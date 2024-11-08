Благодаря промоакциям и скидкам на Букинг можно неплохо сэкономить. Самый простой вариант получить услуги сервиса по выгодной цене — участие в программе лояльности Booking для постоянных клиентов, которая называется Genius. Чтобы присоединиться к ней, достаточно зарегистрироваться на сервисе с помощью email либо авторизоваться через Google или Facebook. Скидка Букинг по программе лояльности зависит от уровня клиента. Всего их два: начальный и продвинутый. Первый присваивается сразу после регистрации на сайте туристического сервиса и дает доступ к скидкам на Букинг при бронировании некоторых отелей по базовому тарифу. Цену можно уменьшить максимум на 10%. Второй уровень дает дополнительные привилегии: бесплатные завтраки и повышение категории номера. Скидка на Букинг увеличивается до 15%. Все это становится доступным после 5 успешных бронирований.

Второй способ экономии на использовании услуг туристического сервиса — это предоплата. Дело в том, что некоторые отели уменьшают стоимость номера, если оплатить его заранее. Конечно, это не полноценная скидка на Букинг, но уменьшить затраты такой вариант помогает.

Также можно экономить, пользуясь эксклюзивными предложениями партнеров сервиса. Их предоставляют отели, перевозчики, каршеринг-компании. В некоторых случаях они уменьшают стоимость своих услуг на 10–15%, а иногда и больше. Как правило, предложения по подобным скидкам на Букинг носят сезонный характер. Они появляются летом, когда количество путешественников резко возрастает.

На сайте сервиса действует партнерская программа. За участие в ней вознаграждают не скидками Букинг, а реальными деньгами. Участвовать в ней могут вебмастера и другие создатели медиаконтента. Суть программы — интеграция продуктов Booking в сайт, группу в социальной сети, канал в мессенджере.

Скидка Букинг предусмотрена для клиентов, которые нашли на другом ресурсе отель дешевле. В этом случае туристический сервис возвращает разницу в цене. Запрос возврата делается прямо со страницы бронирования номера. Самому специально искать более дешевые предложения сложно, так что для этого можно использовать специальные расширения для браузера (доступны в магазине Chrome).

Также можно сэкономить, использовав скидочный промокод компании Букинг. Он вводится при оформлении заказа. Преимущество кодов в том, что, в отличие от акций, они действуют всегда — как только одно предложение аннулируется, вместо него появляется другое. В результате скидка Букинг доступна для получения в любое время. Все актуальные скидочные промокоды и бесплатные купоны сервиса собраны здесь.