Промокоды Reebok (Рибок) на Август
Сегодня в магазине Reebok доступно 6 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Reebok
Как понять, какой размер одежды Reebok подойдет?
Можно ли отменить заказ Reebok, если он еще не был отправлен?
Есть ли в Reebok программа лояльности?
Для чего используются баллы программы лояльности Рибок?
В течение какого периода можно вернуть товары в Reebok?
Лучшие промокоды Reebok
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Подробнее об официальном магазине Reebok
Компания была основана в Болтоне в 1958 году и специализируется на производстве спортивной одежды, обуви и прочих товаров. Позже бренд появился в США и других странах мира, а уже к 1981 продажи превысили $1,5 млн. У него масса контрактов с футбольными, хоккейными лигами и другими спортивными объединениями на поставки формы.
Весь ассортимент изготавливается из современных материалов. Это позволяет одежде эффективно отводить влагу и тепло, обеспечивая комфортные занятия спортом. Обувь изготавливается с учетом анатомических особенностей стопы. Благодаря этому ноги не устают, даже долго находясь в движении, поэтому можно тренироваться эффективно и не переживать о своем комфорте.
Российское подразделение бренда не забывает о своих клиентах, раздает промокоды для снижения цены покупок, постоянно проводит акции и распродажи. Познакомиться со списком всех актуальных дисконтных предложений можно на этом сайте. Здесь публикуются эксклюзивные и общедоступные акции. Их список обновляется ежедневно.
Какие товары в магазине пользуются наибольшей популярностью
Бренд постоянно выпускает новые коллекции и модели, отражающие модные тенденции, но не упускающие из вида эргономичность и практичность. В магазине представлена обувь, одежда и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Здесь есть как легкие летние кроссовки, так и теплые зимние ботинки, как футболки, так и пуховые куртки.
В каждой отдельной категории товаров есть свои самые популярные модели. Они вынесены в отдельный раздел — «Бестселлеры». В него чаще всего попадают кроссовки, парки, штаны, свитеры, худи, шорты, другие повседневные и спортивные модели. Менее популярны рюкзаки, шапки, нательное белье, перчатки, кепки, бутылки для воды и другие товары. Список бестселлеров постоянно обновляется, и перечень товаров в нем сильно зависит от сезона. Посмотреть список моделей, наиболее популярных в Рибок сегодня, доступен в соответствующем разделе сайта. Открывшийся список позиций можно дополнительно отсортировать по типу, назначению, цвету, размеру и другим критериям.
Бонусы для постоянных клиентов
В магазине есть многоуровневая программа лояльности для постоянных клиентов. Принять участие в ней может каждый покупатель сразу после оформления первого заказа на сайте. Для этого понадобится только зарегистрироваться на сайте, и сразу после заполнения всей информации в профиле можно получить первые баллы. В будущем они будут начисляться на каждую покупку — по одной монете за каждый рубль в списке покупок. Чем больше баллов собралось на счете клиента, тем больше бонусов и поощрений он получит.
Сразу после регистрации клиент получает уровень «Участник» и скидку на первый заказ в размере 10% от цены. Если указать день своего рождения в личном кабинете, можно будет сэкономить 15% в честь этой даты. По мере перехода клиента на новый уровень программы лояльности растет и размер скидки. Самая большая выгода ждет покупателей 4 уровня, собравших на бонусном счете от 45 тыс. баллов. Они могут рассчитывать на скидку в 20% на весь ассортимент и снижение цены на 25% в честь дня рождения. Кроме того, они получают уникальные подарки и бонусы за покупки, ранний доступ к новинкам, различные награды от партнеров.
Оплата покупок в магазине
Оплатить покупки можно с помощью сервисов Google Pay, Apple Pay, карт Visa, Мир и MasterCard. Любые понравившиеся товары можно взять в кредит, для этого магазин сотрудничает с МТС-банком. Для оформления заявки на кредитование понадобится представить фото документов.
Способы получения товаров
В магазине можно выбрать доставку курьерской службой или в постамат, а также самовывоз из ближайшего магазина сети. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией некоторые пункты самовывоза могут не работать.
Как вернуть товары, если они не подошли
На возврат товара у покупателя есть 60 дней. Чтобы получить обратно деньги или заменить товар, понадобится доставить покупку в розничный магазин или центральный склад, приложив к нему чек о покупке.
Как покупать в Reebok товары со скидкой по промокоду
В рамках некоторых акций магазина покупатели могут экономить, применяя скидочные купоны. Если при распродаже для получения скидки достаточно перейти на сайт — и цена товаров отобразится с учетом снижения, то для получения скидки по промокоду нужно выполнить эти действия:
Выбрать подходящее акционное предложение и скопировать номер кода, кликнув по нему.
Дождаться автоматической переадресации.
Выбрать товары, соответствующие требованиям и подходящие по размеру, а затем переместить их в корзину.
Открыть список покупок и найти поле для ввода промокода.
Вставить в него цифро-буквенную комбинацию, скопированную на этом сайте.
Промокод применится автоматически, а цена товаров пересчитается с учетом скидки. После этого можно будет завершить оформление, указав удобный способ оплаты и персональные данные. Скидка по купону может распространяться на весь выбор товаров или отдельные категории. При переадресации в магазин с этой страницы сайта покупатель сразу попадет к списку товаров, участвующих в дисконтном предложении.