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Промокоды Bebakids (Беба кидс) на Август 2024

Сегодня в магазине Bebakids доступно 18 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Bebakids

Как выбрать правильный размер брендовой одежды для ребенка?

Как быть, если хочется купить подарок ребенку, но неизвестны его параметры?

Какие виды промокодов магазина можно встретить на сайте?

Почему дисконтная карта не отображается в личном кабинете?

Каковы гарантии качества товаров Bebakids?

Лучшие промокоды Bebakids

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Скидка Бесплатная доставка по Москве от 10000 рублей не требуется
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Скидка Скидка 3% на заказы от 15000 рублей не требуется
Скидка Скидка 5% на заказы от 45000 рублей не требуется
Скидка Скидка 7% на заказы от 75000 рублей не требуется
Скидка Скидка 10% на заказы от 115000 рублей не требуется
Скидка Скидка 10% за подписку на рассылку не требуется

Информация о магазине Bebakids

Модно одеть ребенка от года до 16 лет на все сезоны — легкая задача с онлайн-магазином Bebakids. Сегодня в каталоге компании более 15 000 моделей брендовой детской и подростковой одежды, выпускаемой ведущими итальянскими марками, такими как Street Gang, Byblos, Artigli, To Be Too, Gaialuna, CR68, Best Band и Ronnie Kay.

Вещи созданы во всегда актуальном классическом стиле, комфортны в носке и долговечны, так как изначально рассчитаны на активных детей. За тканями просто ухаживать, и они выдерживают большое количество стирок. Практически каждая модель представлена в нескольких цветах, кроме того, коллекции постоянно обновляются с учетом последних модных тенденций.

Онлайн-маркет регулярно публикует промокоды и запускает акции, позволяющие родителям модно наряжать своих детей без ущерба семейному бюджету.

Популярные детские и подростковые товары на сайте Бебакидс

В интернет-бутике брендовой итальянской одежды для детей и подростков можно купить:

  • куртки, пальто, парки, ветровки, комбинезоны и другую верхнюю одежду;

  • блузы и рубашки, водолазки и джемперы, пиджаки и костюмы;

  • брюки, юбки, джинсы, платья, шорты;

  • спортивную одежду, худи, свитшоты и толстовки;

  • нижнее белье и домашнюю одежду;

  • актуальные товары для новорожденных;

  • обувь: от сандалий и кроссовок до ботинок и сапог;

  • бейсболки, шапки и другие головные уборы;

  • нарядные платья для особых мероприятий;

  • школьную форму, сумки и ранцы;

  • аксессуары для волос и галстуки;

  • игрушки и книги.

Больше всего внимания от покупателей на сайте и в фирменных магазинах Bebakids получает стильная одежда для самых маленьких и вещи по сезону. Летом это купальники и легкий гардероб; перед учебой — школьная форма, ранцы, осенняя обувь и куртки; ближе к наступлению зимы — модные пуховики и комбинезоны для разных возрастов.

Клубная программа Bebakids

При покупке детской одежды из Италии можно воспользоваться накопительной дисконтной картой компании. Она выдается сразу же на первый заказ и обеспечивает постоянную скидку, размер которой увеличивается вместе с общей суммой трат в магазине.

Чтобы пользоваться скидкой, а также учитывать стоимость покупаемой одежды и других товаров в накоплениях по дисконтной карте, обязательно указывать ее при оформлении заказов. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте и авторизоваться перед каждой покупкой. 

Выбор методов оплаты

Для покупателей, которые предпочитают сначала убедиться в качестве товара и только потом платить за него, магазин предусмотрел возможность рассчитаться рублями с курьером при получении посылки. Также доступен наложенный платеж, но при этом почтовая служба взимает дополнительный сбор.

Можно выбрать опцию оплаты через кассу Сбербанка или другого банка. В таком случае после оформления заказа магазин отправляет на электронную почту покупателя квитанцию. Кроме того, возможен расчет онлайн. Поддерживаются банковские карты Visa и MasterCard, электронные кошельки WebMoney и Qiwi, Яндекс.Деньги, Деньги Mail.ru, мобильный банкинг ВТБ, Альфа-Банка и Промсвязьбанка, оплата через салоны связи «Евросеть» и «Связной» и другие сервисы.

Способы доставки, которые доступны

Одна из возможностей быстро получить свои покупки — самовывоз из 23 брендовых магазинов итальянской детской одежды в столице, 7 салонов в Санкт-Петербурге и 5 точек в других населенных пунктах страны. Также можно забрать посылку из пункта выдачи PickPoint или заказать бережную курьерскую доставку. Срок и стоимость услуги будут зависеть от региона, заказы на крупные суммы доставляются бесплатно.

В Москве и Московской области покупателям Bebakids доступна бесплатная примерка одежды и обуви при получении. Если товар не понравится или не подойдет, можно отказаться от заказа и оплатить только стоимость доставки. Также можно заказать сразу несколько моделей, чтобы выбрать ту, которая подойдет ребенку лучше всего, и выкупить только ее.

Условия возврата товара, действующие в бутике

Магазин позволяет на протяжении месяца после покупки вернуть товар, не объясняя причин. Если одежда осталась в своем первоначальном виде, то есть с ярлыками и без следов носки, компания возвращает покупателю деньги на банковскую карту или почтовым переводом.

Вернуть заказ Bebakids можно как полностью, так и частично. Для возврата нужно заполнить заявление и выслать магазину товар через Почту России. В столичном регионе покупателям доступна дополнительная платная услуга вызова курьера. Для этого нужно предварительно позвонить менеджеру, сообщить номер заказа или артикулов для возврата и договориться об удобном времени прибытия сотрудника магазина.

Как использовать промокод на Bebakids

Часть скидочных купонов магазина брендовой итальянской одежды для детей и подростков, которые мы регулярно публикуем на текущей странице, содержит специальные коды. Они дают нашим пользователям право на скидку, для получения которой нужно указать код купона при оформлении заказа.

Как воспользоваться промокодом:

  1. Нажмите на купон, чтобы открыть и автоматически сохранить промокод и сразу попасть в каталог онлайн-магазина детской одежды.

  2. Выберите на сайте нужные модели, укажите размеры и цвета, отправьте их в корзину и войдите в нее.

  3. Введите промокод в поле под покупками, активируйте его и проверьте сумму к оплате.


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