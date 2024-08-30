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Промокоды Delonghi (Делонги) на Август 2024

Сегодня в магазине Delonghi доступно 6 купонов.

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Скидка Доставка по России бесплатно! не требуется
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Информация об интернет-магазине De’Longhi

Портал De’Longhi — интернет-магазин, где продается техника для кухни и дома, приготовления кофе, аксессуары и зерновой кофе. Итальянский бренд сегодня является владельцем брендов Ariete, Kenwood и правообладателем на выпуск техники для дома и кухни Braun. 

Сегодня товары от бренда можно купить с бесплатной доставкой по всей России. Также для клиентов проводятся акции и распродажи, во время которых по купонам и промокодам Делонги можно получить скидку до 50% на любую бытовую технику.

Ассортимент товаров на сайте

Товары, для покупки которых люди чаще всего посещают сайт, — автоматические кофемашины. Регулярно на них действует дополнительный дисконт по акциям от 5%. Максимальная выгода действует на устройства от итальянского производителя, где в названии есть «EC» — 30%. 

Из бытовой техники также популярны мультиварки и пылесосы, они часто участвуют в распродажах, а средний размер скидки для них составляет 25%. А часть из товаров этих разделов идут в подарок при покупке определенной модели кофемашины Делонги.

Скидки и акции на сайте магазина

Крупные распродажи проводятся каждые 1–3 месяца, и на них со скидкой продаются товары сразу из нескольких разделов. Например, часто участвуют кофемашины, размер дисконта указывается к каждой из них на сайте. А чтобы получить выгоду, необходимо применить уникальный промокод Delonghi. 

Еще одно выгодное предложение — подарок при заказе отдельных моделей кофемашин, техники для дома и кухни. Подобные акции проводятся примерно 1 раз в 3–4 месяца. Из преимуществ — клиентам предлагают стоящие товары бесплатно. Например, грили или хороший кофе. 

Бонусная программа на сайте итальянского производителя Delonghi действует для всех клиентов интернет-магазина. Чтобы принять участие в ней, нужно зарегистрироваться. После покупки бытовой техники баллы начисляются на счет пользователя. Один бонусный балл равен одному рублю.

Как активировать промокод

Перед активацией промокода Делонги рекомендуется авторизоваться на сайте компании и скопировать код с этой страницы сайта. Достаточно кликнуть на одно из предложений, и набор символов окажется в буфере обмена. 

После перенаправления в интернет-магазин итальянского производителя Делонги клиенту следует придерживаться инструкции для применения кода купона:

  1. Открыть один из разделов с бытовой техникой. 

  2. Кликнуть на изображение корзины под выбранным товаром.

  1. Кликнуть на кнопку «Купить». 

  1. Перейти в корзину на сайте итальянского производителя. 

  2. Найти надпись «У меня есть промокод» и нажать на нее. 

  1. Вставить код купона в поле. 

  2. Кликнуть на «Ок». 


Страница обновится, и отобразится новая цена на товар со скидкой. Для оформления заказа с бытовой техникой, автоматической кофемашиной или другими продуктами останется заполнить данные о себе, выбрать способ оплаты заказа, ввести данные карты и подтвердить списание средств. 

Если активировать промокод не требуется, достаточно кликнуть на купон с выгодным предложением на этой странице, добавить товары-участники акции в корзину и внести средства. 

Доставка по России бесплатная, если заказ оплачен при оформлении покупки с техникой итальянского производителя. Отгрузка бытовой техники осуществляется на следующий день после подтверждения заказа.