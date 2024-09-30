Промокоды Lamoda (Ламода) на Август
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Подробнее о сайте Lamoda
В мобильном приложении и на сайте магазина представлен широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров известных брендов— от Befree и Guess до Pinko и BOSS. На Lamoda всегда есть любимые покупателями модели, а каталог компании регулярно пополняется новыми коллекциями. Кроме того, в интернет-магазине можно делать выгодные покупки бьюти-продукции и товаров для дома. Как на бюджетные, так и на премиальные товары здесь регулярно действуют скидки.
Магазин предлагает бесплатную доставку по всей России собственной курьерской службой, а также возможность забрать посылку в пунктах выдачи заказов и постаматах. При этом на Ламода действует опция доставки с примеркой и частичного выкупа.
Во время оформления заказа можно выбрать как предоплату онлайн, так и оплату заказа наличными или картой при получении. Также Lamoda дает 14 дней на частичный или полный возврат покупки и гарантирует подлинность брендовых вещей.
Ассортимент одежды, обуви и аксессуаров на Ламода
Сайт магазина и мобильное приложение Lamoda предлагает большой выбор товаров:
женскую одежду, обувь и аксессуары на каждый день и для особых случаев — от свадьбы до беременности, в том числе в размерах плюс сайз;
мужскую одежду, обувь с разной полнотой, сумки и аксессуары;
детскую одежду, обувь, игрушки и уход для малышей и девочек и мальчиков постарше, включая товары для школы;
косметику, парфюмерию и технику для красоты и здоровья популярных марок;
текстиль, органайзеры, посуду, свечи и другие товары для создания уютного дома.
В отдельные разделы на Ламода вынесены такие категории одежды, как новинки, спорт, премиальные марки и ресейл модных вещей. Также в интернет-магазине есть подборки экотоваров и сделанной в России продукции, идеи, как носить стильную одежду, и гиды по выбору.
Способы экономии на покупках на сайте Lamoda
Для покупки женской, мужской и детской одежды и других товаров на любую сумму с дополнительной выгодой используйте следующие возможности.
Подписка на новости магазина. Подписавшись на рассылку магазина, можно получить единоразовый дисконт 10%.
Акции. На главной странице интернет-магазина публикуются объявления не только о новых коллекциях, но и о скидках на вещи некоторых брендов.
Sale%. В разделе распродажи можно по выгодным ценам выбрать товары любых категорий, включая различную одежду.
Resale. На этой странице интернет-магазина со скидкой продаются бывшие в употреблении модные вещи люксовых брендов.
Программа лояльности. Зарегистрировавшиеся пользователи автоматически вступают в Lamoda club и получают бонусы, в зависимости от количества которых им назначается дисконт от 5 до 25%. На его размер также влияет процент выкупа, то есть отношение стоимости покупок, которые вы оставляете себе, к сумме заказа.
Купоны на скидку. На нашем сайте вы найдете актуальную информацию о выгодных предложениях с акциями и промокодами на стильную одежду.
Как воспользоваться промокодом Ламода
Для покупки мужской, женской и детской одежды и аксессуаров, а также товаров для дома с дополнительной экономией следуйте этой простой инструкции:
Нажмите на одно из специальных предложений на данной странице и скопируйте промокод.
Перейдите на сайт магазина Ламода, выберите товары и сложите их в корзину.
Перейдите к оформлению заказа, нажмите в корзине на строку «Промокоды и сертификаты» и введите в открывшемся поле скопированный ранее код. Общая стоимость товаров тут же будет пересчитана с учетом скидки.
Еще проще получить дополнительный дисконт в интернет-магазине, использовав купон с акцией. Он перенаправит вас к одежде и другим позициям каталога, на которые уже действует распродажа.