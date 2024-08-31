Эконика — выгодный интернет-ритейлер, который предлагает покупателям сразу несколько способов сэкономить. Наиболее простой из них — покупка товаров со скидкой. Под ними старая стоимость перечеркнута, а рядом с ней написана новая цена. Этот вариант экономии в Ekonika дает дополнительную выгоду в размере 15–20%.

Второй способ получения дисконта в магазине — программа лояльности. Чтобы присоединиться к ней, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Эконика. После этого при оплате заказов будет начисляться кэшбэк от 5%. Его можно обменять на выгодный дисконт при последующей покупке.

В Ekonika действуют подарочные сертификаты. Правда, расплачиваться ими можно только в офлайн-салонах компании. Использование на ресурсе Ekonika недоступно.

Приобретать товары по специальным ценам позволяют регулярные распродажи. Информация о них собрана в отдельном разделе на ресурсе компании. Величина дополнительной скидки на распродажные вещи может достигать 30–40%.

Но выгоднее всего экономить в магазине с помощью дисконтных кодов. Такие специальные предложения не требуют соблюдения каких-то сложных условий и при этом предоставляют выгоду до 50% от стоимости заказа, а иногда и больше. Для получения дисконта достаточно активировать промокод Ekonika на официальном сайте компании.