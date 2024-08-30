De’Longhi — интернет-магазин одноименного бренда, история которого началась в 1902 году. Сегодня компания выпускает кофемашины, кофеварки, товары для кухни и дома. Общее количество продуктов на сайте превышает 3000, которые можно заказать в любую точку страны бесплатно. Также действует услуга обмена и возврата в течение 7 дней с момента получения, если упаковка сохранена.

На сайте регулярно проводятся акции с минимальной выгодой 5%. Воспользоваться предложениями можно, активировав купоны и коды. Все актуальные скидки находятся на этой странице.