Онлайн-магазин стоковой одежды и аксессуаров YOOX, основанный в 2000 году итальянцем Федерико Маркетти, сегодня предлагает модели от ведущих дизайнеров мира по умеренным ценам с быстрой доставкой в Россию. Ключевое отличие от прочих дисконтных площадок в том, что в YOOX нет устаревших трендов, здесь только актуальные модели, попавшие под сток из-за подготовки новых коллекций. Все вещи, продаваемые в интернет-магазине, находятся на пике актуальности, поскольку блистали на подиуме всего полгода назад.

В интернет-магазине покупатель найдет не только низкие цены, но и советы по созданию образа от инсайдеров моды. А еще здесь постоянно проводятся акции, распродажи и можно найти выгодный промокод от YOOX, дающий право на персональную скидку.