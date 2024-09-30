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Промокоды Lamoda (Ламода) на Август

Сегодня в магазине Lamoda доступно 11 купонов.

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Лучшие промокоды Lamoda

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Скидка Скидки до 76% на всё для женщин не требуется
Скидка Все скидки, акции и спецпредложения магазина не требуется
Скидка До -80% на брендовую одежду для детей не требуется
Скидка Скидки до 68% на мужские аксессуары не требуется
Скидка До 75% на женскую обувь не требуется
Скидка Одежда, обувь и аксессуары для спорта со скидкой до 70% не требуется
Скидка Скидки до 77% на одежда, обувь и аксессуары для девочек не требуется
Скидка Одежда, обувь и аксессуары для малышей со скидкой до 59% не требуется
Скидка Одежда, обувь и аксессуары для мальчиков со скидкой до 60% не требуется

Подробнее о сайте Lamoda

В мобильном приложении и на сайте магазина представлен широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров известных брендов— от Befree и Guess до Pinko и BOSS. На Lamoda всегда есть любимые покупателями модели, а каталог компании регулярно пополняется новыми коллекциями. Кроме того, в интернет-магазине можно делать выгодные покупки бьюти-продукции и товаров для дома. Как на бюджетные, так и на премиальные товары здесь регулярно действуют скидки.

Магазин предлагает бесплатную доставку по всей России собственной курьерской службой, а также возможность забрать посылку в пунктах выдачи заказов и постаматах. При этом на Ламода действует опция доставки с примеркой и частичного выкупа. 

Во время оформления заказа можно выбрать как предоплату онлайн, так и оплату заказа наличными или картой при получении. Также Lamoda дает 14 дней на частичный или полный возврат покупки и гарантирует подлинность брендовых вещей.

Ассортимент одежды, обуви и аксессуаров на Ламода

Сайт магазина и мобильное приложение Lamoda предлагает большой выбор товаров:

  • женскую одежду, обувь и аксессуары на каждый день и для особых случаев — от свадьбы до беременности, в том числе в размерах плюс сайз;

  • мужскую одежду, обувь с разной полнотой, сумки и аксессуары;

  • детскую одежду, обувь, игрушки и уход для малышей и девочек и мальчиков постарше, включая товары для школы; 

  • косметику, парфюмерию и технику для красоты и здоровья популярных марок;

  • текстиль, органайзеры, посуду, свечи и другие товары для создания уютного дома.

В отдельные разделы на Ламода вынесены такие категории одежды, как новинки, спорт, премиальные марки и ресейл модных вещей. Также в интернет-магазине есть подборки экотоваров и сделанной в России продукции, идеи, как носить стильную одежду, и гиды по выбору.

Способы экономии на покупках на сайте Lamoda

Для покупки женской, мужской и детской одежды и других товаров на любую сумму с дополнительной выгодой используйте следующие возможности. 

Подписка на новости магазина. Подписавшись на рассылку магазина, можно получить единоразовый дисконт 10%.

Акции. На главной странице интернет-магазина публикуются объявления не только о новых коллекциях, но и о скидках на вещи некоторых брендов.

Sale%. В разделе распродажи можно по выгодным ценам выбрать товары любых категорий, включая различную одежду.

Resale. На этой странице интернет-магазина со скидкой продаются бывшие в употреблении модные вещи люксовых брендов.

Программа лояльности. Зарегистрировавшиеся пользователи автоматически вступают в Lamoda club и получают бонусы, в зависимости от количества которых им назначается дисконт от 5 до 25%. На его размер также влияет процент выкупа, то есть отношение стоимости покупок, которые вы оставляете себе, к сумме заказа.

Купоны на скидку. На нашем сайте вы найдете актуальную информацию о выгодных предложениях с акциями и промокодами на стильную одежду.

Как воспользоваться промокодом Ламода

Для покупки мужской, женской и детской одежды и аксессуаров, а также товаров для дома с дополнительной экономией следуйте этой простой инструкции:

  1. Нажмите на одно из специальных предложений на данной странице и скопируйте промокод.

  2. Перейдите на сайт магазина Ламода, выберите товары и сложите их в корзину.

  3. Перейдите к оформлению заказа, нажмите в корзине на строку «Промокоды и сертификаты» и введите в открывшемся поле скопированный ранее код. Общая стоимость товаров тут же будет пересчитана с учетом скидки.

Еще проще получить дополнительный дисконт в интернет-магазине, использовав купон с акцией. Он перенаправит вас к одежде и другим позициям каталога, на которые уже действует распродажа.