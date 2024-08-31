Онлайн-магазин Ого — крупнейший виртуальный гипермаркет, обширный ассортимент которого насчитывает больше 25 тысяч разнообразных товаров для офиса, дома, дачи и даже торговой точки. Все они сертифицированы и имеют официальную гарантию от производителя. Также посетители интернет-площадки могут воспользоваться конфигуратором системного блока для ПК, чтобы создать компьютер своей мечты.

Купить товары Ogo можно как в офлайн-магазинах Москвы или Челябинска, так и непосредственно на официальном сайте. Цены в Ogo самые доступные в собственном сегменте. Более того, у клиентов Ого есть масса вариантов для дополнительной экономии благодаря участию в специальной программе лояльности или использованию нашего промокода.

Популярные товары в онлайн-магазине, на которые предоставляются скидки

Больше 25 тысяч товаров представлены в следующих категориях:

Компьютеры.

Компьютерные комплектующие.

Мобильная техника (ноутбуки, планшеты и др.).

Оргтехника.

Бытовые приборы.

Товары для автомобиля.

Техника и инструменты для сада.

Детские товары.

Наибольшим спросом пользуются мобильные устройства, компьютеры и системные блоки, телевизоры, SSD-диски и прочая периферия. На большинство востребованных товаров время от времени действует специальная выгодная акция, скидку по которой можно получить благодаря использованию промокода. Речь идет об уникальном коде из букв и цифр, который нужно скопировать и вставить в особое, предназначенное для этого поле в корзине после добавления в нее акционного товара.

После этого его стоимость будет пересчитана с учетом скидки. Правда, это произойдет только в том случае, если акция еще не истекла, а сам товар подпадает под условия акции, на которую рассчитан дисконтный купон. На этой странице представлены исключительно действующие промокоды. Их актуальность каждый день проверяется ответственными менеджерами портала.

Программа лояльности

Для того чтобы воспользоваться специальной программой интернет-магазина, достаточно создать на его сайте личный кабинет, а также получить и активировать виртуальную бонусную карту.

Бонусы на нее зачисляются после покупок в магазине, за исключением тех, которые были сделаны по специальной индивидуальной скидке. Количество бонусов указывается для каждого товара. Ими можно оплачивать от 25 до 50% от стоимости товара. Размер доли напрямую связан со статусом покупателя на сайте, который зависит от общего количества накопленных бонусных баллов. Всего есть три возможных статуса — стандартный, серебряный и золотой. Переход между ними осуществляется в начале каждого месяца.

Ускорить получение нового статуса можно, если оплачивать покупки наличными: в таком случае полагается на 20% бонусов больше. Эта акция актуальна лишь для покупок, совершенных на условиях самовывоза из гипермаркета или из пункта выдачи заказа.

В случае возврата заказа, частично оплаченного бонусными баллами, будет осуществлен возврат как денег, так и бонусов. В ситуации, когда в заказ входили сразу несколько товаров, а возврат делается только за часть из них, он будет выполнен по принципу «сначала бонусы, а потом деньги». К примеру, если были приобретены два товара по цене в 1 тысячу рублей каждый и бонусами оплачено 200 рублей, а деньгами — 1800 рублей, при возврате одного из них клиент онлайн-магазина получит назад 200 баллов и 800 рублей. Первые возвращаются на бонусную карту уже на следующий день после завершения возврата.

Все способы оплаты

У клиентов магазина есть два варианта для оплаты товара — наличными/картой в гипермаркете, ПВЗ или картой при онлайн-платеже на сайте.

Варианты доставки товара

Доставка по Москве стоит 350 рублей, за МКАД — 490 рублей. Доставка в пункт самовывоза в столице и Подмосковье обойдется в 270 рублей. В Челябинске ее стоимость зависит от цены товара — при заказе свыше 3 тысяч рублей она или абсолютно бесплатна, или всего 150 рублей для удаленных районов. В противном случае — 150 или 300 рублей в аналогичных ситуациях. Стоимость заказа товаров в другие регионы РФ зависит от тарифов выбранной транспортной компании.

Условия возврата товара

На протяжении первых двух недель после покупки товара в случае обнаружения неисправностей для его возврата нужно обратиться сервисный центр магазина, в котором он был приобретен. Если неисправность подтвердилась в течение 14 дней с момента оплаты, деньги за товар и его доставку будут возвращены.