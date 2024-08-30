Промокоды Delonghi (Делонги) на Август 2024
Сегодня в магазине Delonghi доступно 6 купонов.
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Информация об интернет-магазине De’Longhi
Портал De’Longhi — интернет-магазин, где продается техника для кухни и дома, приготовления кофе, аксессуары и зерновой кофе. Итальянский бренд сегодня является владельцем брендов Ariete, Kenwood и правообладателем на выпуск техники для дома и кухни Braun.
Сегодня товары от бренда можно купить с бесплатной доставкой по всей России. Также для клиентов проводятся акции и распродажи, во время которых по купонам и промокодам Делонги можно получить скидку до 50% на любую бытовую технику.
Ассортимент товаров на сайте
Товары, для покупки которых люди чаще всего посещают сайт, — автоматические кофемашины. Регулярно на них действует дополнительный дисконт по акциям от 5%. Максимальная выгода действует на устройства от итальянского производителя, где в названии есть «EC» — 30%.
Из бытовой техники также популярны мультиварки и пылесосы, они часто участвуют в распродажах, а средний размер скидки для них составляет 25%. А часть из товаров этих разделов идут в подарок при покупке определенной модели кофемашины Делонги.
Скидки и акции на сайте магазина
Крупные распродажи проводятся каждые 1–3 месяца, и на них со скидкой продаются товары сразу из нескольких разделов. Например, часто участвуют кофемашины, размер дисконта указывается к каждой из них на сайте. А чтобы получить выгоду, необходимо применить уникальный промокод Delonghi.
Еще одно выгодное предложение — подарок при заказе отдельных моделей кофемашин, техники для дома и кухни. Подобные акции проводятся примерно 1 раз в 3–4 месяца. Из преимуществ — клиентам предлагают стоящие товары бесплатно. Например, грили или хороший кофе.
Бонусная программа на сайте итальянского производителя Delonghi действует для всех клиентов интернет-магазина. Чтобы принять участие в ней, нужно зарегистрироваться. После покупки бытовой техники баллы начисляются на счет пользователя. Один бонусный балл равен одному рублю.
Как активировать промокод
Перед активацией промокода Делонги рекомендуется авторизоваться на сайте компании и скопировать код с этой страницы сайта. Достаточно кликнуть на одно из предложений, и набор символов окажется в буфере обмена.
После перенаправления в интернет-магазин итальянского производителя Делонги клиенту следует придерживаться инструкции для применения кода купона:
Открыть один из разделов с бытовой техникой.
Кликнуть на изображение корзины под выбранным товаром.
Кликнуть на кнопку «Купить».
Перейти в корзину на сайте итальянского производителя.
Найти надпись «У меня есть промокод» и нажать на нее.
Вставить код купона в поле.
Кликнуть на «Ок».
Страница обновится, и отобразится новая цена на товар со скидкой. Для оформления заказа с бытовой техникой, автоматической кофемашиной или другими продуктами останется заполнить данные о себе, выбрать способ оплаты заказа, ввести данные карты и подтвердить списание средств.
Если активировать промокод не требуется, достаточно кликнуть на купон с выгодным предложением на этой странице, добавить товары-участники акции в корзину и внести средства.
Доставка по России бесплатная, если заказ оплачен при оформлении покупки с техникой итальянского производителя. Отгрузка бытовой техники осуществляется на следующий день после подтверждения заказа.