Интернет-магазин Tamaris предлагает широкий ассортимент женской обуви производства группы Wortmann. В нее также входят другие бренды, такие как s.Oliver Shoes, Marco Tozzi, Jana и Caprice. Магазины, офисы и фабрики компании работают по всему миру.

В России купить обувь компании можно в официальном магазине. Здесь представлен полный ассортимент бренда, включающий как новинки, так и модели прошлых сезонов, которые можно купить со скидкой. Дополнительный дисконт предоставляется при использовании промокодов Tamaris, представленных у нас на сайте. Использовать купон на скидку могут все читатели.