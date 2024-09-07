BQ Shop – это фирменный интернет-магазин российского производителя электроники BQ. Компания выпускает бытовую технику, планшеты, смартфоны, телевизоры, портативные устройства и другие гаджеты, которые можно заказать онлайн. Доступна оплата покупок на сайте и при получении, также есть рассрочка и кредит от банков-партнеров. Заказы на сумму от 2 тыс. рублей отправляются бесплатно. Дополнительную экономию позволяют получить акции, распродажи и купоны магазина, по которым предоставляются эксклюзивные скидки на электронику бренда.