Компания Mothercare предлагает широкий ассортимент товаров для будущих мам и детей до 10 лет включительно. Она была основана в 1961 году в Великобритании. На данный момент у нее открыто больше 1000 магазинов в 53 странах мира.

В России первый магазин Мазекея был открыт в Москве в 1994 году. На данный момент точки продаж есть в городах-миллионниках. Например, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и прочих.

Пользователи могут приобрести не только одежду, но и коляски, косметику, товары для кормления. Также есть товары для безопасной перевозки детей — автомобильные кресла.

Наиболее популярные категории товаров на сайте Mothercare

На сайте Mothercare представлены следующие популярные категории товаров:

Одежда для малышей;

Одежда для девочек;

Одежда для мальчиков;

Обувь;

Будущим мамам;

Кормление;

Гигиена и уход;

Коляски;

Автокресла и переноски;

Игрушки.

В каждой из представленных категорий очень много подразделов. Можно найти товары по брендам, новинкам и, например, по популярности.

Программа лояльности для клиентов Mothercare

Для клиентов Mothercare предлагается участие в бонусной программе. Она подразумевает накопление баллов и переход на новый уровень. За каждые 300 рублей начисляется одна звезда. За накопленные баллы клиентам предлагается выбрать одно из нескольких поощрений. Это может быть скидка или повторное начисление звезд, чтобы использовать их в будущем.

Все, кто хотят поучаствовать в программе лояльности, должны зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету участника. После останется совершать покупки, данные по начислениям обновляются в течение 1–3 дней с момента оплаты заказа в магазине.

Баланс участника акции обнуляется каждые 12 месяцев после регистрации. Также в течение 7 дней после обнуления баланса клиенту делается особое предложение: начисление дополнительных звезд за новые покупки.

Методы оплаты на сайте Мазекея

Перевести деньги интернет-магазину можно при помощи карт Visa, MasterCard и МИР. При оплате заказа с банковского счета обработка платежа происходит на сайте поставщика электронных услуг ASSIST. Она имеет международные сертификаты для ведения деятельности.

Еще один способ — это передача наличными курьеру или в одном из магазинов сети. Также оплата доступна при помощи Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Способы доставки продукции от компании Mothercare

Продукцию можно получить с курьером или забрать ее самостоятельно в одном из пунктов самовывоза. Предварительно человек, который привезет заказ, позвонит для уточнения времени его передачи.

Доставка осуществляется по Москве и всей стране. Тарифы можно посмотреть на официальном сайте магазина. Стоимость зависит от удаленности от одного из магазинов. Например, при заказе на сумму больше 2500 рублей в пределах Москвы посылку привезут бесплатно.

Возврат товара ненадлежащего и надлежащего качества

Если товар стал не нужен еще до его прибытия, то отказаться от посылки можно в любой момент, позвонив на горячую линию магазина. Денежные средства при оплате картой будут возвращены на счет в течение 10 календарных дней.

В последующие дни отказаться от заказа можно в момент, когда с клиентом свяжется служба доставки, чтобы уточнить удобное время для получения посылки.

В течение 30 дней, не считая дня покупки, клиент может оформить возврат товара ненадлежащего качества. Это возможно сделать только на основании письменного заявления, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, а также заводские ярлыки и товарный и/или кассовый чек либо иной документ, подтверждающий факт и условия покупки товара на сайте Мазекея.

Клиент не может отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально определенные свойства. Например, если купленный товар может быть использован исключительно приобретающим его пользователем.