Клуб приключений — это интернет-магазин активных путешествий по России, СНГ, Европе, Ближнему Востоку, Африке и другим регионам мира. На его официальном сайте vpoxod можно заказать пешие и конные походы, круизы и речные сплавы, авто- и веловояжи. В ассортименте каталога компании есть как долгие и сложные восхождения на многотысячники, так и семейные туры выходного дня, в которые можно брать детей и животных. Предусмотрено питание, а каждую группу ведет опытный инструктор. Действуют скидки по промокодам, клубной карте и раннее бронирование.