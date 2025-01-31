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Промокоды Incanto (Инканто) на Август

Сегодня в магазине Incanto доступно 12 купонов.

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10%
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Скидка -10% на последний размер по купону
Действует до До 31.1.2025
Применили 43 раза
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10%
50%
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Летняя распродажа: до -50% на выделенный ассортимент
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Применили 13 раз
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50%
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Скидки до 50% в разделе "Аутлет"
Действует до До 31.10.2024
Применили 15 раз
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Бесплатная доставка от 4500 рублей
Действует до До 31.3.2025
Применили 26 раз
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30%
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Второй бюстгальтер со скидкой 30%
Действует до До 28.2.2025
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Второе боди со скидкой 30%
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Применили 1 раз
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30%
Акция
Повышенные скидки по карте клиента
Действует до До 30.4.2025
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-30% на вторую единицу группы товаров спорт и одежда для дома
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Эксклюзив
-5% дополнительно на товары из раздела Распродажа
Действует до До 28.7.2024
Применили 9 раз
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5%
10%
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Скидка -10% на последний размер по купону
Действует до До 29.2.2024
Применили 62 раза
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15%
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-15% на базовую коллекцию
Действует до До 7.1.2024
Применили 42 раза
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10%
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Скидка -10% на последний размер по купону
Действует до До 14.9.2023
Применили 9 раз
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10%
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Промокод
Купон на скидку 10% на категорию "Последний размер"
Действует до До 31.8.2023
Применили 13 раз
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Часто задаваемые вопросы про Incanto

Как внести дополнение в заказ?

Как поступить, если при курьерской доставке обнаружена недостача?

Можно ли оплатить подарочным сертификатом покупку в интернет-магазине?

Есть ли у курьеров терминалы для оплаты банковской картой?

Где найти бесплатные купоны для скидок?

Лучшие промокоды Incanto

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка -10% на последний размер по купону LAS***
Скидка Летняя распродажа: до -50% на выделенный ассортимент не требуется
Скидка Скидки до 50% в разделе "Аутлет" не требуется
Скидка Бесплатная доставка от 4500 рублей не требуется
Скидка Второй бюстгальтер со скидкой 30% не требуется
Скидка Четвертые трусики в подарок не требуется
Скидка Второе боди со скидкой 30% не требуется
Скидка Повышенные скидки по карте клиента не требуется
Скидка -50% на второе изделие из раздела "Мужчины" не требуется
Скидка -30% на вторую единицу группы товаров спорт и одежда для дома не требуется

Официальный сайт компании Incanto: белье, одежда, аксессуары

Итальянская компания Incanto была основана в 1993 году. Со временем небольшая фирма превратилась в известную сеть модных товаров, представленную во многих странах Европы. Официальные магазины бренда работают сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ. В любое время можно оформить покупку на сайте компании. Основные категории каталога:

  • нижнее белье;

  • одежда;

  • носки и колготки;

  • летняя обувь;

  • купальники.

На отдельной странице сайта собраны модели размера XL. Большинство предложений интернет-магазина предназначены женщинам, но для мужчин и детей здесь тоже найдется немало интересного.

Как оформить и забрать покупку в интернет-магазине Инканто

Чтобы купить товар, достаточно сделать выбор и перейти в корзину для оформления заказа. При наличии актуального промокода Incanto следует указать его в одноименном поле для получения скидки. Далее нужно сообщить персональные и контактные данные, выбрать способы доставки и оплаты. 

При расчете онлайн через сайт можно воспользоваться картой или электронным кошельком, поддерживаемыми платежной системой PayU. При получении от курьера, в фирменном магазине Инканто или отделении перевозчика (PickPoint, Boxberry, Почта России и др.) точно принимают наличные. Почти всегда есть возможность рассчитаться и через терминал, но лучше это уточнять.

Поддержка клиентов официального интернет-магазина

По любым вопросам можно обратиться в службу поддержки Инканто через страницу «Контакты». 

Отслеживание статуса посылки

На странице «Отслеживание заказа» можно узнать местонахождение груза через номер посылки.

Как вернуть товар в Incanto 

В разделе «Возврат» собрана вся информация по вопросам обмена и отказа от покупки.

Как активировать подаренный компанией Инканто промокод

Бесплатные купоны с промокодами Incanto можно получать через рассылку интернет-магазина. Есть вариант воспользоваться специальным предложением сайта и не дожидаясь уведомления. На этой странице собраны ссылки на все действующие акции компании. Активировать промокод в магазине Incanto очень просто:

  1. Изучить бесплатные предложения, скопировать актуальный промокод Инканто.

  2. Выбрать товары в интернет-магазине.

  3. Ввести в корзине Инканто промокод.

  4. Нажать «Применить», получить скидку, продолжить оформление заказа. 

Код купона обычно не комбинируется с другими специальными предложениями. Если не получается активировать промокод от сайта Incanto, стоит еще раз проверить условия и срок действия акции.

Другие выгодные акции интернет-магазина Incanto

Многие выгодные предложения от Инканто доступны и без активации купона. В разделе «Аутлет» собраны товары со скидкой до 50%. Актуальные акции также отображаются на страницах нижнего белья, одежды и других категорий.

10% на первый заказ за подписку

Приветственный промокод Инканто получает каждый клиент компании, согласившийся на получение рассылки. Активация этого бесплатного купона позволит сделать первый заказ дешевле на 10%.

Подарочный сертификат 

Электронный сертификат — лучший подарок, когда непонятно, что выбрать. На сайте Инканто промокод такого типа позволяет получить 100% скидки при оплате любого заказа (в пределах номинала; если сумма больше, можно доплатить).