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Промокоды Gloria Jeans (Глория Джинс) на Август 2024

Сегодня в магазине Gloria Jeans доступно 15 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Gloria Jeans

Какие купоны можно найти на сайте?

Суммируются ли скидки по дисконтной карте с акциями и промокодами?

Возможна ли бесплатная доставка?

Возможны ли примерка и частичный выкуп?

Как выбрать свой размер одежды в онлайн-магазине?

Лучшие промокоды Gloria Jeans

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 20% на первый заказ GJ-***
Промокод Скидка 15% на заказ HIT***
Промокод Cкидка 1000 рублей при покупке от 3999 рублей на товары по полной цене 100***
Скидка Акции и спецпредложения не требуется
Скидка С Подели можно оплатить покупки до 30000 рублей не требуется
Скидка Распродажа одежды и обуви не требуется
Скидка Подарочные сертификаты не требуется
Скидка Покупки в рассрочку с картой «Халва» не требуется
Скидка Большая распродажа не требуется
Скидка Премиальная коллекция для мужчин GJ Black не требуется

Про онлайн-магазин Gloria Jeans

Согласно рейтингу международного агентства Fitch, опубликованному в 2018 году, этот бренд знает 99% россиян. В онлайн-магазине популярной марки можно купить стильную, но доступную одежду на каждый день для всех членов семьи: взрослых, подростков и маленьких детей. Для каждого сезона Gloria Jeans создает коллекцию в соответствии с последними модными веяниями. Каталог бренда еженедельно пополняется более чем сотней новых моделей.

Компания, которая сегодня лидирует в российском сегменте так называемой быстрой моды, существует еще с 1988 года. Для выпуска и продажи одежды производитель пользуется более чем 15 собственными и 200 партнерскими фабриками, а также двумя современными логистическими центрами и торговой сетью, объединяющей более 550 монобрендовых магазинов в СНГ. А при покупке фирменных вещей в онлайн-маркете есть дополнительное преимущество: кроме дисконтных карт, здесь можно экономить благодаря промокодам.

Какую одежду можно заказать на сайте Глория Джинс

Главная часть ассортимента бренда – джинсы разного фасона, посадки, цвета и качества денима. В каталоге много зауженных, облегающих, прямых и широких джинсовых брюк, также имеются утепленные модели.

Кроме того, в онлайн-магазине продаются и другие актуальные товары:

  • рубашки и блузы;

  • свитеры и джемперы;

  • платья и юбки;

  • брюки, леггинсы и шорты;

  • футболки и лонгсливы;

  • верхняя одежда;

  • одежда для сна, дома и отдыха;

  • пляжные и спортивные вещи;

  • носки и нижнее белье;

  • кроссовки, кеды и другая обувь;

  • аксессуары: от очков до шапок.

На сайте Глория Джинс есть разделы с вещами для женщин и мужчин, мальчиков и девочек от 5 до 14 и от 1 до 8 лет, а также для новорожденных от 0 до 1 года. Для удобства покупателей отдельно выделены коллекции базовой, праздничной и школьной одежды, а также вещи с популярными персонажами от Disney до Rick and Morty.

Кроме того, в магазине можно заказать джинсы и футболки из органического хлопка, который не обрабатывался хлором и канцерогенными красителями. В процессе их производства выделяется минимальное количество отходов и экономно расходуются ресурсы.

Программа лояльности Gloria Jeans

Чтобы получить виртуальную дисконтную карту магазина, достаточно отправить заявку на первую покупку и указать в личном кабинете номер телефона, к которому будет привязана карточка. Ее можно использовать как онлайн, так и на кассе обычного бутика марки.

Программа лояльности обеспечивает постоянную скидку в 10%, которая не действует на первый заказ, но активируется уже со следующей покупки, а также 25% скидку ко дню рождения. Кроме того, участвуя в специальных акциях, можно получать на карту бонусные баллы и погашать ими до 30% от стоимости одежды, обуви и аксессуаров.

Оплата заказов и рассрочка

Посетители брендового онлайн-магазина могут рассчитаться за покупки рублями или карточкой при получении вещей либо внести предоплату за заказ онлайн. На сайте Gloria Jeans принимаются банковские карты VISA, MasterCard и Мир, а также можно воспользоваться сервисами Apple Pay, Google Pay, ЮKassa или Сбербанк Онлайн. В качестве альтернативы можно оформить рассрочку на 2 или 3 месяца с помощью карты «Халва».

Важно учесть, что оплата онлайн должна производиться исключительно по ссылке на сайте, а не напрямую по реквизитам. Рассрочка доступна только при предоплате. А возможность оплаты картой при получении нужно уточнять для каждого конкретного способа и адреса доставки.

Условия доставки покупок 

В регионах, список которых указан на сайте Gloria Jeans, можно заказать бесплатную доставку вещей в ближайший магазин. Она занимает от 3 дней. Также появилась новая услуга: можно забронировать товары и в тот же день забрать их из розничного магазина с частичным выкупом. Кроме того, при оформлении заказа доступен выбор получения покупки: курьерская доставка на дом, получение одежды в постамате, пункте выдачи или отделении Почты России.

Срок и стоимость доставки зависят от местонахождения покупателя, и на сайте Gloria Jeans можно узнать конкретные цифры для каждого региона. Выбирая получение посылки на почте с оплатой на месте, важно помнить, что Почта России взимает дополнительную комиссию за платеж.

Правила возврата, действующие в магазине

Если вещь оказалась бракованной или просто не подошла по фигуре, ее можно вернуть на протяжении 90 дней, придя с товаром в розничный магазин Gloria Jeans или отправив его на адрес компании через Почту России. Для этого одежда должна остаться неиспользованной: не имеющей следов носки, потертостей, катышков и загрязнений, сохранившая бирки и ярлыки. Также понадобится заполнить заявление и приложить к нему копию чека.

Магазин вернет деньги в течение 10 дней после получения вещи. При этом возврат осуществляется на счет или карту, указанную покупателем, и компенсируется только стоимость товара – продавец не возмещает транспортные расходы.

Как применить промокод на Gloria Jeans

Собранные на текущей странице скидочные купоны помогут покупать модные джинсы и другую современную одежду бренда дешевле указанной на сайте цены. Некоторые из них содержат дисконт на конкретную категорию в рамках акции, другие – код. Введя его при оформлении заказа, можно уменьшить стоимость корзины.

Воспользоваться промокодом очень просто. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

  1. Кликните по нужному купону, чтобы открыть и скопировать кодовое слово и перейти в магазин джинсов.

  2. Выберите в каталоге вещи, зайдя в карточку каждого товара и отметив подходящие размеры. 

  3. Откройте корзину и введите код купона в строку под стоимостью одежды, не забыв нажать «Применить». Итоговая сумма станет меньше на обещанную промокодом скидку.

Важно: если выбрать товар и сразу перейти к оформлению заказа, вы пропустите страницу с полем для указания промокода. Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно открыть именно корзину.