Calipso — российский производитель модной обуви, работающий с 2003 года. В каталоге его интернет-магазина доступен широкий ассортимент брендовых товаров: ботинок, туфель, кроссовок, сапожек, босоножек, сандалий и других продуктов. На всех этапах, от разработки моделей до поставок готовой продукции, обувь проходит тщательный контроль качества. Благодаря этому она всегда остается надежной, удобной, безопасной и стильной. Заказать обувь Калипсо можно онлайн с бесплатной доставкой, а купоны компании сделают ее покупку более выгодной.