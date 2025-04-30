Промокоды Ozon.travel (Озон Трэвел) на Август 2024
Сегодня в магазине Ozon.travel доступно 12 купонов.
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Информация о сайте Ozon Travel
Портал Ozon Travel — сервис по поиску и бронированию билетов на поезд, самолет или номеров в отелях. Недавно был добавлен новый раздел, где клиенты могут приобрести готовые туры. Собраны предложения со всего мира, пользователям остается выбрать подходящие.
Чтобы приобретение услуг было еще приятнее, постоянно публикуются купоны и промокоды со скидками, которые можно найти на этой странице. Все предложения актуальны, и воспользоваться ими можно в любой удобный момент.
Ассортимент туров и билетов
Ozon Travel позволяет приобрести авиа-, ж/д билеты по выгодным ценам для путешествия по России и всему миру. Одни из самых популярных направлений — Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Казань. Для них действуют хорошие скидки, благодаря которым стоимость проживания на 1 человека стартует от 250 рублей.
При помощи сервиса есть возможность приобрести готовый тур для себя или близких. Предусмотрена опция покупки подарочного сертификата на любую сумму в электронном виде. Можно выбрать туры по наиболее выгодным ценам, оплатить полностью или частично. Приятный подарок ждет не только получателя сертификата, но и того, кто его дарит, — за каждое оформление заказа на личный счет начисляются бонусы.
Акции и промокоды Озон Тревел
При оформлении заказа с помощью сервиса на определенную сумму предоставляется скидка до 500 рублей по промокоду Озон Тревел. Акция действует для новых и постоянных клиентов сервиса. Регистрироваться необязательно, и активировать предложение можно неограниченное количество раз.
Для пользователей мобильного приложения также есть скидка при покупке билетов. При покупке на определенную сумму скидка достигает 1000 рублей. Главное — активировать промокод Озон Тревел в корзине на этапе оформления заказа. Сработает только один раз для только установивших приложение пользователей.
На бронирование гостиницы действует скидка до 5% при использовании кода купона. Использование доступно ограниченное количество раз, но для всех клиентов — новых и постоянных. После оформления возврата заказа можно применить промокод Озон Тревел повторно.
Как оформить заказ на сайте
Перед оформлением заказа по выгодным ценам рекомендуется авторизоваться в личном кабинете. Каждый пользователь автоматически подключается к программе лояльности с начислением баллов. Впоследствии их можно потратить при покупке билетов на поезда, самолеты и туры для путешествий по стране или миру.
Как оформить заказ на сайте сервиса с хорошей скидкой:
Задать параметры поиска.
Выбрать подходящий билет и нажать «Выбрать».
Указать данные пассажиров.
Кликнуть на «Продолжить».
Указать контакты получателя.
При необходимости выбрать пакет поддержки Озон Тревел.
Нажать на «Забронировать».
Останется оплатить указанную сумму бронирования по выгодной цене и дополнительные услуги, если они были выбраны на предыдущем этапе.