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Промокоды Ecco (Экко) на Август

Сегодня в магазине Ecco доступно 16 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Ecco

Возможно ли одновременно использовать бонусы и скидочные купоны?

Можно ли для покупки обуви пользоваться системами мобильных платежей?

Что если хочется заказать пару Экко, которой нет в наличии?

Может ли другой человек получить посылку от ECCO?

Можно ли расплатиться за обувь частично банковской картой и частично наличными?

Лучшие промокоды Ecco

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 400 рублей на любые заказы ADM***
Скидка До 2.7% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Финальная распродажа – скидки до 60% на обувь и аксессуары из летней коллекции не требуется
Скидка Купон на скидку 20% на товар недели не требуется
Скидка 1+1=3 на весь ассортимент для детей не требуется
Скидка Коллекция "STREET ACE WHITEWASH": кеды, меняющие цвет не требуется
Скидка Скидки до 30% на распродаже не требуется
Скидка Женские кроссовки со скидками до 49% не требуется
Скидка Скидки до 52% на женские сандалии и босоножки не требуется
Скидка Мужская летняя обувь со скидками до 52% не требуется

Официальный сайт магазина обуви ECCO

Датская обувная компания ECCO — один из ведущих мировых производителей. Ее официальный сайт и розничные магазины работают в десятках стран. История бренда началась в 1963 году с открытия небольшого завода. Сегодня это мощная сеть предприятий, выпускающих дизайнерскую обувь и аксессуары из кожи. Последняя тоже производится на собственных фабриках компании. Интернет-магазин продает:

  • кроссовки;

  • туфли;

  • ботинки;

  • сапоги

  • кеды;

  • сандалии и другие обувные изделия.

В каталоге сайта представлены классические, повседневные и спортивные модели для взрослых и детей. Кроме обуви ЭККО, клиентам компании предлагают разнообразные аксессуары: от шнурков, носков и средств ухода до кожаных сумок и зонтиков.

Пользователи телефонов и других мобильных устройств могут сделать заказ как в браузере, так и в бесплатном приложении интернет-магазина. Скачать версии для платформ iOS и Android можно в App Store и Google Play по ссылкам, размещенным на главной странице сайта.

Выгодные акции и программы от официального сайта ЭККО

Клиенты компании не испытывают недостатка в выгодных приложениях. Получить скидку можно по программе лояльности, распродаже, разовой акции или бесплатному промокоду. Все товары, доступные по дисконтной цене, собраны на странице Sale. Для отдельных позиций скидка достигает 60%. Другие актуальные специальные предложения официального сайта магазина ECCO можно найти на странице «Акции». Например, сегодня можно сэкономить 10% на первой покупке за регистрацию в приложении или получить дисконт 5% при оплате заказа онлайн.

Программа «Бонус Клуб»

Чтобы получить бонусную карту, достаточно сделать первый заказ и зарегистрироваться на сайте или в приложении. На электронную почту придет ссылка на анкету участника. Затем клиенту пришлют номер карты и проверочный код для активации. Члену клуба полагается регулярный кэшбэк в баллах — от 5% до 15% от суммы чека. По мере повышения статуса увеличивается и процент.

Кроме выгодного вознаграждения за покупки, бонусы дарят за участие в различных мероприятиях компании. Баллами можно рассчитываться как рублями за новые заказы в интернет-магазине (до 50%). Акция не распространяется на обувь и аксессуары со скидкой по промокоду или другому специальному приложению. Бонусы нельзя использовать при покупке подарочного сертификата.

Подарочный сертификат

Официальный сайт компании ECCO предлагает купить подарок в виде электронного сертификата (ЭПС). Этой картой можно оплатить любой заказ в интернет-магазине. Если сумма чека выше номинала ЭПС, останется просто добавить недостающую сумму. Сертификат применяется только раз, оставшиеся на счету деньги сгорают. Подарочная карта и промокод ЭККО могут сочетаться, если это не противоречит условиям акции. Допускается комбинация и с баллами лояльности.

Как применить актуальный промокод ECCO на сайте компании

Получать бесплатные купоны с кодами на скидку от интернет-магазина можно, зарегистрировавшись на сайте (в приложении) или подписавшись на рассылку. На этой странице тоже всегда можно найти и активировать актуальный промокод для выгодной покупки обуви ЭККО. Если внутри действующего купона нет текстовой информации, достаточно перейти на страницу акции по ссылке. В остальных случаях активация проходит по следующей схеме:

  1. Скопировать бесплатный промокод ECCO из списка на этой странице.

  2. Выбрать обувь или аксессуары на официальном сайте или в приложении интернет-магазина.

  3. Ввести комбинацию в поле «Промокод».

  4. Нажать «OK», убедиться в предоставлении скидки по коду купона и перейти к оформлению заказа.

У каждого кода ограниченный срок действия, поэтому не стоит оставлять бонус про запас. Также следует обращать внимание на условия акции. Иногда активировать купон не получается из-за другого специального предложения. Например, актуальный промокод ЭККО не сработает, если 50% заказа оплачивается бонусными баллами.

Как купить и получить обувь в интернет-магазине ECCO

Магазины компании работают более чем в 80 городах РФ. Жители этих населенных пунктов могут бесплатно забрать посылку в любом из розничных отделений. В регионы заказы доставляют транспортные службы PickPoint и Boxberry. Получить товар можно в отделениях и постаматах перевозчиков либо от курьера, если услуга доступна. При определенной сумме покупки полагается бесплатная доставка.

Если сразу оплатить товар онлайн на сайте картой, компания дарит 5% скидки в дополнение к дисконту по распродаже или актуальному промокоду. Также можно оформить выгодную рассрочку по программе «Свобода» или «Халва» (до 3 месяцев, 0%), но на такие заказы другие специальные предложения не распространяются. При расчете с курьером следует приготовить наличные. В магазинах компании и пунктах выдачи принимают карты, но лучше заранее узнавать о доступности терминала.

Сервисы для клиентов сайта компании

Официальный сайт компании ЭККО работает в круглосуточном режиме. Все контакты службы поддержки собраны на одноименной странице. Задать вопрос можно по телефону (с 9:00 до 21:00, без выходных) или на электронную почту (круглосуточно).

Как вернуть товар в интернет-магазин

Если обувь по какой-то причине не подошла, ее можно сдать в течение 14 дней. Важно, чтобы на изделии и упаковке не было следов эксплуатации. Доставку в этом случае оплачивает клиент. При выявлении заводского брака нужно обратиться в магазин не позже окончания гарантийного срока. Здесь организационные расходы берет на себя компания. Средства по уходу за кожей и носки возврату не подлежат. 

Как не ошибиться с размером

Отказ от товара часто вызван несоответствием размера. Чтобы минимизировать количество таких ситуаций, официальный сайт ЭККО разработал для клиентов компании специальную таблицу. С ней, а также с другой полезной информацией можно ознакомиться на странице «Соответствие размеров».

Как уберечься от подделки

Обувь производства датской компании ECCO пользуется большой популярностью на рынке, поэтому продукцию этой торговой марки часто подделывают. Оригинальный товар продается только в фирменной упаковке с QR-кодом. На странице сайта «Как отличить подделку» об этом рассказывается максимально подробно.