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Промокоды YOOX (Юкс) на Август

Сегодня в магазине YOOX доступно 20 купонов.

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Promoland YOOX
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Скидка до 50% свитеры и толстовки для мужчин
Действует до До 31.12.2024
Применили 2 раза
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До -50% на мужские кроссовки и кеды
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
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Скидки до 60% на мужские модели
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Применили 2 раза
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До 55% скидки на платья
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Скидка до 70% на новые сумочки и аксессуары
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Скидки на товары категории "Дизайн и искусство"
Действует до До 10.8.2024
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2000 рублей скидки при заказе от 6000 рублей
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Скидка до 57% на пальто и куртки
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Часто задаваемые вопросы про YOOX

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Лучшие промокоды YOOX

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Промокод Promoland YOOX СКИ***
Промокод Скидка до 50% свитеры и толстовки для мужчин не требуется
Промокод До -50% на мужские кроссовки и кеды не требуется
Промокод Скидки до 60% на мужские модели не требуется
Промокод До 55% скидки на платья не требуется
Промокод Скидка до 70% на новые сумочки и аксессуары не требуется
Промокод Скидки на товары категории "Дизайн и искусство" не требуется
Промокод 2000 рублей скидки при заказе от 6000 рублей PIK***
Скидка Скидка до 57% на пальто и куртки не требуется
Скидка До 80% скидки на женские товары по распродаже! не требуется

Об интернет-магазине YOOX

Онлайн-магазин стоковой одежды и аксессуаров YOOX, основанный в 2000 году итальянцем Федерико Маркетти, сегодня предлагает модели от ведущих дизайнеров мира по умеренным ценам с быстрой доставкой в Россию. Ключевое отличие от прочих дисконтных площадок в том, что в YOOX нет устаревших трендов, здесь только актуальные модели, попавшие под сток из-за подготовки новых коллекций. Все вещи, продаваемые в интернет-магазине, находятся на пике актуальности, поскольку блистали на подиуме всего полгода назад. 

В интернет-магазине покупатель найдет не только низкие цены, но и советы по созданию образа от инсайдеров моды. А еще здесь постоянно проводятся акции, распродажи и можно найти выгодный промокод от YOOX, дающий право на персональную скидку.

Ассортимент магазина YOOX

В онлайн-магазине продается только оригинальная продукция известных марок. Здесь продаются эксклюзивные капсульные коллекции одежды от более 700 брендов, включая такие известные марки, как Balenciaga, Chloé, Dolce & Gabbana, Gucci, Maison, Margiela, Prada, Valentino. Также в ассортименте магазина украшения, аксессуары, обувь, экоодежда, уникальные предметы домашнего дизайна и даже произведения искусства.

Для тех, кто хочет получить персональную скидку, на этой странице собраны эксклюзивные купоны YOOX с описанием акций и промокодами. Чтобы не потерять понравившиеся модели, можно добавить их в DREAM BOX и сделать покупку позже, например дождавшись появления выгодного купона.

Как приобрести продукцию со скидкой в онлайн-магазине YOOX

Все действующие акции онлайн-магазина расположены в разделе «Лучшие предложения». Здесь можно найти модели одежды, обуви и аксессуаров из новых коллекций с дисконтом, еженедельные предложения, скидки на ведущие бренды и другие акции. Получить скидку на товары из основного каталога можно, применив промокод Юкс в корзине при оформлении покупки. У интернет-магазина YOOX промокод на персональную скидку можно найти на этой странице или получить по электронной почте. Чтобы всегда быть в курсе выгодных предложений и получать промокоды, целесообразно подписаться на рассылку интернет-магазина.

А еще ритейлер предлагает владельцам сайтов принять участие в партнерской программе и зарабатывать деньги, размещая ссылки товаров YOOX на своих площадках. Чтобы стать партнером, нужно изучить рекламную политику компании по ключевым словам, зарегистрироваться в программе и привлекать клиентов в магазин. За каждую сделанную по рекомендации партнера покупку YOOX начислит денежное вознаграждение.

Как применить актуальный промокод на сайте магазина YOOX

Все действующие купоны интернет-магазина YOOX есть на этой странице. Кликнув на один из них, клиент перейдет на страницу с акционным ассортиментом. Если для получения скидки требуется промокод, он скопируется автоматически для последующего применения в корзине. Поэтапно для активации промокода нужно сделать всего 4 действия:

  1. Выбрать купон и кликнуть по нему.

  2. Перейти на страницу магазина и добавить товары в корзину.

  3. Приступить к оформлению заказа и вставить скопированный код YOOX.

  4. Нажать на кнопку «применить».

После активации промокода и снижения цены клиенту останется заполнить контактные данные, выбрать способ доставки, оплаты и завершить оформление заказа.