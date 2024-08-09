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Промокоды adidas (Адидас) на Август

Сегодня в магазине adidas доступно 15 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про adidas

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О компании Adidas

В начале 1920-х годов семья Дасслеров из Германии решила, что откроет общее дело — небольшое предприятие по пошиву обуви. Бизнес-план облегчало то, что после Первой мировой войны осталось много списанного обмундирования и автомобильных покрышек, которые государство готово было продавать за бесценок. Из них-то Дасслеры и начали шить свои первые изделия: тапочки и ортопедическую обувь. Последняя пользовалась огромным спросом — с фронта вернулось много инвалидов, нуждающихся в ней.

В 1924 году семейным бизнесом начали управлять братья Адольф и Рудольф. Они решили сконцентрироваться на производстве спортивной обуви, чуть позже выпустив первые в мире футбольные бутсы с шипами. К концу 1920-х их продукция стала пользоваться огромным спросом и появляться на крупных международных выставках. Но после начала Второй мировой заводы братьев конфисковали нацисты, а самих предпринимателей отправили на фронт. После войны партнеры поссорились, Рудольф покинул бизнес и основал собственную фабрику (сегодня это бренд Puma). А Адольф переименовал старую в свою честь, взяв первые буквы от имени Ади Дасслер — получилось Адидас.

Adidas сделал упор на производство инновационной спортивной обуви, и это оказалось правильным выбором. Начиная с 1950-х компания бурно развивалась и в результате получила глобальную известность. Сегодня ее продукцию можно купить в магазинах по всему миру, в том числе в России. Сэкономить на покупках помогают фирменные купоны и промокоды.

Самые популярные товары в интернет-магазине Adidas

Хотя сейчас Адидас выпускает не только обувь, наибольшим спросом пользуется именно она. Главная причина такого положения дел — высокое качество и долговечность кроссовок производителя. Способствует популярности и большой выбор — в каталоге есть и премиальные, и бюджетные модели. Также часто покупают спортивную одежду: куртки, брюки, тренировочные костюмы. Она стильно выглядит и отлично подходит для повседневного ношения.

Программа лояльности Adidas Creators Club

В российском интернет-магазине Адидас действует программа лояльности под названием Creators Club. Она предусматривает начисление бонусных баллов за определенные действия. Среди них создание аккаунта на платформе, заполнение анкеты в профиле и даже повседневные тренировки. Вознаграждение предусмотрено и за покупки — за каждый потраченный рубль покупателю выдают 1 балл. В зависимости от накопленных очков лояльности покупателю присваивают один из 4 уровней: Challenger, Playmaker, Gamechanger или Icon. Каждый предусматривает набор привилегий: право на скидку, ранний доступ к эксклюзивным релизам, подарки на день рождения и многое другое. Чем выше статус, тем выгоднее условия сотрудничества с компанией.

Как оплатить покупку

Оплата принимается только банковскими картами. Разрешается использовать платежные системы Visa, MasterCard и МИР. Также можно оплатить заказ с использованием сервисов Google Pay и Apple Pay. Предусмотрен кредит, который предоставляет МТС-Банк. Процентная ставка и срок возврата определяются индивидуально, сумма фиксированная — 15 000 рублей. Первые 30 дней проценты платить не нужно.

Как получить товар

Доставка товара осуществляется несколькими способами:

  • курьерской службой (СДЭК, Гермес);

  • в постаматы (PickPoint);

  • самовывозом из фирменного магазина Adidas.

Услуги курьера платные, их стоимость зависит от местонахождения клиента. Если общая сумма заказа составляет 5000 рублей или более, товар привезут бесплатно. За доставку в салон Адидас или в постамат денег не берут.

Возврат товара

Если вещь некачественная, бракованная или не соответствует описанию на сайте, ее можно вернуть в течение 60 дней с момента получения. Для этого необходимо заполнить форму на сайте онлайн-магазина в разделе «Возврат товара». После этого заказ передается на склад или в салон компании. Если нет возможности отдать вещь лично, ее отправляют почтой, курьерской службой или через постамат. Деньги возвращают на карту, реквизиты которой указаны в анкете. Эти правила действуют не для всех товаров, для некоторых условия отличаются. Например, кроссовки серии YEEZY можно вернуть только в фирменный салон Adidas и лишь в течение 14 календарных дней с момента получения.

Как активировать купон или промокод на сайте Adidas

Для активации действующего промокода необходимо сделать следующее:

  1. Найти актуальный код на этой странице.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти на сайт ритейлера.

  4. Выбрать нужный товар. Открыть его страницу.

  5. Кликнуть «Добавить в корзину».

  6. В разделе оформления заказа найти поле для промокода.

  7. Вставить туда скопированные цифры.

  8. Щелкнуть «Применить».

  9. Завершить покупку.

После этого счет к оплате будет выставлен уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может быть разным. Некоторые купоны активируются без ввода промокода. Чтобы воспользоваться ими, нужно выбрать скидочное предложение на этой странице и нажать на него. Когда произойдет переадресация в магазин, надо просто сделать покупку — цена будет уменьшена автоматически.