Интернет-магазин PUMA — официальный представитель известного спортивного бренда в России. Здесь можно заказать фирменную одежду, обувь и аксессуары. Многие товары доступны со скидкой по акции или промокоду. Для желающих делать покупки в классическом формате есть наземные точки продаж. Розничные филиалы сети сегодня работают в 20 городах РФ.

Немецкая компания Пума была создана в 1948 году в результате ссоры двух братьев, не нашедших общий язык по вопросам семейного бизнеса. Другим «побочным эффектом» этого конфликта стал не менее знаменитый Adidas. Основателем фирмы является Рудольф Дасслер. В наше время ее продукция продается более чем в 120 странах. Бренд ежегодно реализует до 200 млн единиц спортивной обуви, одежды и аксессуаров. Первое официальное представительство в России открылось в 1993 году в Москве.

Товары PUMA изготавливают из лучших материалов с использованием инновационных технологий, большинство которых — оригинальные разработки. Амортизирующие подошвы из пены Xetic, набивочный материал CMEVA, система резиновых воздушных ячеек Trinomic, пена с эффектом памяти SoftFoam, светоотражающие элементы Visi Cell для занятий в темное время суток — лишь малая часть того, что предлагает производитель.

Одежду и обувь PUMA носят многие известные спортсмены. Среди официальных партнеров компании Неймар (ПСЖ), Антуан Гризманн («Атлетико» М.) и Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), футбольные клубы «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» (Дортмунд), многие национальные сборные. В РФ амбассадорами бренда стали фигуристка Алина Загитова и пловчиха Юлия Ефимова, а также ряд звезд отечественного шоу-бизнеса.

Товары и услуги

На сайте компании Пума предлагают товары для повседневного использования и занятий спортом. В отдельных категориях собраны вещи для мужчин, женщин и детей разного возраста. Основные разделы:

Одежда . Брюки, куртки, шорты, футболки, костюмы, нижнее белье и т. д.

Обувь . Кроссовки, кеды, бутсы и специализированная обувь для других видов спорта, сланцы, шлепанцы.

Аксессуары. Головные уборы, сумки, перчатки и прочее.

В категориях Select и «Коллекции» можно подобрать вещи в соответствии с модными тенденциями сезона.

Бонусная программа

На сайте PUMA бонусная программа сегодня отсутствует. Постоянным клиентам иногда дарят дополнительные промокоды, но в целом особого вознаграждения за лояльность пока не предусмотрено. Взамен компания предлагает товары по дисконтным ценам в разделе «Распродажа» и разовые акции.

Оплата

При получении посылки от курьера или в отделении транспортной компании всегда подойдут наличные. Возможность расчета картой следует уточнять отдельно. Некоторые переводчики берут комиссию за услугу наложенного платежа. Предварительная оплата картой на сайте продавца не только избавляет от лишних расходов, но и дает дополнительную скидку.

Также можно перевести деньги через Apple Pay и Google Pay. Если не хватает средств на покупку, доступна рассрочка (долями). При оформлении заказа клиент платит только четверть суммы. Остальные 3 транша будут списаны в течение 2 недель. Никаких дополнительных комиссий с заемщика не взимают. Более того, он получает скидку, как при обычной оплате банковской картой.

Доставка

Заказать товар могут жители всех регионов РФ, за исключением Крыма и Севастополя. Доставку осуществляют в пункты выдачи Почты России (есть услуга Курьер Онлайн), DPD и PickPoint. Частичный отказ и примерка там недоступны. Также можно забрать посылку в фирменном магазине PUMA. Здесь будет возможность примерить вещи и вернуть неподошедшие.

Скорость транспортировки напрямую зависит от графика работы транспортной компании и удаленности населенного пункта от Москвы. Используемые при оплате заказа промокоды обычно не распространяются на стоимость доставки, для этой услуги предусмотрены отдельные скидки.

Возврат

Товары нормального качества можно вернуть в течение 14 дней при условии отсутствия следов носки и сохранения целостности упаковки. Некоторые вещи (купленные на распродаже или входящие в список не подлежащих возврату) обратно не принимают. Деньги перечисляются не дольше 10 рабочих дней. Если замечен брак, компенсацию или обмен можно будет получить после экспертизы. В таких ситуациях продавец оплачивает и обратную доставку.