Датская обувная компания ECCO — один из ведущих мировых производителей. Ее официальный сайт и розничные магазины работают в десятках стран. История бренда началась в 1963 году с открытия небольшого завода. Сегодня это мощная сеть предприятий, выпускающих дизайнерскую обувь и аксессуары из кожи. Последняя тоже производится на собственных фабриках компании. Интернет-магазин продает:

кроссовки;

туфли;

ботинки;

сапоги

кеды;

сандалии и другие обувные изделия.

В каталоге сайта представлены классические, повседневные и спортивные модели для взрослых и детей. Кроме обуви ЭККО, клиентам компании предлагают разнообразные аксессуары: от шнурков, носков и средств ухода до кожаных сумок и зонтиков.

Пользователи телефонов и других мобильных устройств могут сделать заказ как в браузере, так и в бесплатном приложении интернет-магазина. Скачать версии для платформ iOS и Android можно в App Store и Google Play по ссылкам, размещенным на главной странице сайта.