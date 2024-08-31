Промокоды Bebakids (Беба кидс) на Август 2024
Сегодня в магазине Bebakids доступно 18 купонов.
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Информация о магазине Bebakids
Модно одеть ребенка от года до 16 лет на все сезоны — легкая задача с онлайн-магазином Bebakids. Сегодня в каталоге компании более 15 000 моделей брендовой детской и подростковой одежды, выпускаемой ведущими итальянскими марками, такими как Street Gang, Byblos, Artigli, To Be Too, Gaialuna, CR68, Best Band и Ronnie Kay.
Вещи созданы во всегда актуальном классическом стиле, комфортны в носке и долговечны, так как изначально рассчитаны на активных детей. За тканями просто ухаживать, и они выдерживают большое количество стирок. Практически каждая модель представлена в нескольких цветах, кроме того, коллекции постоянно обновляются с учетом последних модных тенденций.
Онлайн-маркет регулярно публикует промокоды и запускает акции, позволяющие родителям модно наряжать своих детей без ущерба семейному бюджету.
Популярные детские и подростковые товары на сайте Бебакидс
В интернет-бутике брендовой итальянской одежды для детей и подростков можно купить:
куртки, пальто, парки, ветровки, комбинезоны и другую верхнюю одежду;
блузы и рубашки, водолазки и джемперы, пиджаки и костюмы;
брюки, юбки, джинсы, платья, шорты;
спортивную одежду, худи, свитшоты и толстовки;
нижнее белье и домашнюю одежду;
актуальные товары для новорожденных;
обувь: от сандалий и кроссовок до ботинок и сапог;
бейсболки, шапки и другие головные уборы;
нарядные платья для особых мероприятий;
школьную форму, сумки и ранцы;
аксессуары для волос и галстуки;
игрушки и книги.
Больше всего внимания от покупателей на сайте и в фирменных магазинах Bebakids получает стильная одежда для самых маленьких и вещи по сезону. Летом это купальники и легкий гардероб; перед учебой — школьная форма, ранцы, осенняя обувь и куртки; ближе к наступлению зимы — модные пуховики и комбинезоны для разных возрастов.
Клубная программа Bebakids
При покупке детской одежды из Италии можно воспользоваться накопительной дисконтной картой компании. Она выдается сразу же на первый заказ и обеспечивает постоянную скидку, размер которой увеличивается вместе с общей суммой трат в магазине.
Чтобы пользоваться скидкой, а также учитывать стоимость покупаемой одежды и других товаров в накоплениях по дисконтной карте, обязательно указывать ее при оформлении заказов. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте и авторизоваться перед каждой покупкой.
Выбор методов оплаты
Для покупателей, которые предпочитают сначала убедиться в качестве товара и только потом платить за него, магазин предусмотрел возможность рассчитаться рублями с курьером при получении посылки. Также доступен наложенный платеж, но при этом почтовая служба взимает дополнительный сбор.
Можно выбрать опцию оплаты через кассу Сбербанка или другого банка. В таком случае после оформления заказа магазин отправляет на электронную почту покупателя квитанцию. Кроме того, возможен расчет онлайн. Поддерживаются банковские карты Visa и MasterCard, электронные кошельки WebMoney и Qiwi, Яндекс.Деньги, Деньги Mail.ru, мобильный банкинг ВТБ, Альфа-Банка и Промсвязьбанка, оплата через салоны связи «Евросеть» и «Связной» и другие сервисы.
Способы доставки, которые доступны
Одна из возможностей быстро получить свои покупки — самовывоз из 23 брендовых магазинов итальянской детской одежды в столице, 7 салонов в Санкт-Петербурге и 5 точек в других населенных пунктах страны. Также можно забрать посылку из пункта выдачи PickPoint или заказать бережную курьерскую доставку. Срок и стоимость услуги будут зависеть от региона, заказы на крупные суммы доставляются бесплатно.
В Москве и Московской области покупателям Bebakids доступна бесплатная примерка одежды и обуви при получении. Если товар не понравится или не подойдет, можно отказаться от заказа и оплатить только стоимость доставки. Также можно заказать сразу несколько моделей, чтобы выбрать ту, которая подойдет ребенку лучше всего, и выкупить только ее.
Условия возврата товара, действующие в бутике
Магазин позволяет на протяжении месяца после покупки вернуть товар, не объясняя причин. Если одежда осталась в своем первоначальном виде, то есть с ярлыками и без следов носки, компания возвращает покупателю деньги на банковскую карту или почтовым переводом.
Вернуть заказ Bebakids можно как полностью, так и частично. Для возврата нужно заполнить заявление и выслать магазину товар через Почту России. В столичном регионе покупателям доступна дополнительная платная услуга вызова курьера. Для этого нужно предварительно позвонить менеджеру, сообщить номер заказа или артикулов для возврата и договориться об удобном времени прибытия сотрудника магазина.
Как использовать промокод на Bebakids
Часть скидочных купонов магазина брендовой итальянской одежды для детей и подростков, которые мы регулярно публикуем на текущей странице, содержит специальные коды. Они дают нашим пользователям право на скидку, для получения которой нужно указать код купона при оформлении заказа.
Как воспользоваться промокодом:
Нажмите на купон, чтобы открыть и автоматически сохранить промокод и сразу попасть в каталог онлайн-магазина детской одежды.
Выберите на сайте нужные модели, укажите размеры и цвета, отправьте их в корзину и войдите в нее.
Введите промокод в поле под покупками, активируйте его и проверьте сумму к оплате.
Также среди купонов есть текущие акции: нажимайте на кнопку, чтобы перейти в каталог с распродажей итальянской одежды и обуви, и заказывайте позиции, к которым уже применены скидки.