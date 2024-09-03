Компания Rieker — это немецкий производитель обуви, основанный в 1874 году. Изначально ее продукция пользовалась спросом в Западной Европе, пока в 1970-х фирма не вышла на мировой рынок. Сегодня компания располагает современным производством, а ее штат насчитывает 20 тыс. сотрудников. В России Rieker представлена официальным интернет-магазином немецкого бренда, предлагающим весь ассортимент обуви производителя.

Продукция компании отличается легкостью, комфортом, гибкостью и эффективным поглощением ударов на любой поверхности. Носить обувь Рикер удобно вне зависимости от того, будут это зимние ботинки, туфли, кроссовки или сандалии. Помимо комфорта, компания заботится и о доступности товаров, поэтому проводит акции, устраивает акции и дарит скидку. Найти действующие промокоды компании можно на этой странице.