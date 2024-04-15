Промокоды Roxy (Рокси) на Август 2024
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Часто задаваемые вопросы про Roxy
Почему не активируется скидка по промокоду?
Заказ не пришел в указанные на сайте сроки. Почему?
Безопасно ли оставлять персональные данные на сайте магазина Рокси?
Какие номиналы подарочных карт можно купить в интернет-магазине?
Об интернет-магазине Roxy
Марка одежды Roxy — это суббренд американской компании Quiksilver, который был запущен в 1990 году как отдельная линия купальников для женского серфинга. Получив большой успех, коллекция переросла в один из самых популярных лайфстайл-брендов среди женщин, ведущих активный образ жизни. В 1993 году Roxy получила собственный логотип, состоящий из двух лого Quiksilver, расположенных в форме сердца.
Сегодня Roxy — это всемирно известная марка, имеющая магазины по всему миру, в том числе и в России. Под этим логотипом выпускается женская одежда на все случаи жизни. Но особо востребован этот бренд среди любительниц сноубординга, фитнеса и серфинга. В ассортименте интернет-магазина также присутствуют детские вещи, яркие аксессуары и обувь.
Российский интернет-магазин регулярно проводит распродажи, запускает акции и дарит выгодные промокоды новым и постоянным клиентам. С их помощью можно получить персональную скидку и сэкономить тысячи рублей на заказе.
Программа лояльности Boardriders Club
Участники программы лояльности копят баллы и получают бонусы, совершая покупки. За 1 потраченный рубль участнику начисляется 1 балл, а за каждые накопленные 5000 баллов клиенту выдается ваучер на 500 рублей, которые он может обменять на скидку при покупке. Кроме вознаграждений за покупки, каждому клиенту интернет-магазин дарит ваучеры на 500 рублей за вступление в программу, при переходе на новый уровень лояльности, по случаю дня рождения и каждые 365 дней нахождения в клубе.
Помимо ваучеров, участники программы, исходя из статуса в клубе, получают дополнительные привилегии в виде допуска к закрытым распродажам, бесплатной доставки, подарочных билетов и приглашений.
Доставка товара
Интернет-магазин Roxy доставляет товары курьером, до постаматов и пунктов выдачи заказов в Москву, Санкт-Петербург в течение 2–3 дней и регионы России в течение 2–7 дней. Магазин временно не доставляет заказы в Республику Крым и г. Севастополь.
При заказе от определенной суммы доставка бесплатная, а для участников программы лояльности Boardriders Club со статусом Золотого и Серебряного доставка бесплатная независимо от суммы заказа. Стоимость транспортных услуг отображается автоматически при оформлении заказа на сайте.
При курьерской доставке клиенту доступна примерка в течение 15 минут и опция частичного выкупа. При получении заказа в пунктах выдачи и постаматах PickPoint примерка и частичный выкуп заказа невозможны. При вручении предоплаченного заказа курьер вправе потребовать у получателя паспорт.
В интернет-магазине Roxy можно заказать не более 2 размеров одного товара и до 3 изделий одной категории. Общее количество товарных единиц в одном заказе не должно превышать 10 штук.
Способы оплаты
Оплатить заказ можно наличными и банковской картой при получении, а также онлайн на сайте магазина при оформлении заказа платежной карточкой. Рассчитаться за заказ при получении картой можно в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Возможность оплаты заказа картой в момент доставки в конкретном городе следует предварительно уточнить по телефону клиентской службы Roxy.
Возврат и обмен товара
Клиент вправе вернуть купленную вещь, если она не соответствует заявленному описанию или имеет брак, в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней. Это правило распространяется на товары, которые не содержат следов эксплуатации, сохранили товарный вид и потребительские свойства, имеют товарный чек и бирку производителя.
Для этого нужно скачать на сайте магазина и распечатать заявление на возврат, заполнить его, подписать и вместе с товаром отправить обратно продавцу. Вернуть товар можно, заказав курьерскую доставку, через постаматы, отправив по Почте России или вернув лично в один из магазинов Boardriders в Москве и Санкт-Петербурге. Расходы, связанные с обменом (возвратом) товара, несет клиент.
Возврат денег от продавца осуществляется после получения товара в течение 10 дней на банковский счет покупателя. При возврате бракованного товара обратное перечисление уплаченных денег производится после проведения экспертизы в течение 3–4 рабочих дней.
Как активировать промокод при оформлении покупки на сайте Рокси
На этом сайте предлагаются актуальные купоны Roxy, которые содержат описание акции или условия активации промокода. Как воспользоваться спецпредложением, подробно описано ниже:
Выбрать скидочный купон, кликнуть по нему и перейти в интернет-магазин. Если для получения скидки нужен промокод, он скопируется в буфер обмена автоматически.
Наполнить корзину товарами и перейти в карточку оформления заказа.
Нажать на плюс в поле «Есть промокод?», вставить символы кода и нажать «Применить».
После того как сумма заказа уменьшилась на номинал промокода, можно вводить данные для завершения процедуры оформления.