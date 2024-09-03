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Промокоды Rieker (Рикер) на Август

Сегодня в магазине Rieker доступно 17 купонов.

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Лучшие промокоды Rieker

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Промокод Promoland Rieker СКИ***
Промокод Обувь со скидками 20% не требуется
Промокод Последняя пара со скидками до 20% не требуется
Промокод Новинки в одном разделе не требуется
Промокод Спортивные товары со скидками до 46% не требуется
Скидка Распродажа обуви не требуется
Скидка Бесплатная доставка не требуется
Скидка Новая коллекция Весна - Лето 2022 не требуется
Скидка Обувь со скидками до 20% не требуется
Скидка Бонусы до 10% с каждой покупки не требуется

Подробнее об интернет-магазине Рикер

Компания Rieker — это немецкий производитель обуви, основанный в 1874 году. Изначально ее продукция пользовалась спросом в Западной Европе, пока в 1970-х фирма не вышла на мировой рынок. Сегодня компания располагает современным производством, а ее штат насчитывает 20 тыс. сотрудников. В России Rieker представлена официальным интернет-магазином немецкого бренда, предлагающим весь ассортимент обуви производителя.

Продукция компании отличается легкостью, комфортом, гибкостью и эффективным поглощением ударов на любой поверхности. Носить обувь Рикер удобно вне зависимости от того, будут это зимние ботинки, туфли, кроссовки или сандалии. Помимо комфорта, компания заботится и о доступности товаров, поэтому проводит акции, устраивает акции и дарит скидку. Найти действующие промокоды компании можно на этой странице.

Ассортимент интернет-магазина немецкой обуви Rieker

Компания выпускает широкий ассортимент обуви разных видов для всех случаев. В каталоге ее интернет-магазина доступен выбор:

  • ботинок и сапогов;

  • туфель;

  • кроссовок и кед;

  • босоножек и сандалий;

  • эспадрилий и мокасин.

Кроме обуви, Рикер предлагает выбор сумок. Для удобства покупателей все товары в каталоге отсортированы по разделам. В отдельные категории вынесены новинки, женская и мужская обувь, спортивные товары и сумки. Также на главной странице официального сайта доступны разделы с продукцией со скидками. Купить ее можно с бесплатной доставкой почтой или курьером, с оплатой онлайн и при получении.

Акции и выгодные предложения Rieker

Распродажи и акции в магазине проходят всегда. В рубрике «Последняя пара» компания представляет складские остатки, которые доступны по выгодным ценам. Рядом находятся разделы «Скидки» с сезонными предложениями и «Распродажа», где собраны самые крупные дисконтные предложения.

Для постоянных клиентов, которые регулярно покупают обувь Рикер, действует программа лояльности. В ее рамках покупателям доступна накопительная система скидок, достигающих 20%. Для участия в ней нужно получить карту, оформив первый заказ на сумму от 2 тыс. рублей. Чем больше покупок совершает клиент, тем выше размер дисконта.

При внесении предоплаты онлайн клиентам Rieker начисляется дополнительный дисконт 5%, который делает покупки еще выгоднее.

Как использовать промокод Rieker для получения дисконта на обувь

Чтобы воспользоваться купонами Rieker на скидки, необходимо найти на этой странице соответствующее предложение. Затем следует скопировать промокод и перейти в магазин обуви Рикер. Там нужно:

  1. Выбрать нужные товары в каталоге Rieker и добавить их в корзину.

  2. Перейти к корзине и начать оформление покупки.

  3. В меню заказа найти кнопку «Активировать промокод» и нажать ее.

  1. Вставить код купона на скидку на сайте магазина.

  2. Выполнить активацию промокода для получения дисконта в Rieker.

  3. Завершить оформление, выбрав способы оплаты и доставки.

Использовать промокод Рикер можно при покупке товаров, участвующих в промомероприятии. Сочетаемость скидок по кодам с другими предложениями может ограничиваться магазином в согласно условиям акции.