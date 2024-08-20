Промокоды FUN&SUN (Фан Сан) на Август 2024
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Промокод может быть применен только один раз к одному бронированию. Акция распространяется только на новые туры любого направления, забронированные с 19.04.2023 по 31.01.2024 года. Предложения на сайте указаны без учета скидки. Скидка не распространяется на туры по тарифу «Промо», нестандартные, авторские, групповые туры (более 25 человек), индивидуальные туры и туры на регулярных рейсах. Скидка не суммируется с другими акциями, скидками и спецпредложениями.
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|Описание
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|Скидка
|Анапа: скидка на трехразовое питание в отеле «Максимус»
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|Скидка
|Армения: трансфер из аэропорта в Ереван в подарок
|не требуется
|Скидка
|Катар: апгрейд питания в отеле Sheraton Grand Doha Resort 5*
|не требуется
|Скидка
|Сейшелы: апгрейд номера в Waldorf Astoria Seychelles Platte Island 5*
|не требуется
|Скидка
|Горнолыжные туры 2024 из Москвы со скидкой до 20%
|не требуется
|Скидка
|Кэшбек до 7% за отдых в России, Абхазии, Беларуси
|не требуется
|Скидка
|Кешбэк до 5% по программе лояльности
|не требуется
|Скидка
|Премиум-джет в Турцию
|не требуется
|Скидка
|Отдыхайте в Египте: экскурсии для детей – бесплатно!
|не требуется
|Скидка
|Премиальный отдых в отеле Rixos Water World Aktau 5*
|не требуется