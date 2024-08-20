Cкидка 5% на ЛЮБЫЕ туры

Промокод может быть применен только один раз к одному бронированию. Акция распространяется только на новые туры любого направления, забронированные с 19.04.2023 по 31.01.2024 года. Предложения на сайте указаны без учета скидки. Скидка не распространяется на туры по тарифу «Промо», нестандартные, авторские, групповые туры (более 25 человек), индивидуальные туры и туры на регулярных рейсах. Скидка не суммируется с другими акциями, скидками и спецпредложениями.