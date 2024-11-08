Ассортимент товара на сайте имеет три основные категории: для мужчин, женщин и детей. При покупке обуви клиенты могут выбрать шармы, которые вставляются в специально проделанные отверстия.

Наиболее популярная модель — сабо, благодаря которой бренд и прославился. Для нее чаще всего появляются новые купоны Crocs, чтобы клиенты получили дополнительную выгоду. При оформлении заказа со скидкой они могут выбрать классические варианты обуви разных цветов, необычных неоднородных расцветок, а также готовые с шармами.

Второй по популярности раздел — с сандалиями. В нем мало классических моделей, а большинство из них окрашены в яркие цвета. Есть и специальные коллекции, например у некоторой обуви внутренняя сторона выполнена с использованием пушистой ткани. На сандалии также действуют купоны Crocs.

Часто клиенты посещают раздел с шармами. В нем можно выбрать уже готовые модели из разных коллекций или создать уникальный дизайн, скомбинировав их.

Все акционные товары собраны в разделе «Скидки». Здесь магазин предлагает выбрать модели товара от производителя в определенном ценовом диапазоне, подходящем для клиента.