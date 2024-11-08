Промокоды Booking.com (Букинг) на Август
Сегодня в магазине Booking.com доступно 7 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Booking.com
Какими спецпредложениями можно воспользоваться на текущей странице?
Можно ли забронировать жилье, не указывая банковскую карту?
Можно ли использовать при бронировании чужую карту?
Всегда ли за отмену бронирования на Букинге платится штраф?
Как узнать, предоставляет ли отель трансфер из аэропорта?
Лучшие промокоды Booking.com
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Booking.com
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|Прекращение туристических услуг на территории России и Беларуси
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|Скидка
|Скидка 10%-15% на базовый тариф по программе Genius 2-го уровня
|не требуется
|Скидка
|Жилье на месяц со скидкой на Booking.com
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|Скидка
|Скидка от 10% по программе лояльности Booking
|не требуется
|Скидка
|Будапешт — сезонное предложение от US$29 от Booking
|не требуется
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|Встречайте Сентябрь с лучшими скидками в Booking
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Подробнее о сервисе Booking.com
Booking — удобный сервис для путешественников, на котором можно заказать различные туристические услуги. Все они доступны прямо на сайте платформы. Это очень удобно, так как все необходимое делается онлайн.
Экономить на услугах площадки можно, использовав бесплатный купон или промокод Booking.Все эксклюзивные скидочные предложения компании опубликованы здесь. Информация постоянно обновляется, поэтому тут только актуальные данные о скидках на Букинг.
Ассортимент услуг Booking
Сервис Booking предлагает следующие услуги:
покупку билетов на самолет;
бронирование отеля;
аренду автомобиля;
вызов такси.
Также туристический сервис помогает подобрать развлечения в месте назначения с учетом даты поездки. На все услуги площадки можно получить скидку, используя бесплатные купоны и бонусные промокоды компании Букинг. Все актуальные по состоянию на 2024 год предложения площадки собраны здесь. На этой странице можно найти информацию о скидках на Букинг, купонах, акциях, промокодах, эксклюзивных предложениях для клиентов сервиса — то есть обо всем, что поможет сэкономить на туристической поездке.
Скидка на Букинг: все способы получения
Благодаря промоакциям и скидкам на Букинг можно неплохо сэкономить. Самый простой вариант получить услуги сервиса по выгодной цене — участие в программе лояльности Booking для постоянных клиентов, которая называется Genius. Чтобы присоединиться к ней, достаточно зарегистрироваться на сервисе с помощью email либо авторизоваться через Google или Facebook. Скидка Букинг по программе лояльности зависит от уровня клиента. Всего их два: начальный и продвинутый. Первый присваивается сразу после регистрации на сайте туристического сервиса и дает доступ к скидкам на Букинг при бронировании некоторых отелей по базовому тарифу. Цену можно уменьшить максимум на 10%. Второй уровень дает дополнительные привилегии: бесплатные завтраки и повышение категории номера. Скидка на Букинг увеличивается до 15%. Все это становится доступным после 5 успешных бронирований.
Второй способ экономии на использовании услуг туристического сервиса — это предоплата. Дело в том, что некоторые отели уменьшают стоимость номера, если оплатить его заранее. Конечно, это не полноценная скидка на Букинг, но уменьшить затраты такой вариант помогает.
Также можно экономить, пользуясь эксклюзивными предложениями партнеров сервиса. Их предоставляют отели, перевозчики, каршеринг-компании. В некоторых случаях они уменьшают стоимость своих услуг на 10–15%, а иногда и больше. Как правило, предложения по подобным скидкам на Букинг носят сезонный характер. Они появляются летом, когда количество путешественников резко возрастает.
На сайте сервиса действует партнерская программа. За участие в ней вознаграждают не скидками Букинг, а реальными деньгами. Участвовать в ней могут вебмастера и другие создатели медиаконтента. Суть программы — интеграция продуктов Booking в сайт, группу в социальной сети, канал в мессенджере.
Скидка Букинг предусмотрена для клиентов, которые нашли на другом ресурсе отель дешевле. В этом случае туристический сервис возвращает разницу в цене. Запрос возврата делается прямо со страницы бронирования номера. Самому специально искать более дешевые предложения сложно, так что для этого можно использовать специальные расширения для браузера (доступны в магазине Chrome).
Также можно сэкономить, использовав скидочный промокод компании Букинг. Он вводится при оформлении заказа. Преимущество кодов в том, что, в отличие от акций, они действуют всегда — как только одно предложение аннулируется, вместо него появляется другое. В результате скидка Букинг доступна для получения в любое время. Все актуальные скидочные промокоды и бесплатные купоны сервиса собраны здесь.
Активация промокода Букинг
Чтобы активировать промокод ресурса Букинг, необходимо:
Ознакомиться с эксклюзивными предложениями туристического сервиса на этой странице.
Выбрать подходящий промокод сервиса Букинг и скопировать его.
Открыть сайт Booking, а затем — раздел с нужной категорией услуг.
Кликнуть по подходящему предложению, потом «Посмотреть».
Указать параметры покупки билета/бронирования, щелкнуть «Далее».
После этого откроется страница оформления заказа, на которой необходимо заполнить анкету. В ее левой части будет поле «У вас есть промокод?». Нужно вставить туда скопированный ранее бонусный код сервиса и нажать «Использовать». После этого будет активирована скидка Букинг. Ее величина зависит от ценности примененного пользователем кода. Она определяется условиями акции, в рамках которой был выпущен промокод ресурса Букинг.
Активация кода сервиса в его мобильном приложении почти не отличается от таковой на десктопе. Чтобы применить промокод ресурса Букинг через софт, нужно выбрать услугу и перейти к оплате, нажав «Последний шаг». Откроется страница транзакции с выбором карты и подтверждением платежа. На ней будет кнопка «Использовать промокод». Необходимо нажать на нее, а затем ввести бонусный код в появившееся поле.
Некоторые купоны платформы Букинг активируются иначе. Чтобы воспользоваться акционным предложением компании, надо выбрать подходящий вариант с этой страницы, щелкнуть по нему, а после перехода на сайт туристического сервиса приобрести услугу. При этом, чтобы оплатить заказ со скидкой на Букинг, не нужно активировать купон. Цена билета или бронирования отеля уменьшится автоматически. Уменьшение произойдет на сумму, предусмотренную условиями промо.
Детальная информация о скидках Букинг, акциях и эксклюзивных предложениях сервиса для путешественников — на этой странице. Также тут можно найти действующие по состоянию на 2024 год бонусные коды и купоны Booking. Все сведения регулярно обновляются, поэтому тут — только актуальные данные о скидках Букинг.