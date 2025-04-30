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Промокоды Ozon.travel (Озон Трэвел) на Август 2024

Сегодня в магазине Ozon.travel доступно 12 купонов.

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Информация о сайте Ozon Travel

Портал Ozon Travel — сервис по поиску и бронированию билетов на поезд, самолет или номеров в отелях. Недавно был добавлен новый раздел, где клиенты могут приобрести готовые туры. Собраны предложения со всего мира, пользователям остается выбрать подходящие. 

Чтобы приобретение услуг было еще приятнее, постоянно публикуются купоны и промокоды со скидками, которые можно найти на этой странице. Все предложения актуальны, и воспользоваться ими можно в любой удобный момент. 

Ассортимент туров и билетов

Ozon Travel позволяет приобрести авиа-, ж/д билеты по выгодным ценам для путешествия по России и всему миру. Одни из самых популярных направлений — Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Казань. Для них действуют хорошие скидки, благодаря которым стоимость проживания на 1 человека стартует от 250 рублей. 

При помощи сервиса есть возможность приобрести готовый тур для себя или близких. Предусмотрена опция покупки подарочного сертификата на любую сумму в электронном виде. Можно выбрать туры по наиболее выгодным ценам, оплатить полностью или частично. Приятный подарок ждет не только получателя сертификата, но и того, кто его дарит, — за каждое оформление заказа на личный счет начисляются бонусы. 

Акции и промокоды Озон Тревел

При оформлении заказа с помощью сервиса на определенную сумму предоставляется скидка до 500 рублей по промокоду Озон Тревел. Акция действует для новых и постоянных клиентов сервиса. Регистрироваться необязательно, и активировать предложение можно неограниченное количество раз. 

Для пользователей мобильного приложения также есть скидка при покупке билетов. При покупке на определенную сумму скидка достигает 1000 рублей. Главное — активировать промокод Озон Тревел в корзине на этапе оформления заказа. Сработает только один раз для только установивших приложение пользователей. 

На бронирование гостиницы действует скидка до 5% при использовании кода купона. Использование доступно ограниченное количество раз, но для всех клиентов — новых и постоянных. После оформления возврата заказа можно применить промокод Озон Тревел повторно. 

Как оформить заказ на сайте

Перед оформлением заказа по выгодным ценам рекомендуется авторизоваться в личном кабинете. Каждый пользователь автоматически подключается к программе лояльности с начислением баллов. Впоследствии их можно потратить при покупке билетов на поезда, самолеты и туры для путешествий по стране или миру. 

Как оформить заказ на сайте сервиса с хорошей скидкой: 

  1. Задать параметры поиска. 

  2. Выбрать подходящий билет и нажать «Выбрать». 

  1. Указать данные пассажиров. 

  1. Кликнуть на «Продолжить». 

  2. Указать контакты получателя.

  3. При необходимости выбрать пакет поддержки Озон Тревел. 

  4. Нажать на «Забронировать». 

Останется оплатить указанную сумму бронирования по выгодной цене и дополнительные услуги, если они были выбраны на предыдущем этапе. 