Согласно рейтингу международного агентства Fitch, опубликованному в 2018 году, этот бренд знает 99% россиян. В онлайн-магазине популярной марки можно купить стильную, но доступную одежду на каждый день для всех членов семьи: взрослых, подростков и маленьких детей. Для каждого сезона Gloria Jeans создает коллекцию в соответствии с последними модными веяниями. Каталог бренда еженедельно пополняется более чем сотней новых моделей.

Компания, которая сегодня лидирует в российском сегменте так называемой быстрой моды, существует еще с 1988 года. Для выпуска и продажи одежды производитель пользуется более чем 15 собственными и 200 партнерскими фабриками, а также двумя современными логистическими центрами и торговой сетью, объединяющей более 550 монобрендовых магазинов в СНГ. А при покупке фирменных вещей в онлайн-маркете есть дополнительное преимущество: кроме дисконтных карт, здесь можно экономить благодаря промокодам.

Какую одежду можно заказать на сайте Глория Джинс

Главная часть ассортимента бренда – джинсы разного фасона, посадки, цвета и качества денима. В каталоге много зауженных, облегающих, прямых и широких джинсовых брюк, также имеются утепленные модели.

Кроме того, в онлайн-магазине продаются и другие актуальные товары:

рубашки и блузы;

свитеры и джемперы;

платья и юбки;

брюки, леггинсы и шорты;

футболки и лонгсливы;

верхняя одежда;

одежда для сна, дома и отдыха;

пляжные и спортивные вещи;

носки и нижнее белье;

кроссовки, кеды и другая обувь;

аксессуары: от очков до шапок.

На сайте Глория Джинс есть разделы с вещами для женщин и мужчин, мальчиков и девочек от 5 до 14 и от 1 до 8 лет, а также для новорожденных от 0 до 1 года. Для удобства покупателей отдельно выделены коллекции базовой, праздничной и школьной одежды, а также вещи с популярными персонажами от Disney до Rick and Morty.

Кроме того, в магазине можно заказать джинсы и футболки из органического хлопка, который не обрабатывался хлором и канцерогенными красителями. В процессе их производства выделяется минимальное количество отходов и экономно расходуются ресурсы.

Программа лояльности Gloria Jeans

Чтобы получить виртуальную дисконтную карту магазина, достаточно отправить заявку на первую покупку и указать в личном кабинете номер телефона, к которому будет привязана карточка. Ее можно использовать как онлайн, так и на кассе обычного бутика марки.

Программа лояльности обеспечивает постоянную скидку в 10%, которая не действует на первый заказ, но активируется уже со следующей покупки, а также 25% скидку ко дню рождения. Кроме того, участвуя в специальных акциях, можно получать на карту бонусные баллы и погашать ими до 30% от стоимости одежды, обуви и аксессуаров.

Оплата заказов и рассрочка

Посетители брендового онлайн-магазина могут рассчитаться за покупки рублями или карточкой при получении вещей либо внести предоплату за заказ онлайн. На сайте Gloria Jeans принимаются банковские карты VISA, MasterCard и Мир, а также можно воспользоваться сервисами Apple Pay, Google Pay, ЮKassa или Сбербанк Онлайн. В качестве альтернативы можно оформить рассрочку на 2 или 3 месяца с помощью карты «Халва».

Важно учесть, что оплата онлайн должна производиться исключительно по ссылке на сайте, а не напрямую по реквизитам. Рассрочка доступна только при предоплате. А возможность оплаты картой при получении нужно уточнять для каждого конкретного способа и адреса доставки.

Условия доставки покупок

В регионах, список которых указан на сайте Gloria Jeans, можно заказать бесплатную доставку вещей в ближайший магазин. Она занимает от 3 дней. Также появилась новая услуга: можно забронировать товары и в тот же день забрать их из розничного магазина с частичным выкупом. Кроме того, при оформлении заказа доступен выбор получения покупки: курьерская доставка на дом, получение одежды в постамате, пункте выдачи или отделении Почты России.

Срок и стоимость доставки зависят от местонахождения покупателя, и на сайте Gloria Jeans можно узнать конкретные цифры для каждого региона. Выбирая получение посылки на почте с оплатой на месте, важно помнить, что Почта России взимает дополнительную комиссию за платеж.

Правила возврата, действующие в магазине

Если вещь оказалась бракованной или просто не подошла по фигуре, ее можно вернуть на протяжении 90 дней, придя с товаром в розничный магазин Gloria Jeans или отправив его на адрес компании через Почту России. Для этого одежда должна остаться неиспользованной: не имеющей следов носки, потертостей, катышков и загрязнений, сохранившая бирки и ярлыки. Также понадобится заполнить заявление и приложить к нему копию чека.

Магазин вернет деньги в течение 10 дней после получения вещи. При этом возврат осуществляется на счет или карту, указанную покупателем, и компенсируется только стоимость товара – продавец не возмещает транспортные расходы.