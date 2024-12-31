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Промокоды Original marines (Оригинал маринес) на Август

Сегодня в магазине Original marines доступно 12 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Original marines

Можно ли обменять купленный товар, не возвращая его?

Можно ли суммировать скидки по акциям и дисконтной карте?

Как часто появляются купоны на скидку от Оригинал маринес?

Какое количество друзей можно привлекать по партнерской ссылке?

Почему не работает скидка по промокоду?

Лучшие промокоды Original marines

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Скидка Скидка 50% на одежду для новорожденных девочек не требуется
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Original marines — органическая детская одежда от итальянского бренда

Итальянский бренд Original marines — это качественная, красивая и удобная детская одежда из органического хлопка. Вся продукция проходит несколько этапов контроля качества на производстве. Натуральное волокно выращивается по стандартам органического сельского хозяйства, не вредит окружающей среде и абсолютно безопасно для ребенка. Одежда из натурального волокна комфортна и долговечна в носке.

Сегодня в торговой сети Original marines насчитывается более 1200 брендовых магазинов по всему миру. Это один из самых популярных брендов детской одежды. Продукция компании ориентирована на активных детей с младенчества до подросткового возраста. В Россию одежда поставляется напрямую из Италии, ее подлинность гарантирована сертификатами качества производителя.

Онлайн-магазин Original marines — единственный официальный представитель марки в России. Это исключает подделки и дает клиентам больше возможностей сэкономить на шопинге благодаря скидкам и программе лояльности.

Что покупают в Original marines

Каталог Original marines разбит на шесть основных разделов: товары для мальчиков, девочек, маленьких мальчиков, маленьких девочек, новорожденных и sale. В каждом разделе огромный выбор верхней, спортивной и повседневной одежды, обуви, пижам и белья, купальных костюмов и аксессуаров. В отдельную категорию выделены капсульные коллекции Disney, Looney Tunes, Marvel, DC Comics, Hot Wheels. Именно товары из этих коллекций попадают зачастую в бестселлеры: свитшоты с изображением Микки Мауса, спортивные костюмы с героями Looney Tunes, пижамы с Русалочкой и т. д.

На сайте ведется блог, в котором можно узнать о последних новинках коллекции, скидках, тематических подборках одежды к школе и т. д. А служба поддержки всегда готова ответить на вопросы клиентов.

Программа лояльности Original marines 

Для своих клиентов в компании предусмотрено два варианта сотрудничества. Первый — накопительная дисконтная карта. Она выдается на кассе стационарного магазина. Размер скидки растет в зависимости от общей суммы покупок, совершенных в сети бренда. При покупках онлайн, чтобы получить скидку на товар, о наличии дисконтной карты необходимо сообщить в комментарии к заказу. Обратите внимание, что скидка по дисконтной карте не распространяется на товары, которые уже участвуют в акциях.

Второй — партнерская программа, которая предполагает привлечение новых клиентов на сайт по персональной ссылке. Если новый клиент совершает покупки по ссылке партнера, то первый получает дисконт в размере 5% от стоимости заказа, а второй — кэшбэк 5% на бонусный пользовательский счет. Начисление бонусов происходит в течение месяца. Регистрация в партнерской программе осуществляется через сайт admitad.com, где ведется статистика продаж по персональной партнерской скидке. 

Оплата в Original marines

Оплатить покупку, совершенную на сайте Оригинал маринес, можно при получении посылки у курьера или в пункте самовывоза, наличными средствами или платежной картой Visa, MasterCard, МИР. Второй вариант оплаты – безналичным расчетом на сайте в момент оформления заказа. Если покупателем не выкуплены три посылки подряд, то согласно правилам компании, последующие заказы оформляются только по 100% предоплате.

Доставка посылки

Оформляя заказ на сайте Оригинал Маринес, клиент может выбрать один из способов доставки, удобных для него:

  • по Москве курьерской службой: срок доставки не более двух дней;

  • по России курьерской службой: срок доставки не более одной недели;

  • самовывозом из пунктов выдачи товаров.

Магазин сотрудничает с ведущими курьерскими службами: Далли-Сервис, СДЭК, Боксберри. Стоимость будет зависеть от дальности региона перевозки. Порог для бесплатной услуги — заказ от 7000 рублей. При получении посылки от курьерской службы покупатель может примерить товары из посылки и вернуть заказ курьеру частично или полностью. При отказе от покупки клиент оплачивает доставку товаров. При отказе от покупки до передачи товаров курьером покупателю расходы на доставку несет продавец.

При получении посылки клиент должен предоставить документы, удостоверяющие личность и оплатить посылку.

Возврат товаров

В течение двух недель с момента оплаты заказа клиент имеет право вернуть товар надлежащего качества продавцу, если сохранены его товарный вид и потребительские качества. Пересылка на склад магазина осуществляется за счет покупателя через почтовую службу России. В приложении к товару должны идти копия паспорта, заявление на возврат и чек об оплате.

Возврат денежных средств осуществляется на счет покупателя, указанный в заявлении на возврат, в течение 10 дней с момента поступления товаров на склад магазина.

Как воспользоваться промокодом от Original marines

Действующие промокоды от Original marines дают возможность клиентам получить дополнительную скидку в виде процентного дисконта или определенной суммы. Использовать скидочный купон можно на первую покупку, на основной ассортимент магазина, на доставку и другие товары и услуги, указанные в условиях проведения акции. Чтобы использовать скидку по промокоду, необходимо:

  1. Из перечня купонов, опубликованных на сайте, выбрать подходящий.

  2. Скопировать его значение.

  3. Вернуться в онлайн-каталог магазина Оригинал маринес и добавить в корзину товары, соответствующие условиям акции.

  4. В корзине поставить галочку в поле «У меня есть промокод», чтобы открылась форма для ввода кода.

  5. Вставить скопированное значение и нажать кнопку «Применить».

  1. Убедиться, что купон сработал: сумма должна уменьшиться на размер скидки, указанный в промокоде.

  2. Выбрать способ доставки и оплаты.

Обратите внимание, что промокоды ограничены по времени и действуют только в рамках условий акции. Использовать актуальный код купона можно только один раз. Перед покупкой в магазине Оригинал маринес зайдите на эту страницу, чтобы подобрать скидку для экономного шопинга.