Промокоды Incanto (Инканто) на Август
Сегодня в магазине Incanto доступно 12 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Incanto
Как внести дополнение в заказ?
Как поступить, если при курьерской доставке обнаружена недостача?
Можно ли оплатить подарочным сертификатом покупку в интернет-магазине?
Есть ли у курьеров терминалы для оплаты банковской картой?
Где найти бесплатные купоны для скидок?
Лучшие промокоды Incanto
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка -10% на последний размер по купону
|LAS***
|Скидка
|Летняя распродажа: до -50% на выделенный ассортимент
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% в разделе "Аутлет"
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка от 4500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Второй бюстгальтер со скидкой 30%
|не требуется
|Скидка
|Четвертые трусики в подарок
|не требуется
|Скидка
|Второе боди со скидкой 30%
|не требуется
|Скидка
|Повышенные скидки по карте клиента
|не требуется
|Скидка
|-50% на второе изделие из раздела "Мужчины"
|не требуется
|Скидка
|-30% на вторую единицу группы товаров спорт и одежда для дома
|не требуется
Официальный сайт компании Incanto: белье, одежда, аксессуары
Итальянская компания Incanto была основана в 1993 году. Со временем небольшая фирма превратилась в известную сеть модных товаров, представленную во многих странах Европы. Официальные магазины бренда работают сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ. В любое время можно оформить покупку на сайте компании. Основные категории каталога:
нижнее белье;
одежда;
носки и колготки;
летняя обувь;
купальники.
На отдельной странице сайта собраны модели размера XL. Большинство предложений интернет-магазина предназначены женщинам, но для мужчин и детей здесь тоже найдется немало интересного.
Как оформить и забрать покупку в интернет-магазине Инканто
Чтобы купить товар, достаточно сделать выбор и перейти в корзину для оформления заказа. При наличии актуального промокода Incanto следует указать его в одноименном поле для получения скидки. Далее нужно сообщить персональные и контактные данные, выбрать способы доставки и оплаты.
При расчете онлайн через сайт можно воспользоваться картой или электронным кошельком, поддерживаемыми платежной системой PayU. При получении от курьера, в фирменном магазине Инканто или отделении перевозчика (PickPoint, Boxberry, Почта России и др.) точно принимают наличные. Почти всегда есть возможность рассчитаться и через терминал, но лучше это уточнять.
Поддержка клиентов официального интернет-магазина
По любым вопросам можно обратиться в службу поддержки Инканто через страницу «Контакты».
Отслеживание статуса посылки
На странице «Отслеживание заказа» можно узнать местонахождение груза через номер посылки.
Как вернуть товар в Incanto
В разделе «Возврат» собрана вся информация по вопросам обмена и отказа от покупки.
Как активировать подаренный компанией Инканто промокод
Бесплатные купоны с промокодами Incanto можно получать через рассылку интернет-магазина. Есть вариант воспользоваться специальным предложением сайта и не дожидаясь уведомления. На этой странице собраны ссылки на все действующие акции компании. Активировать промокод в магазине Incanto очень просто:
Изучить бесплатные предложения, скопировать актуальный промокод Инканто.
Выбрать товары в интернет-магазине.
Ввести в корзине Инканто промокод.
Нажать «Применить», получить скидку, продолжить оформление заказа.
Код купона обычно не комбинируется с другими специальными предложениями. Если не получается активировать промокод от сайта Incanto, стоит еще раз проверить условия и срок действия акции.
Другие выгодные акции интернет-магазина Incanto
Многие выгодные предложения от Инканто доступны и без активации купона. В разделе «Аутлет» собраны товары со скидкой до 50%. Актуальные акции также отображаются на страницах нижнего белья, одежды и других категорий.
10% на первый заказ за подписку
Приветственный промокод Инканто получает каждый клиент компании, согласившийся на получение рассылки. Активация этого бесплатного купона позволит сделать первый заказ дешевле на 10%.
Подарочный сертификат
Электронный сертификат — лучший подарок, когда непонятно, что выбрать. На сайте Инканто промокод такого типа позволяет получить 100% скидки при оплате любого заказа (в пределах номинала; если сумма больше, можно доплатить).