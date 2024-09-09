Интернет-магазин Кенгуру — это ресурс по продаже товаров для детей и будущих мам. Проект берет начало в 1996 году. Основан двумя девушками — Карпинской Жанной и Светлосановой Софьей. Сайт постоянно пополняется новыми товарами, например, занавесками для комнаты ребенка, колясками, автомобильными креслами, игрушками для развития моторики и ювелирными украшениями.

2017 год стал знаменательным для компании, Kenguru получила разрешение на использование своей торговой марки независимыми предпринимателями. Магазины Кенгуру есть по всей России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

На сайте представлена одежда брендов Blancha, Anita, Town, Vivetta, Ermanno Scervino, Camilla, Dan Maralex, Scrambled Ego, Pietro Brunelli, Markus Lupfer, Woolrich, Radical Chic, Les Coyotes de Paris, Charo Ruiz, Cache Coeur, Scrambled Ego, Olivia von Halle, Paige. Интернет-магазин сотрудничает не только с известными проектами, но и с молодыми дизайнерами.

Наиболее популярные категории товаров на сайте Кенгуру

Клиентам интернет-магазина предлагаются следующие наиболее популярные категории товаров:

кашемировые кофты;

топы и футболки;

джинсы, платья;

топы, рубашки;

куртки и пальто;

жилеты и кардиганы;

домашняя обувь;

ботинки и сапоги;

ремни;

головные уборы;

одежда для сна;

бюстгальтеры для кормления;

леггинсы.

Посмотреть товары каждой из категорий можно по брендам, популярности и трендам сезона.

Программа лояльности для клиентов компании

Клиентам Кенгуру предлагается поучаствовать в программе лояльности. По ее условиям можно получить скидку на заказ до 20%. Для этого нужно сделать покупки на общую сумму от 30 000 рублей. Самый высокий уровень присваивается, если потрачено свыше 3 000 000 рублей.

Для участия в программе нужно заполнить форму участника на сайте при регистрации аккаунта. После этого при покупке личных, семейных, домашних и иных товаров, не связанных с предпринимательской деятельностью, пользователю будут начисляться бонусы.

Способы оплаты заказов в магазине Кенгуру

Клиентам предлагается оплатить заказ на сайте при помощи банковских карт Visa, MasterCard и Maestro. Также можно передать деньги курьеру при получении посылки.

Денежные переводы осуществляются по защищенным каналам. Это значит, что для подтверждения операции потребуется ввести одноразовый код. Даже если данные попадут в руки мошенникам, ими невозможно будет воспользоваться.

Доставка товара получателю

Покупателям интернет-магазина доступна доставка по Москве и Московской области в пределах 40 км от МКАД курьерской службой компании, а также по России и СНГ, международная и самовывоз из салонов.

У жителей Москвы, МО, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Омска, Хабаровска, Санкт-Петербурга есть возможность оформить дополнительную услугу — примерку. Если одежда не подойдет, ее можно сразу отдать курьеру, заполнив форму на возврат при нем.

Для жителей остальных городов России и международных отправлений примерка товара недоступна. Потому что доставка оформляется Почтой России, а у сервиса нет подобной услуги. Они привезут заказ в ближайшее отделение выдачи заказов. Стоимость доставки — минимум 600 рублей, рассчитывается индивидуально для стран за пределами РФ.

Возврат товара в интернет-магазин

Обменять или вернуть товар надлежащего качества можно в течение двух недель с момента передачи посылки курьером или самовывоза из пунктов выдачи заказов. Должна быть сохранена упаковка, товарный вид и чеки об успешной покупке продукции.

Средства возвращаются пользователю тем же способом, как оплачивалась покупка. Например, для оформления заказа был выбран перевод по карте, значит деньги поступят на банковский счет в течение 30 дней. Если деньги были переданы курьеру, то им же и возвращаются, но в течение 3 дней с момента получения компанией заявления на возврат.

Возвраты из регионов или других стран оплачиваются за счет покупателя. Точная сумма называется сотрудниками почты при указании адреса получателя.