублей
Действует до До 13.8.2024
Применили 17 раз
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37990р
5190р
Акция
Вытяжки в ассортименте от 5190 рублей
Действует до До 12.8.2024
Применили 1 раз
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5190р
18990р
Акция
Встраиваемые микроволновые печи по цене от 18990 рублей
Действует до До 22.8.2024
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18990р
30%
Акция
Скидки до 30% на вертикальные пылесосы
Действует до До 19.8.2024
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30%
29990р
Акция
В ассортименте от 29990 рублей отдельностоящие холодильники
Действует до До 19.8.2024
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29990р
Акция
Бесплатная доставка бытовой техники
Действует до До 13.8.2024
Применили 2 раза
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

5%
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Скидка 5% на всю крупную бытовую технику
Действует до До 8.6.2024
Применили 113 раз
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20%
Промокод
-20% на при покупке посудомоечных машин по купону

Скидка действует на: Встраиваемая посудомоечная машина с лучом на полу Weissgauff BDW 6138 D (модификация 2024 года) и Встраиваемая посудомоечная машина с лучом на полу Weissgauff BDW 4140 D (модификация 2024 года).

Действует до До 30.4.2024
Применили 68 раз
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20%
20%
Промокод
-20% на посудомоечные машины по купону
Действует до До 31.3.2024
Применили 51 раз
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20%
1000Р
Промокод
-1000 рублей на штопор Weissgauff WGC 1016 Bronze
Действует до До 31.10.2022
Применили 26 раз
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1000Р
1000Р
Промокод
Weissgauff промокод дарит выгоду 1000 рублей при заказе автоматического штопора
Действует до До 31.7.2022
Применили 11 раз
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1000Р

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Часто задаваемые вопросы про Weissgauff

Где применить скидочный код в магазине Вейсгауф?

Что делать, если промокод в Weissgauff не применяется?

Какую максимальную скидку можно получить по акциям Weissgauff?

Какие дополнительные скидки могут получить постоянные покупатели Вейсгауф?

В течение какого срока можно вернуть технику после покупки в магазин Weissgauff?

Лучшие промокоды Weissgauff

Тип купона Описание Код
Скидка Cкидки до 30% на витринные образцы техники не требуется
Скидка Весь ассортимент сантехники со скидками 20% не требуется
Скидка До 2.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Духовые шкафы со скидкой до 20% не требуется
Скидка Аксессуары для бытовой техники от 250 рублей не требуется
Скидка Встраиваемые посудомоечные машины по цене от 24990 рублей не требуется
Скидка Варочные панели электрические в ассортименте по цене от 7590 рублей не требуется
Скидка Кухонные мойки из подборки от 5290 рублей не требуется
Скидка Варочные газовые панели из подборки от 7490 рублей не требуется
Скидка Сушильные машины из подборки от 37990 рублей не требуется

Больше информации о магазине бренда Weissgauff

Интернет-магазин Weissgauff — это немецкий бренд бытовой техники и аксессуаров для дома. Главный принцип компании — строгий контроль за производством и тщательная проработка деталей. Каждая модель разрабатывается в конструкторском бюро в Германии, а производится в Китае. Из всей производимой продукции 99% не имеет ни единого заводского дефекта. 


Применив промокод Weissgauff, клиенты магазина часто покупают стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели, микроволновые печи.

Как воспользоваться скидочным купоном в Weissgauff (Вейсгауф)

Чтобы оформить заказ на сайте с использованием промокода, необязательно регистрироваться на сайте. Достаточно скопировать эксклюзивный купон Weissgauff с этого сайта и вставить в соответствующую строку у ритейлера.

Инструкция для применения эксклюзивного купона на Weissgauff: 

  1. Перейти на сайт и добавить в корзину продукцию немецкого бренда.

  2. Кликнуть на изображение корзины на сайте компании.

  3. Под товарами немецкого качества найти поле «Введите промокод».

  4. Вставить скопированный актуальный купон Weissgauff. 

  5. Нажать на кнопку «Применить промокод Weissgauff».


Страница обновится, и отобразится актуальная стоимость покупки с учетом выгодной скидки. Останется указать способ оплаты, доставки и контактные данные на сайте немецкого производителя. В качестве подтверждения придет письмо с деталями заказа для новых клиентов и постоянных.

Программы лояльности

Программы лояльности помогают сэкономить до 40% на новые модели и остальную продукцию немецкого производителя. Чтобы производителю бытовой техники охватить большую аудиторию, создано несколько предложений. 

Стимулирующее мероприятие «Счастливый чек в Северной столице»

Акция на сайте магазина от немецкого производителя действует только для жителей Санкт-Петербурга. Нужно совершить выгодную покупку в магазине компании, написать отзыв о новой модели и разместить фото или сториз в Instagram, отметив официальный магазин с выгодными предложениями. 

После публикации товара от немецкого бренда скриншот требуется отправить на официальную электронную почту rozigrish@weissgauff.ru, указав ФИО, телефон и номер заказа. Разыгрываются робот-пылесос и 2 вертикальных пылесоса. 

Стимулирующее мероприятие «Будь в +»

Компания предлагает купить бытовую технику от немецкого производителя в шоу-руме или онлайн. Нужно написать положительный отзыв о выгодной покупке на сайте Яндекс.Маркет в карточке товара с указанием номера заказа и фото варочной панели, микроволновой печи и др.

Условия те же, что и в «Счастливом чеке в Северной столице». Разыгрываются робот-пылесос, вертикальные пылесосы, микроволновые печи, электрические штопоры от немецкого производителя.

Сервисы и услуги Weissgauff

В сервисы и услуги Weissgauff входит гарантия, обслуживание и установка техники. Некоторые услуги оплачиваются отдельно представителям компании. 

Сервис и гарантия 

Гарантия на бытовую технику Weissgauff действует 12 месяцев. Распространяется на любые недостатки, вызванные дефектами производства и материалов. Компания предлагает ремонт неисправностей производственного характера бесплатно для новых клиентов и постоянных. Купоны для Weissgauff при этом не действуют.

Установка техники

Стоимость услуг на установку техники от немецкого производителя варьируется в пределах 600–2200 рублей. Выезд представителя компании и дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Точная цена указывается при выборе одного из пунктов «Добавить услугу».

Доставка и оплата в магазине

Компания предлагает доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ее стоимость оплачивается отдельно, акции на первый заказ не действуют. При доставке немецкой техники за пределы города — 30 руб/км. Есть и самовывоз из трех точек по городу. 

Оплатить покупку можно наличными представителю компании или на сайте компании с дополнительной выгодой. Дополнительный способ — в рассрочку на сумму до 300 000 рублей.