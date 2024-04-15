Марка одежды Roxy — это суббренд американской компании Quiksilver, который был запущен в 1990 году как отдельная линия купальников для женского серфинга. Получив большой успех, коллекция переросла в один из самых популярных лайфстайл-брендов среди женщин, ведущих активный образ жизни. В 1993 году Roxy получила собственный логотип, состоящий из двух лого Quiksilver, расположенных в форме сердца.

Сегодня Roxy — это всемирно известная марка, имеющая магазины по всему миру, в том числе и в России. Под этим логотипом выпускается женская одежда на все случаи жизни. Но особо востребован этот бренд среди любительниц сноубординга, фитнеса и серфинга. В ассортименте интернет-магазина также присутствуют детские вещи, яркие аксессуары и обувь.

Российский интернет-магазин регулярно проводит распродажи, запускает акции и дарит выгодные промокоды новым и постоянным клиентам. С их помощью можно получить персональную скидку и сэкономить тысячи рублей на заказе.

Программа лояльности Boardriders Club

Участники программы лояльности копят баллы и получают бонусы, совершая покупки. За 1 потраченный рубль участнику начисляется 1 балл, а за каждые накопленные 5000 баллов клиенту выдается ваучер на 500 рублей, которые он может обменять на скидку при покупке. Кроме вознаграждений за покупки, каждому клиенту интернет-магазин дарит ваучеры на 500 рублей за вступление в программу, при переходе на новый уровень лояльности, по случаю дня рождения и каждые 365 дней нахождения в клубе.

Помимо ваучеров, участники программы, исходя из статуса в клубе, получают дополнительные привилегии в виде допуска к закрытым распродажам, бесплатной доставки, подарочных билетов и приглашений.

Доставка товара

Интернет-магазин Roxy доставляет товары курьером, до постаматов и пунктов выдачи заказов в Москву, Санкт-Петербург в течение 2–3 дней и регионы России в течение 2–7 дней. Магазин временно не доставляет заказы в Республику Крым и г. Севастополь.

При заказе от определенной суммы доставка бесплатная, а для участников программы лояльности Boardriders Club со статусом Золотого и Серебряного доставка бесплатная независимо от суммы заказа. Стоимость транспортных услуг отображается автоматически при оформлении заказа на сайте.

При курьерской доставке клиенту доступна примерка в течение 15 минут и опция частичного выкупа. При получении заказа в пунктах выдачи и постаматах PickPoint примерка и частичный выкуп заказа невозможны. При вручении предоплаченного заказа курьер вправе потребовать у получателя паспорт.

В интернет-магазине Roxy можно заказать не более 2 размеров одного товара и до 3 изделий одной категории. Общее количество товарных единиц в одном заказе не должно превышать 10 штук.

Способы оплаты

Оплатить заказ можно наличными и банковской картой при получении, а также онлайн на сайте магазина при оформлении заказа платежной карточкой. Рассчитаться за заказ при получении картой можно в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Возможность оплаты заказа картой в момент доставки в конкретном городе следует предварительно уточнить по телефону клиентской службы Roxy.

Возврат и обмен товара

Клиент вправе вернуть купленную вещь, если она не соответствует заявленному описанию или имеет брак, в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней. Это правило распространяется на товары, которые не содержат следов эксплуатации, сохранили товарный вид и потребительские свойства, имеют товарный чек и бирку производителя.

Для этого нужно скачать на сайте магазина и распечатать заявление на возврат, заполнить его, подписать и вместе с товаром отправить обратно продавцу. Вернуть товар можно, заказав курьерскую доставку, через постаматы, отправив по Почте России или вернув лично в один из магазинов Boardriders в Москве и Санкт-Петербурге. Расходы, связанные с обменом (возвратом) товара, несет клиент.

Возврат денег от продавца осуществляется после получения товара в течение 10 дней на банковский счет покупателя. При возврате бракованного товара обратное перечисление уплаченных денег производится после проведения экспертизы в течение 3–4 рабочих дней.