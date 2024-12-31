Промокоды YOOX (Юкс) на Август
Сегодня в магазине YOOX доступно 20 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про YOOX
Почему не получается оформить заказ?
Можно ли отправить два заказа в одной посылке?
Как много промокодов может быть использовано для заказа?
Какую скидку можно получить на сайте ритейлера?
Всегда ли нужно активировать купон?
Лучшие промокоды YOOX
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland YOOX
|СКИ***
|Промокод
|Скидка до 50% свитеры и толстовки для мужчин
|не требуется
|Промокод
|До -50% на мужские кроссовки и кеды
|не требуется
|Промокод
|Скидки до 60% на мужские модели
|не требуется
|Промокод
|До 55% скидки на платья
|не требуется
|Промокод
|Скидка до 70% на новые сумочки и аксессуары
|не требуется
|Промокод
|Скидки на товары категории "Дизайн и искусство"
|не требуется
|Промокод
|2000 рублей скидки при заказе от 6000 рублей
|PIK***
|Скидка
|Скидка до 57% на пальто и куртки
|не требуется
|Скидка
|До 80% скидки на женские товары по распродаже!
|не требуется
Об интернет-магазине YOOX
Онлайн-магазин стоковой одежды и аксессуаров YOOX, основанный в 2000 году итальянцем Федерико Маркетти, сегодня предлагает модели от ведущих дизайнеров мира по умеренным ценам с быстрой доставкой в Россию. Ключевое отличие от прочих дисконтных площадок в том, что в YOOX нет устаревших трендов, здесь только актуальные модели, попавшие под сток из-за подготовки новых коллекций. Все вещи, продаваемые в интернет-магазине, находятся на пике актуальности, поскольку блистали на подиуме всего полгода назад.
В интернет-магазине покупатель найдет не только низкие цены, но и советы по созданию образа от инсайдеров моды. А еще здесь постоянно проводятся акции, распродажи и можно найти выгодный промокод от YOOX, дающий право на персональную скидку.
Ассортимент магазина YOOX
В онлайн-магазине продается только оригинальная продукция известных марок. Здесь продаются эксклюзивные капсульные коллекции одежды от более 700 брендов, включая такие известные марки, как Balenciaga, Chloé, Dolce & Gabbana, Gucci, Maison, Margiela, Prada, Valentino. Также в ассортименте магазина украшения, аксессуары, обувь, экоодежда, уникальные предметы домашнего дизайна и даже произведения искусства.
Для тех, кто хочет получить персональную скидку, на этой странице собраны эксклюзивные купоны YOOX с описанием акций и промокодами. Чтобы не потерять понравившиеся модели, можно добавить их в DREAM BOX и сделать покупку позже, например дождавшись появления выгодного купона.
Как приобрести продукцию со скидкой в онлайн-магазине YOOX
Все действующие акции онлайн-магазина расположены в разделе «Лучшие предложения». Здесь можно найти модели одежды, обуви и аксессуаров из новых коллекций с дисконтом, еженедельные предложения, скидки на ведущие бренды и другие акции. Получить скидку на товары из основного каталога можно, применив промокод Юкс в корзине при оформлении покупки. У интернет-магазина YOOX промокод на персональную скидку можно найти на этой странице или получить по электронной почте. Чтобы всегда быть в курсе выгодных предложений и получать промокоды, целесообразно подписаться на рассылку интернет-магазина.
А еще ритейлер предлагает владельцам сайтов принять участие в партнерской программе и зарабатывать деньги, размещая ссылки товаров YOOX на своих площадках. Чтобы стать партнером, нужно изучить рекламную политику компании по ключевым словам, зарегистрироваться в программе и привлекать клиентов в магазин. За каждую сделанную по рекомендации партнера покупку YOOX начислит денежное вознаграждение.
Как применить актуальный промокод на сайте магазина YOOX
Все действующие купоны интернет-магазина YOOX есть на этой странице. Кликнув на один из них, клиент перейдет на страницу с акционным ассортиментом. Если для получения скидки требуется промокод, он скопируется автоматически для последующего применения в корзине. Поэтапно для активации промокода нужно сделать всего 4 действия:
Выбрать купон и кликнуть по нему.
Перейти на страницу магазина и добавить товары в корзину.
Приступить к оформлению заказа и вставить скопированный код YOOX.
Нажать на кнопку «применить».
После активации промокода и снижения цены клиенту останется заполнить контактные данные, выбрать способ доставки, оплаты и завершить оформление заказа.