Программы лояльности помогают сэкономить до 40% на новые модели и остальную продукцию немецкого производителя. Чтобы производителю бытовой техники охватить большую аудиторию, создано несколько предложений.

Стимулирующее мероприятие «Счастливый чек в Северной столице»

Акция на сайте магазина от немецкого производителя действует только для жителей Санкт-Петербурга. Нужно совершить выгодную покупку в магазине компании, написать отзыв о новой модели и разместить фото или сториз в Instagram, отметив официальный магазин с выгодными предложениями.

После публикации товара от немецкого бренда скриншот требуется отправить на официальную электронную почту rozigrish@weissgauff.ru, указав ФИО, телефон и номер заказа. Разыгрываются робот-пылесос и 2 вертикальных пылесоса.

Стимулирующее мероприятие «Будь в +»

Компания предлагает купить бытовую технику от немецкого производителя в шоу-руме или онлайн. Нужно написать положительный отзыв о выгодной покупке на сайте Яндекс.Маркет в карточке товара с указанием номера заказа и фото варочной панели, микроволновой печи и др.

Условия те же, что и в «Счастливом чеке в Северной столице». Разыгрываются робот-пылесос, вертикальные пылесосы, микроволновые печи, электрические штопоры от немецкого производителя.