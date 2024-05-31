Интернет-магазин Akusherstvo существует уже 15 лет и входит в топ-3 продавцов детских товаров в России.

В гипермаркете Акушерство представлен большой ассортимент продукции для ваших малышей и школьников, а также все, что нужно беременным женщинам и мамам, и все для дома. Здесь можно по выгодным ценам купить свыше 250 000 детских товаров от более чем 4000 самых популярных брендов, включая собственную марку компании — Forest Kids.

Продавец предлагает разные способы оплаты заказа: картой онлайн, в рассрочку, частями через сервисы «Долями» или «Подели», наличными или карточкой при получении заказа. В гипермаркете можно делать выгодные покупки благодаря бесплатной доставке и получать дополнительную экономию по промокодам.