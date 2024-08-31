Промокоды Bask (Баск) на Август 2024
Сегодня в магазине Bask доступно 11 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Bask
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Где производятся изделия бренда?
Как правильно ухаживать за изделиями?
Куда можно отдать изделие на ремонт, если дефект возник по вине клиента, чтобы сохранить гарантию?
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Об интернет-магазине Баск
Популярная среди экстремалов марка теплой одежды Bask основана в 1992 году в России, когда два брата-физика Владимир и Сергей Богдановы начали шить пуховики для своих коллег. Так родилась известная российская торговая марка туристического снаряжения.
Основа коллекций бренда — модели для путешествий, альпинизма, экстремального спорта, полярных экспедиций и других проектов, реализация которых происходит в условиях сильных морозов. Компания также производит штормовую одежду, теплые вещи для городских условий, термобелье, аксессуары, палатки, спальные мешки, рюкзаки и многое другое.
Головной офис предприятия базируется в Москве, а сеть дополнительных офисов охватывает Великобританию, Канаду, Корею, Латвию, Словению, Францию, Новую Зеландию и другие страны. Кроме производства одежды и экипировки, бренд поддерживает экстремальные и приключенческие проекты: походы на яхтах, полярные экспедиции, восхождения на вершины и многие другие. В снаряжении Bask совершали восхождения многие российские звезды альпинизма: Александр Ручкин, Валерий Бабанов, Валерий Розов, Николай Тотмянин и другие. Все российские команды, награжденные Piolet D'Or, совершили свои победные восхождения в снаряжении Bask.
Онлайн-магазин регулярно проводит акции и генерирует промокоды на скидку, применив которые можно сэкономить тысячи рублей на зимнем гардеробе.
Популярные товары онлайн-магазина Баск
Среди бестселлеров бренда коллекция для экстремального холода «За полярным кругом». Эти пуховики, шапки, рукавицы и другая одежда разработаны для тех, кто живет и работает в условиях сильного мороза, где температура воздуха опускается до -40 и ниже. Большинство моделей изготовлены из морозостойких материалов с защитой от ветра и влаги, а в качестве утеплителя используются первоклассный гусиный, гагачий пух и инновационные синтетические волокна.
Другая востребованная линейка бренда — Bask City, состоящая из облегченных моделей пуховиков, курток и аксессуаров с искусственными и натуральными утеплителями. Модели этой коллекции разработаны для комфорта в условиях морозного периода в городе.
Также популярностью пользуются зимние аксессуары, средства индивидуальной защиты, снаряжение для экспедиций, коллекция теплой одежды для детей, подростков и многое другое.
Гарантия на изделия
Интернет-магазин дает гарантию на все изделия бренда. На взрослые изделия срок составляет 3 года, на линейки kids и juno — 1 год. Гарантия распространяется на весь ассортимент, кроме позиций, уцененных из-за дефектов. В остальных случаях изделия с явными и скрытыми дефектами ткани, фурнитуры, а также производственным и технологическим браком подлежат бесплатному ремонту, замене или возврату с полным возмещением стоимости товара.
Гарантия не распространяется на изношенные и использованные не по назначению вещи, изделия с механическими повреждениями и дефектами, вызванными неправильным уходом. Также она не действует на товары, в изначальную конфигурацию которых вносились изменения самим клиентом или сторонним ателье.
Способы оплаты
За заказанные в интернет-магазине Bask товары можно рассчитаться наличными при самовывозе из магазина или в момент доставки. Безналичный расчет доступен при оформлении покупки на сайте. Онлайн-магазин принимает к оплате банковские карты, электронные деньги, интернет-банкинг, переводы через терминалы и мобильные платежи. Также можно оформить покупку в кредит или в рассрочку с льготным периодом до 30 дней.
Для безналичного перевода при оформлении заказа нужно выбрать опцию «Онлайн-оплата». После этого менеджер магазина подтверждает заказ и присылает на указанную электронную почту ссылку на сервис по приему платежей ЮKassa.
Условия доставки
В период проведения акций доставка при заказе от определенной суммы может быть бесплатной. При курьерской доставке доступна примерка в течение 15 минут и опция частичного выкупа. Максимальная сумма одного заказа при этом составляет 100 000 рублей.
В регионы России заказы доставляются транспортными компаниями Деловые линии, Почта России и EMS. Собственная курьерская служба компании доставляет заказы по Москве и Подмосковью, в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде, в том числе экспресс-методом в течение 4 часов.
Клиентам, желающим забрать товар самостоятельно, доступен самовывоз со склада фирменного интернет-магазина в Москве. Для получения нужно заказать пропуск в бюро, оплатить проезд на территорию склада и предъявить удостоверение личности.
Условия обмена и возврата
Отказ от товара надлежащего качества возможен в течение 14 дней с момента получения, исключая день доставки. Для оформления процедуры возврата клиенту необходимо заполнить заявление, указав причину отказа и реквизиты для перечисления денег.
Заполненный бланк вместе с товаром нужно отправить Почтой России или EMS по физическому адресу интернет-магазина в Москве. После отправки нужно переслать на электронный адрес магазина трек-номер посылки. Получив ее, специалист интернет-магазина Bask проверяет возвращенный товар на наличие признаков эксплуатации и, если таковые отсутствуют, инициирует возврат денег на указанные в заявлении реквизиты.
Как применить код купона в онлайн-магазине Баск
Предлагаемые на этом сервисе купоны включают условия акции или содержат промокоды, при активации которых можно получить скидку.
Чтобы использовать промокод, требуется сделать следующее:
Выбрать промокод и кликнуть на спецпредложение.
Перейти в каталог интернет-магазина и положить нужный товар в корзину.
Приступить к оформлению заказа и вставить промокод в специальное поле, а затем нажать «Применить».
При выборе товара важно учитывать, что промокоды могут не распространяться на изделия со скидками и отдельный ассортимент.