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Промокоды Tamaris (Тамарис) на Август

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Лучшие промокоды Tamaris

Тип купона Описание Код
Промокод Эксклюзивная скидка 20% на заказ KP2***
Промокод Купон на скидку 20% на все 7DA***
Скидка Бесплатная доставка по всей России при заказе от 2000 рублей не требуется
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Скидка 1000 приветственных баллов за вступление в программу лояльности не требуется
Скидка 1000 бонусных баллов ко Дню Рождения не требуется
Скидка Скидка 10% за подписку на рассылку не требуется
Скидка Кешбэк 5% от любой покупки не требуется
Скидка Оплата покупок баллами до 30% от стоимости товара не требуется
Скидка Скидка 5% за предоплату заказа не требуется

Подробнее об обувном интернет-магазине Tamaris

Интернет-магазин Tamaris предлагает широкий ассортимент женской обуви производства группы Wortmann. В нее также входят другие бренды, такие как s.Oliver Shoes, Marco Tozzi, Jana и Caprice. Магазины, офисы и фабрики компании работают по всему миру.

В России купить обувь компании можно в официальном магазине. Здесь представлен полный ассортимент бренда, включающий как новинки, так и модели прошлых сезонов, которые можно купить со скидкой. Дополнительный дисконт предоставляется при использовании промокодов Tamaris, представленных у нас на сайте. Использовать купон на скидку могут все читатели.

Ассортимент товаров магазина Tamaris

Официальный интернет-магазин Тамарис представляет ассортимент модной и качественной обуви немецкого бренда. Здесь можно купить туфли, ботинки, сапоги, кроссовки, балетки, сандалии, а также сумки, головные уборы и аксессуары. Среди них — кошельки, зонты, ремни, шарфы и другие товары.

Весь ассортимент Tamaris доступен для заказа онлайн. Купить обувь можно с бесплатной доставкой. При использовании курьерской пересылки возможна примерка и частичный выкуп заказа. Сроки доставки составляют от 2 до 10 рабочих дней в зависимости от адреса получателя. Оплата товара возможна банковскими картами — онлайн и при получении, а также наличными — при получении.

Спецпредложения магазина Тамарис для выгодных покупок

Чтобы сделать стильную обувь доступнее, магазин публикует специальные предложения для новых и постоянных клиентов. На сайте постоянно работает раздел «Распродажи». В нем собраны все общедоступные скидки для покупателей. Ассортимент раздела Sale постоянно обновляется. 

Дополнительный дисконт 10% на первый заказ можно получить, подписавшись на новостную рассылку компании Tamaris. Кроме скидки на первую покупку, подписка позволяет получать уведомления о новых акциях и персональные предложения или промокоды.

Постоянной программы лояльности в магазине нет, но выгодных предложений хватает и без нее. Ознакомиться с актуальными акциями можно на этой странице и на официальном сайте компании. А для того, чтобы сделать процесс шопинга удобнее, Tamaris предлагает клиентам мобильные приложения на Android и iOS.

Как использовать промокоды Тамарис для получения дисконта

Для того чтобы получить в магазине Tamaris дисконт, предоставляемый по коду, нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Найти интересующую акцию на этой странице и скопировать из описания код купона.

  2. Перейти в каталог интернет-магазина и выбрать товары, добавив их в корзину.

  3. Перейти к оформлению заказа и найти справа поле «Промокод».

  4. Вставить в отведенное поле код купона для активации дисконта.

  1. Применить код, чтобы активировать скидку и пересчитать стоимость покупок.

  2. Указать персональные данные, выбрать способы оплаты заказа и доставки и завершить оформление.

Совместимость дисконтных предложений интернет-магазина Tamaris определяется правилами конкретной акции. От них зависит, можно ли использовать промокод вместе с другими специальными предложениями или же нужно выбирать только один вариант.