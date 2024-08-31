Промокоды Яндекс Путешествия на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине Яндекс.Путешествия доступно 19 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Яндекс.Путешествия
Как вернуть билеты Яндекс.Путешествия?
Как подключить Яндекс.Путешествия?
Как оставить отзыв на Яндекс.Путешествиях?
Как дешевле забронировать отель?
Лучшие промокоды Яндекс.Путешествия
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 20% для новых пользователей
|LET***
|Скидка
|До 4.0% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Промокод
|Скидка 12% на бронирования для всех пользователей
|PF-***
|Промокод
|Скидка 15% на бронирования для новых пользователей
|PF-***
|Промокод
|Бронирование отелей со скидкой 12%
|ADM***
|Промокод
|Отели в Москве со скидкой 15%
|MOS***
|Промокод
|Бронирование отелей на юге со скидкой до 20%
|NAY***
|Промокод
|Скидка 20% на бронирование отелей с Яндекс Станцией Алиса
|ALI***
|Промокод
|Фестивальные путешествия. Бронирование отелей со скидкой 20%
|FES***
|Промокод
|Скидка 15% на бронирование жилья в Казани
|COM***
Про Яндекс Путешествия
Через официальный сайт и мобильное приложение Яндекс Путешествия можно в пару кликов забронировать отель, купить билеты или заказать тур. Услугами этого популярного туристического агрегатора каждый год пользуется более 10 миллионов человек.
Сервис предлагает хорошие цены на миллионы вариантов проживания и поездок без дополнительной комиссии, а также регулярно запускает специальные предложения, позволяющие сэкономить на путешествии.
Каждая бронь содержит подробные условия, включая окончательную стоимость, удобства и другие важные детали. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с живыми отзывами пользователей и воспользоваться круглосуточной поддержкой Яндекс.
Ассортимент направлений
Сервис Яндекса поможет организовать любой отдых: римские каникулы, турецкий all inclusive, путевку на Бали, мексиканские приключения или африканское сафари.
Для удобства пользователей Яндекс предлагает путешествия под ключ, в которые уже входит перелет, проживание и разные варианты питания. Наибольшей популярностью пользуются горящие туры в Египет, Турцию, ОАЭ и Таиланд. Также набирает обороты внутренний туризм в разных регионах России.
Если хотите самостоятельно спланировать свой отдых, забронируйте отель или апартаменты и билеты на самолеты, автобусы и поезда. Особенно востребованы направления Санкт-Петербург, Сочи, Тбилиси, Стамбул, Анталья, Ташкент, Ереван и Калининград.
Как путешествовать дешевле
Начиная с самых первых поездок с сервисом Яндекса можно использовать несколько способов получения скидок.
Акции и скидки. Этот специальный раздел на сайте агрегатора содержит подборки гостиниц с дисконтом и распродажи билетов.
Программа лояльности. Подписавшись на Яндекс Плюс, можно получать 5–10% кэшбэка за каждую покупку и тратить баллы Плюса на следующие бронирования.
Партнерская программа. Если у вас есть свой сайт или канал в Телеграм, станьте партнером сервиса, разместив у себя его ссылку, и получайте комиссию с покупок ваших читателей.
Промокоды. Чтобы получить дополнительную скидку при бронировании отеля, активируйте промокод. На нашем сайте собрана вся актуальная информация про действующие промокоды, включая лучшие и эксклюзивные предложения.
Как воспользоваться промокодом на Яндекс Путешествия
Бронируйте проживание по самым выгодным ценам, применив промокод сервиса Яндекс Путешествия. Для этого потребуется:
Выбрать подходящий купон на этой странице, войти в него и скопировать кодовое слово.
Открыть официальный сайт, выбрать отель и перейти к оформлению заказа.
В разделе со стоимостью бронирования поставить галочку на «У меня есть промокод». Затем нужно ввести код и нажать «Применить».
После активации промокода стоимость брони будет пересчитана.
Учтите, что предложение действует, только если в способах оплаты выбрать оплату онлайн.
Также можно получить скидку на ваши покупки с помощью купона с акцией.