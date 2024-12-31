Компания была основана в Болтоне в 1958 году и специализируется на производстве спортивной одежды, обуви и прочих товаров. Позже бренд появился в США и других странах мира, а уже к 1981 продажи превысили $1,5 млн. У него масса контрактов с футбольными, хоккейными лигами и другими спортивными объединениями на поставки формы.

Весь ассортимент изготавливается из современных материалов. Это позволяет одежде эффективно отводить влагу и тепло, обеспечивая комфортные занятия спортом. Обувь изготавливается с учетом анатомических особенностей стопы. Благодаря этому ноги не устают, даже долго находясь в движении, поэтому можно тренироваться эффективно и не переживать о своем комфорте.

Российское подразделение бренда не забывает о своих клиентах, раздает промокоды для снижения цены покупок, постоянно проводит акции и распродажи. Познакомиться со списком всех актуальных дисконтных предложений можно на этом сайте. Здесь публикуются эксклюзивные и общедоступные акции. Их список обновляется ежедневно.

Какие товары в магазине пользуются наибольшей популярностью

Бренд постоянно выпускает новые коллекции и модели, отражающие модные тенденции, но не упускающие из вида эргономичность и практичность. В магазине представлена обувь, одежда и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Здесь есть как легкие летние кроссовки, так и теплые зимние ботинки, как футболки, так и пуховые куртки.

В каждой отдельной категории товаров есть свои самые популярные модели. Они вынесены в отдельный раздел — «Бестселлеры». В него чаще всего попадают кроссовки, парки, штаны, свитеры, худи, шорты, другие повседневные и спортивные модели. Менее популярны рюкзаки, шапки, нательное белье, перчатки, кепки, бутылки для воды и другие товары. Список бестселлеров постоянно обновляется, и перечень товаров в нем сильно зависит от сезона. Посмотреть список моделей, наиболее популярных в Рибок сегодня, доступен в соответствующем разделе сайта. Открывшийся список позиций можно дополнительно отсортировать по типу, назначению, цвету, размеру и другим критериям.

Бонусы для постоянных клиентов

В магазине есть многоуровневая программа лояльности для постоянных клиентов. Принять участие в ней может каждый покупатель сразу после оформления первого заказа на сайте. Для этого понадобится только зарегистрироваться на сайте, и сразу после заполнения всей информации в профиле можно получить первые баллы. В будущем они будут начисляться на каждую покупку — по одной монете за каждый рубль в списке покупок. Чем больше баллов собралось на счете клиента, тем больше бонусов и поощрений он получит.

Сразу после регистрации клиент получает уровень «Участник» и скидку на первый заказ в размере 10% от цены. Если указать день своего рождения в личном кабинете, можно будет сэкономить 15% в честь этой даты. По мере перехода клиента на новый уровень программы лояльности растет и размер скидки. Самая большая выгода ждет покупателей 4 уровня, собравших на бонусном счете от 45 тыс. баллов. Они могут рассчитывать на скидку в 20% на весь ассортимент и снижение цены на 25% в честь дня рождения. Кроме того, они получают уникальные подарки и бонусы за покупки, ранний доступ к новинкам, различные награды от партнеров.

Оплата покупок в магазине

Оплатить покупки можно с помощью сервисов Google Pay, Apple Pay, карт Visa, Мир и MasterCard. Любые понравившиеся товары можно взять в кредит, для этого магазин сотрудничает с МТС-банком. Для оформления заявки на кредитование понадобится представить фото документов.

Способы получения товаров

В магазине можно выбрать доставку курьерской службой или в постамат, а также самовывоз из ближайшего магазина сети. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией некоторые пункты самовывоза могут не работать.

Как вернуть товары, если они не подошли

На возврат товара у покупателя есть 60 дней. Чтобы получить обратно деньги или заменить товар, понадобится доставить покупку в розничный магазин или центральный склад, приложив к нему чек о покупке.