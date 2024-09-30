В мобильном приложении и на сайте магазина представлен широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров известных брендов— от Befree и Guess до Pinko и BOSS. На Lamoda всегда есть любимые покупателями модели, а каталог компании регулярно пополняется новыми коллекциями. Кроме того, в интернет-магазине можно делать выгодные покупки бьюти-продукции и товаров для дома. Как на бюджетные, так и на премиальные товары здесь регулярно действуют скидки.

Магазин предлагает бесплатную доставку по всей России собственной курьерской службой, а также возможность забрать посылку в пунктах выдачи заказов и постаматах. При этом на Ламода действует опция доставки с примеркой и частичного выкупа.

Во время оформления заказа можно выбрать как предоплату онлайн, так и оплату заказа наличными или картой при получении. Также Lamoda дает 14 дней на частичный или полный возврат покупки и гарантирует подлинность брендовых вещей.