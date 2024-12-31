Итальянский бренд Original marines — это качественная, красивая и удобная детская одежда из органического хлопка. Вся продукция проходит несколько этапов контроля качества на производстве. Натуральное волокно выращивается по стандартам органического сельского хозяйства, не вредит окружающей среде и абсолютно безопасно для ребенка. Одежда из натурального волокна комфортна и долговечна в носке.

Сегодня в торговой сети Original marines насчитывается более 1200 брендовых магазинов по всему миру. Это один из самых популярных брендов детской одежды. Продукция компании ориентирована на активных детей с младенчества до подросткового возраста. В Россию одежда поставляется напрямую из Италии, ее подлинность гарантирована сертификатами качества производителя.

Онлайн-магазин Original marines — единственный официальный представитель марки в России. Это исключает подделки и дает клиентам больше возможностей сэкономить на шопинге благодаря скидкам и программе лояльности.

Что покупают в Original marines

Каталог Original marines разбит на шесть основных разделов: товары для мальчиков, девочек, маленьких мальчиков, маленьких девочек, новорожденных и sale. В каждом разделе огромный выбор верхней, спортивной и повседневной одежды, обуви, пижам и белья, купальных костюмов и аксессуаров. В отдельную категорию выделены капсульные коллекции Disney, Looney Tunes, Marvel, DC Comics, Hot Wheels. Именно товары из этих коллекций попадают зачастую в бестселлеры: свитшоты с изображением Микки Мауса, спортивные костюмы с героями Looney Tunes, пижамы с Русалочкой и т. д.

На сайте ведется блог, в котором можно узнать о последних новинках коллекции, скидках, тематических подборках одежды к школе и т. д. А служба поддержки всегда готова ответить на вопросы клиентов.

Программа лояльности Original marines

Для своих клиентов в компании предусмотрено два варианта сотрудничества. Первый — накопительная дисконтная карта. Она выдается на кассе стационарного магазина. Размер скидки растет в зависимости от общей суммы покупок, совершенных в сети бренда. При покупках онлайн, чтобы получить скидку на товар, о наличии дисконтной карты необходимо сообщить в комментарии к заказу. Обратите внимание, что скидка по дисконтной карте не распространяется на товары, которые уже участвуют в акциях.

Второй — партнерская программа, которая предполагает привлечение новых клиентов на сайт по персональной ссылке. Если новый клиент совершает покупки по ссылке партнера, то первый получает дисконт в размере 5% от стоимости заказа, а второй — кэшбэк 5% на бонусный пользовательский счет. Начисление бонусов происходит в течение месяца. Регистрация в партнерской программе осуществляется через сайт admitad.com, где ведется статистика продаж по персональной партнерской скидке.

Оплата в Original marines

Оплатить покупку, совершенную на сайте Оригинал маринес, можно при получении посылки у курьера или в пункте самовывоза, наличными средствами или платежной картой Visa, MasterCard, МИР. Второй вариант оплаты – безналичным расчетом на сайте в момент оформления заказа. Если покупателем не выкуплены три посылки подряд, то согласно правилам компании, последующие заказы оформляются только по 100% предоплате.

Доставка посылки

Оформляя заказ на сайте Оригинал Маринес, клиент может выбрать один из способов доставки, удобных для него:

по Москве курьерской службой: срок доставки не более двух дней;

по России курьерской службой: срок доставки не более одной недели;

самовывозом из пунктов выдачи товаров.

Магазин сотрудничает с ведущими курьерскими службами: Далли-Сервис, СДЭК, Боксберри. Стоимость будет зависеть от дальности региона перевозки. Порог для бесплатной услуги — заказ от 7000 рублей. При получении посылки от курьерской службы покупатель может примерить товары из посылки и вернуть заказ курьеру частично или полностью. При отказе от покупки клиент оплачивает доставку товаров. При отказе от покупки до передачи товаров курьером покупателю расходы на доставку несет продавец.

При получении посылки клиент должен предоставить документы, удостоверяющие личность и оплатить посылку.

Возврат товаров

В течение двух недель с момента оплаты заказа клиент имеет право вернуть товар надлежащего качества продавцу, если сохранены его товарный вид и потребительские качества. Пересылка на склад магазина осуществляется за счет покупателя через почтовую службу России. В приложении к товару должны идти копия паспорта, заявление на возврат и чек об оплате.

Возврат денежных средств осуществляется на счет покупателя, указанный в заявлении на возврат, в течение 10 дней с момента поступления товаров на склад магазина.