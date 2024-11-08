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Промокоды Crocs (Крокс) на Август

Сегодня в магазине Crocs доступно 7 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Crocs

Какие данные нужно указать для оформления заказа?

Как найти актуальные промокоды и купоны?

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Как будет рассчитана скидка с использованием бонусов?

Лучшие промокоды Crocs

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Скидка Дисконт от Crocs — скидки до 50%! не требуется
Промокод Promoland Crocs СКИ***
Скидка Кроссовки со скидкой −40% в Crocs не требуется
Скидка Детская обувь со скидками до −40% в Crocs не требуется
Скидка Мужская обувь в Crocs со скидками до −40% не требуется
Скидка Сапоги и ботинки до −30% дешевле в Crocs не требуется
Скидка Сентябрь - лучшие предложения в Crocs не требуется

Интернет-магазин бренда Crocs

Сайт Crocs — это официальный интернет-магазин американской компании, основанный в 2002 году. Изначально обувь от бренда была предназначена для парусного спорта и яхтинга. Ее главной задачей было — избавить от скольжения по полу. Сейчас товары производителя продаются в 85 странах, а годовой объем продаж в 2,3 миллиарда долларов делает бренд одним из 10 крупнейших в мире по продаже неспортивной обуви. 

Главное, за что покупатели ценят товары от производителя, — это комфорт. А чтобы привлечь новую аудиторию и удержать старую, регулярно проводятся акции с промокодами и купонами, где скидки стартуют от 10%.

Ассортимент интернет-магазина Crocs

Ассортимент товара на сайте имеет три основные категории: для мужчин, женщин и детей. При покупке обуви клиенты могут выбрать шармы, которые вставляются в специально проделанные отверстия.

Наиболее популярная модель — сабо, благодаря которой бренд и прославился. Для нее чаще всего появляются новые купоны Crocs, чтобы клиенты получили дополнительную выгоду. При оформлении заказа со скидкой они могут выбрать классические варианты обуви разных цветов, необычных неоднородных расцветок, а также готовые с шармами. 

Второй по популярности раздел — с сандалиями. В нем мало классических моделей, а большинство из них окрашены в яркие цвета. Есть и специальные коллекции, например у некоторой обуви внутренняя сторона выполнена с использованием пушистой ткани. На сандалии также действуют купоны Crocs.

Часто клиенты посещают раздел с шармами. В нем можно выбрать уже готовые модели из разных коллекций или создать уникальный дизайн, скомбинировав их. 

Все акционные товары собраны в разделе «Скидки». Здесь магазин предлагает выбрать модели товара от производителя в определенном ценовом диапазоне, подходящем для клиента.

Как приобрести обувь со скидками

На сайте регулярно проводятся распродажи со скидками до 50%. Они действуют на отдельные категории или все товары бренда Крокс. Чтобы воспользоваться ими, нужен промокод Crocs. 

При регистрации на сайте и подписку на новостную рассылку покупателям предлагается получить выгоду до 15% на вторую покупку. Предложение постоянное и действует для новых клиентов. А чтобы воспользоваться им, не нужен действующий промокод Крокс. 

Периодически проводится акция, где скидки на отдельные модели товара достигают 20%. Ее условия обновляются каждые 1–4 недели. Например, в этом месяце выгодные предложения действовали на кроксы, а в следующем промокод можно применить для покупки сандалий. 

Дополнительная выгода действует при покупке определенного количества пар обуви. Например, в магазине нужно оформить заказ минимум с двумя парами флип-флопсов.  Если условие выполняется, скидка до 20% применится в корзине автоматически, искать действующие промокоды при этом не требуется.

На украшения от Крокс также действуют скидки. Например, при покупке 5 штук шестая идет бесплатно. Для активации акции нужно использовать действующий промокод Crocs.

Как активировать промокод в обувном магазине Crocs

Чтобы активировать промокод Крокс, регистрироваться на сайте необязательно. Но при оформлении заказа придется ввести сведения о себе вручную. 

Перед тем как применить промокод Crocs, его нужно скопировать с этой страницы сайта. Для этого достаточно кликнуть на понравившийся купон. Код скопируется автоматически, и произойдет перенаправление в магазин. Далее нужно следовать инструкции: 

  1. На главной странице сайта выбрать раздел с понравившимся товаром и кликнуть по модели для просмотра детальной информации. 

  2. Положить продукт в корзину, предварительно выбрав размер и цвет.

  3. Кликнуть по кнопке «Добавить в заказ». 

  1. Перейти к оформлению заказа, нажав «Посмотреть детали». 

  1. Напротив выбранного товара в магазине найти строку «Есть промокод?» и кликнуть по знаку плюса. 

  1. Вставить скопированный уникальный код купона. 

  2. Нажать на кнопку «Применить».

Останется завершить оформление заказа, указав контактную информацию и оплатив покупку с активированным промокодом. 

Если уникальный код не требуется, на этой странице представлены актуальные купоны Crocs, которыми можно воспользоваться в любой момент. Выбрав акционное предложение, на него достаточно кликнуть и произойдет перенаправление в раздел интернет-магазина со скидками, а при переходе в корзину для оформления заказа скидка применится автоматически.

Как оформить заказ на сайте Crocs

Оформление покупки с кроксами осуществляется в три этапа: выбор модели, ввод данных с использованием кода купона или без него и оплата. Рекомендуется следовать предложенной инструкции: 

  1. Открыть сайт компании и перейти в нужный раздел. 

  2. Нажать на одну из моделей в магазине. 

  3. Выбрать цвет и размер. 

  4. Добавить товар в корзину.

  1. Перейти к оформлению заказа.

  2. Воспользоваться промокодом, введя его в специальное поле «Есть промокод?».

  3. Перейти к дальнейшему оформлению покупки с кроксами, нажав на синюю кнопку.

  1. Указать электронную почту. 

  1. Ввести полный адрес доставки, по которому будет отправлен заказ. 

  1. Выбрать способ оплаты на Crocs, ввести данные карты и подтвердить оплату, введя одноразовый код в выделенное поле. 


Если оплата прошла успешно, Crocs интернет-магазин на электронную почту отправит уведомление с информацией о товаре и указанием сроков доставки.